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உபி-யில் பயங்கரம்: மனைவியை சுட்டுக் கொன்று குழந்தைகளை சிறைபிடித்த நபர்... 5 பேர் பலியான சோகம்!

உபி மாநிலத்தில் மனைவி மற்றும் இரண்டு பூசாரிகளை துப்பாக்கியால் சூட்ட நபர், தனது குழந்தைகளை சிறைபிடித்து வைத்திருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Sep 23, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:07 AM IST
உபி-யில் பயங்கரம்: மனைவியை சுட்டுக் கொன்று குழந்தைகளை சிறைபிடித்த நபர்... 5 பேர் பலியான சோகம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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