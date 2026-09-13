/21 மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம்... 2029க்குள் வரும்... அமித்ஷா சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

மகாராஷ்டிர தலைநகர் மும்பையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பொது சிவில் சட்ட அமலாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து அமித்ஷா பேசியிருந்தார்.
அதில் பேசிய அவர், "நாங்கள் ஒரு சில மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளோம். வரும் 2029 பொதுத்தேர்தலுக்கு முனனர் பாஜக தலைமையிலா தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி செய்யும் 21 மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்துவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது" என்றார்.
திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசுரிமை, தத்தெடுப்பு உள்ளிட்ட தனிநபர் விவகாரங்களில் அனைத்தும் குடிமக்களுக்கும் மதங்களை கடந்து சமமான உரிமைகளை உறுதி செய்வதே பொது சிவில் சட்டத்தின் நோக்கம் ஆகும். பொது சிவில் சட்டம் தற்போதுவரை மூன்று மாநிலங்களில் அமலாக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் உத்தரகாண்டில், 2026 மார்ச் மாதம் குஜராத்தில், 2026 மே மாதம் அசாமில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. மூன்றிலும் பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சியில் உள்ளது.
#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, "We introduced the Uniform Civil Code (UCC) in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2029...Operations such as the surgical strikes, air strikes, and… pic.twitter.com/n6J6ZKaOkh— ANI (@ANI) September 13, 2026
சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக், வான்வழித் தாக்குதல், ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் போன்ற நடவடிக்கைகளின் மூலம் பயங்கரவாதத்தை ஒரு துளிக் கூட சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்பதே இந்தியாவின் அணுகுமுறை என ஆணித்தரமாக நிலைநிறுத்தி உள்ளதாக குறிப்பிட்டார். மேலும் நாட்டின் பல்வேறு துறைகளிலும் பாதுகாப்புக்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும் தற்போது நிலவி வரும் இந்தியா - சீனா எல்லை பிரச்னை குறித்தும் அமித்ஷா விரிவாக பதிலளித்தார். "நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மக்களுடன் கலந்துரையாடி வருகிறோம். அவர்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. ஆனால் இவ்விவகாரங்களில் வெளிப்படையாகத் தெரிவிப்பது தேசிய நலனுக்கோ அல்லது ராணுவத்தின் நலனுக்கோ பயனளிக்காத சில சென்சிடிவ் விவகாரங்களும் உள்ளன" என தெரிவித்தார்.
உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோடு (LAC) பகுதியில் இந்திய ராணுவம் மற்றும் சீன ராணுவம் மோதல் மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டு கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலை தொடர்ந்து படைகளை விலக்கிக் கொள்வது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளின் நிலை குறித்து கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதற்கு அமித்ஷா இவ்வாறு பதிலளித்தார்.
முன்னதாக நாட்டின் பாதுகாப்பு விவகாரம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியதாவது,"இந்திய ராணுவ வீரர்களோ அல்லது குடிமக்களோ பயங்கரவாதச் சதித்திட்டங்களுக்கோ அல்லது தாக்குதல்களுக்கோ ஆளாகும்போது, அவர்களுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுப்பதற்கான வலுவான கொள்கை ஒன்று தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 370, நக்சலிசம், வடகிழக்கு பிராந்திய சூழல் உள்ளிட்ட கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நாட்டின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய மூன்று நீண்டகால பிரச்னைகளை சிறப்பாக கையாண்டு நாங்கள் உலகின் முன் நிரூபித்துள்ளோம் என்றும் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.