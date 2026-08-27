/கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி! அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு...யாருக்கு பயன்?

UP Free Scooty : உத்தர பிரதேசத்தின் அரசு, ராணி லட்சுமிபாய் ஸ்கூட்டி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் பயிலும் முதல் 5 சதவீத மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்காக சுமார் ரூ.400 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டர்களை வழங்கும் திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது. ராணி லட்சுமிபாய் எனும் இந்த ஸ்கூட்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், அரசு கல்லூரிகள், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் இருக்கும் 5 சதவீத மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சுமார் 50,000 பேர் வரை பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பின்படி, இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற இருக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் இருக்கும் முதல் 5 சதவீத மாணவிகளாக இருக்கின்றனர். அதாவது, இந்த கல்லூரிகளில் பயிலும் சிறந்த மாணவிகளில், அவர்களின் கல்வி செயல்திறனின் அடிப்படையில் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஸ்கூட்டியுடன் 4 லிட்டர் பெட்ரோலும் வழங்கப்படும். ஸ்கூட்டி தொகுப்பில், பதிவுக்கட்டணம், விரிவான காப்பீடு, ஐஎஸ்ஐ முத்திரையிடப்பட்ட ஹெல்மெட் மற்றும் தேவையான உபகரணங்களும் அடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ராணி லட்சுமிபாய் ஸ்கூட்டி திட்டத்தின் கீழ், உத்தர பிரதேச அரசானது ரூ.400 கோடி நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறது. 2026 முதல் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், திறமையாண மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டிகள் வழங்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அரசின் தரவுகளின்படி, இத்திட்டத்தின் மூலமாக சுமார் 5,000 மாணவிகள் பயனடைவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாணவிகள், உயர்கல்வியை தொடர ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில், தொலைவில் இருந்து படிக்க வரும் மாணவிகள், இந்த தூரம் காரணமாகவே படிப்பை பாதியில் நிறுத்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். இந்த பிரச்னையால் படிப்பு பாதியில் நின்று விடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த திட்டம் முக்கியமாக நிலை நிறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
மாணவிகளுக்கு ஸ்கூட்டி வழங்கப்படும் இந்த ராணி லட்சுமிபாய் ஸ்கூட்டி திட்டத்தை 2025-26ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்த உத்தர பிரதேச அரசானது முடிவு செய்திருக்கிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த திட்டம், பொது மாணவர்களுடன் சேர்த்து, தியாகி குடும்பங்களை சேர்ந்த, தகுதி வாய்ந்த மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மாணவர்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. இச்சிறப்பு பிரிவுகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி மதிப்பெண்ணை விட, 10 % குறைவாக பெற்ற மாணவர்களையும் இதில் சேர்க்க வழிமுறை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் பயணடைய விரும்பும் மாணவர், உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மேலும், இவருடைய குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ஆனது, ரூ.2 லட்சத்திற்கும் மிகாமல் இருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் விதிமுறைகளின்படி, CGPA அடிப்படையிலான படிப்புகளுக்கு பட்டப்படிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தகுதி நிர்ணயிக்கப்படும்.
எந்தெந்த மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து, ஒதுக்கீடு செய்கின்றனர் எனும் செயல்முறையை இந்த திட்டத்தில் வெளிப்படையாக அரசு வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகம், அதன் தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் பதிவாளரால் கையொப்பமிடப்பட்டிருக்கும் தகுதியான மாணவர்களின் பட்டியலை தயாரித்து, இதனை இணையதளத்தில் பதிவேற்ற இருக்கிறது.