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கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி! அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு...யாருக்கு பயன்?

UP Free Scooty : உத்தர பிரதேச அரசு, ராணி லட்சுமிபாய் ஸ்கூட்டி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து, கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி வழங்க இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 27, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:58 PM IST
கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி! அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு...யாருக்கு பயன்?
Image Credit: UP Free Scooty | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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