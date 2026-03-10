LPG சிலிண்டரை பதுக்கினால்... 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை - வந்தது ESMA சட்டம்

Union Government Invokes ESMA: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது கடந்த 10 நாள்களுக்கும் மேலாக தாக்குதல் தொடுத்து வருவதாலும், ஈரான் அதற்கு பதிலடி கொடுப்பதாலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடும் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது.
எஸ்மாவை செயல்படுத்திய மத்திய அரசு
மத்திய கிழக்கு நாடுகளிடம் இருந்து அதிகமாக எரிபொருளை இறக்குமதி செய்யும் நாடான இந்தியா, தற்போது பாதிப்பை சந்திக்க தொடங்கியிருக்கிறது. போர் பதற்றம் காரணமாக இயற்கை எரிவாயு விநியோகத்தை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, 1955ஆம் ஆண்டின் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. இந்த சட்டம் பொதுவாக எஸ்மா (ESMA) என்றழைக்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "இயற்கை எரிவாயு விநியோகத்தை முன்னுரிமை ஒதுக்கீடாகக் கருத வேண்டும். மேலும் அவர்களின் சராசரி கடந்த 6 மாத சராசரி எரிவாயு நுகர்வை கணக்கிட்டு, 100% அளவிற்கு கிடைக்கும் தன்மைக்கு உட்பட்டு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எஸ்மா என்றால் என்ன?
விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் பதுக்கலைத் தடுக்கும் நோக்கில் எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீது ESMA சட்டம் அமலானது. பதுக்கல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டால் இச்சட்டத்தின்கழ், அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு கைது நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை பதுக்கினால் 3 மாதங்கள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
மருத்துவம், போக்குவரத்து, மின்சாரம் போன்ற முக்கிய அத்தியாவசிய சேவைகளின் தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதிசெய்வதற்காகவே இந்த சட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்டத்தில் பல்வேறு அத்தியாவசிய சேவைகள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும். மேலும் மாநில அரசுகளும் தேவையான சேவைகளை சேர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
கடைசியாக எஸ்மா அமலானது எப்போது?
இதற்கு முன், ரஷ்யா - உக்ரைன் போரின் போது கச்சா எண்ணெய் துறையில் ESMA விதிகளை மத்திய அறசு செயல்படுத்தியத. அபபோது, உள்நாட்டில் எரிபொருள் தட்டுபான்றி கிடைப்பது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிக லாபம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது.
நம் நாட்டில் சுமார் 33.08 கோடி எல்பிஜி சிலிண்டர் பயனாள்ரகள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு எவ்வித தடையும் இன்றி எல்பிஜி சிலிண்டர் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கமாகும். வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர், வீட்டு உபயோகத்தை தாண்டி ஹோட்டல்களிலோ அல்லது வணிக ரீதியிலோ பயன்படுத்தாமல் தடுக்க இச்சட்டம் பயன்படுத்தப்படும்.
2024-2025ஆண்டில் இந்தியாவில் மட்டும் 31.3 மில்லியன் டன் எல்பிஜியை நுகர்வோர் பயன்படுத்தி உள்ளனர். இதில் 12.8 மில்லியன் டன் அளவுக்கு மட்டுமே உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிச்சம் அனைத்தும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை நம்பியுள்ள சௌதி அரேபியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து 85-90 சதவீதம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. தற்போது பெரியளவில் இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
CNG இறக்குமதியில் பிரச்னை
PTI ஊடகத்தின்படி, நாட்டில் போதுமான அளவுக்கு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பில் உள்ளது என்றும் ஆனால் எரிவாயு விநியோகத்தில் 30 சதவீதம் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கும், உரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும், எஃகு முதல் மண்பாண்டங்கள் வரையிலான தொழில்களில் மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்துவதற்கும் இந்தியாவில் தினமும் சுமார் 195 மில்லியன் கன மீட்டர் இயற்கை எரிவாயு (CNG) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் பெருமளவு இறக்குமதியே செய்யப்படுகிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
