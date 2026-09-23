/உபி-யில் பயங்கரம்: மனைவியை சுட்டுக் கொன்று குழந்தைகளை சிறைபிடித்த நபர்... 5 பேர் பலியான சோகம்!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கர் பகுதியில் மனைவி மற்றும் இரண்டு பூசாரிகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்ற நபர், தனது மூன்றூ குழந்தைகளையும் வீட்டுக்குள் சிறைபிடித்து வைத்திருந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சுமார் 7 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு போலீசார் அந்த நபரை பிடித்து குழந்தைகளை மீட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றபோது அந்த நபரும், துப்பாக்கிசூட்டில் காயமடைந்த அவரது மகனும் உயிரிழந்தனர்.
உபி மாநிலம் ஆசம்கரை சேர்ந்தவர் அரவிந்த் சிங். இவர் நேற்று (செப்டம்பர் 22) மாலை சுமார் 6 மணி அளவில் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, அவரது மனைவி பபிதா சிங் (32), இரண்டு பூசாரிகளுடன் மத சடங்கு ஒன்றில் ஈடுபட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது கணவன் - மனைவிக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த அரவிந்த், தன்னிடம் இருந்த உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கியை எடுத்து முதலில் தனது மனைவியை சுட்டதாகவும், பின்னர் அங்கிருந்த மகேந்திர பதக் (60), அகிலேஷ் மிஸ்ரா (50) ஆகிய இரண்டு பூசாரிகளையும் சுட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து தனது மூன்று குழந்தைகளையும் அழைத்துக்கொண்டு வீட்டின் ஒரு அறைக்குள் சென்ற அரவிந்த், கதவை பூட்டிக்கொண்டு வெளியே வர மறுத்துள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் போலீசார் அங்கு சென்று அரவிந்திடம் சரணடையுமாறு அறிவுறுத்தினர். ஆனால் அவர் வீட்டைவிட்டு வெளியே வர மறுத்ததுடன், காலை வரை காத்திருக்கும்படி போலீசாரிடம் கூறியதாக வாரணாசி மண்டல கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் நவீன் அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 7 மணி நேரம் போலீசாருக்கும் அரவிந்துக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நீடித்த நிலையில், அவர் வீட்டுக்குள் இருந்து துப்பாக்கியால் சுட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீசார் வேறு வழியின்றி வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றபோது, அரவிந்த் மீண்டும் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும், இதையடுத்து போலீசார் பதில் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பின்னர் போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது,
போலீசார் வீட்டுக்குள் நுழைந்த பின்னர்தான் அரவிந்தின் மகன் துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்திருப்பது தெரியவந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், இரண்டு சிறுமிகள் கடுமையான அதிர்ச்சியில் இருந்ததுடன் நீர்ச்சத்து குறைப்பாட்டாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக போலீசார் கூறினர்.
துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்த அரவிந்த் மற்றும் அவரது மகன் இருவரும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி இருவரும் உயிரிழந்ததாக ஆசம்கர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனில் குமார் தெரிவித்தார்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், அரவிந்துக்கு மனநல பாதிப்பு இருந்ததாகவும், அவர் அடிக்கடி ஆக்ரோஷமாக நடந்து கொண்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக அவரது மனைவி மத சடங்குகளை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், இந்த சடங்குக்கு அரவிந்த் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும், பூசாரியுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் போது அவரது மனைவி அவரை கண்டித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மேலும் ஆத்திரமடைந்த அவர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்கம் பக்கத்தினர் தெரிவித்த தகவலின்படி, மத சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக மொத்தம் 5 பூசாரிகள் வீட்டிற்கு வந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவம் தொடங்கியதும் அவர்களில் 3 பேர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாகவும், மற்ற 2 பேர் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.