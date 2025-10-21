குறைவான போனஸ்... கோபத்தில் ஊழியர்கள் செய்த செயல் - நிறுவனத்திற்கு பெரிய நஷ்டம்!

National News In Tamil: தீபாவளி என்றாலே பலருக்கும் ஞாபகத்திற்கு வருவது போனஸ்தான். நிறுவனங்கள் போனஸ் கொடுப்பதன் மூலம், ஊழியர்கள் தீபாவளிக்கான செலவுகளை பார்த்துக்கொள்வார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு நிதி நெருக்கடியும் ஏற்படாது. இது சலுகையாக இல்லாமல் ஊழியர்களுக்கான உரிமையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி, பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள் தீபாவளி போனஸை பெற்றிருப்பார்கள். அதேநேரத்தில், சில ஊழியர்கள் போனஸை பெற்றிருக்க மாட்டார்கள். அந்த வகையில், எதிர்பாரத்த போனஸை பெறாத ஊழியர்கள் தங்களின் கோபத்தில் செய்த செயல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சுங்கச்சாவடியை திறந்துவிட்ட ஊழியர்கள்
உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆக்ரா - லக்னோ விரைவுச்சாலையில் உள்ள ஃபதேஹாபாத் சுங்கச்சாவடியில் நேற்று (அக். 20) தீபாவளி அன்று பிரச்னை வெடித்திருக்கிறது. சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களுக்கு குறைவான போனஸ் வழங்கியதால், அவர்கள் அந்த கோபத்தில் சுங்கச்சாவடியின் அனைத்து வாயில்களுக்கு முற்றிலுமாக திறந்துவிட்டுள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் ஏதும் செலுத்தாமல் சென்றது. அவர்கள் வாயிலை திறுந்துவிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டானது.
இவ்வளவு தான் போனஸ்...!!
அந்த சுங்கச்சாவடியில் மொத்தம் 21 ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு போனஸ் முறையாக கொடுக்கப்படவில்லை. போனஸாக வெறும் ரூ.1,100 மட்டும் வழங்கப்பட்டதால் அவர்கள் உச்சக்கட்ட கோபத்தில் உள்ளனர். இந்த போனஸ் அநியாயமானது என்றும் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவான தொகை என்றும் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஸ்ரீ சைன் & டேட்டர் கம்பெனி என்ற நிறுவனம் ஃபதேஹாபாத் சுங்கச்சாவடியை நிர்வகித்து வருகிறது. இந்த நிறுவனம் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல்தான் இந்த சுங்கச்சாவடியை கவனிக்கும் பொறுப்பை பெற்றது. அப்போது இருந்து, பண்டிகை போனஸ்கள் குறித்து தொடர்ந்து கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்து வருகின்றன.
இலவசமாக கடந்து சென்ற வாகனங்கள்
தீபாவளிக்கு குறைவாக போனஸ் வழங்கியதை தொடர்ந்து, நிர்வாகத்தின் மீது கோபமடைந்த தொழிலாளர்கள், வேலை செய்வதை நிறுத்த முடிவு செய்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, அனைத்து பாதைகளையும் திறந்து, வாகனங்கள் எந்த கட்டணமும் செலுத்தாமல் செல்ல அனுமதித்துள்ளனர். இதனால், ஆயிரக்கணக்கான கார்களும் லாரிகளும் அந்த சுங்கச்சாவடியை இலவசமாகக் கடந்து சென்றன.
மற்ற சுங்கச்சாவடிகளில் இருந்து ஊழியர்களை அங்கு அழைத்து பிரச்சனையைச் சரிசெய்ய நிறுவனம் முயற்சித்தது. ஆனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள், அதை அனுமதிக்காததால் நிலைமை இன்னும் மோசமானது. தொடர்ந்து, ஃபதேஹாபாத் சுங்கச்சாவடிக்கு போலீசார் வந்து போராட்டக்காரர்களை சமாதனப்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இருதரப்புக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
10% சம்பள உயர்வு
ஊழியர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்று சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் உறுதியளித்ததுடன், உடனடி தீர்வாக 10% சம்பள உயர்வை வழங்க அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். இதனால், தொழிலாளர்கள் தங்கள் பணிகளை மீண்டும் தொடங்க ஒப்புக்கொண்டனர்.
சுமார் இரண்டு மணி நேர இடையூறுக்குப் பிறகு நிலைமை சீரானது. தீபாவளி போனஸை குறைவாக வழங்கியது குறித்து ஸ்ரீ சைன் & டேட்டர் நிறுவனம் கூறுகையில், மார்ச் மாதத்தில் மட்டுமே சுங்கச்சாவடியை கையகப்படுத்தியதாகவும், எனவே ஊழியர்களுக்கு முழு ஆண்டு போனஸை வழங்க முடியாது என்றும் கூறியது.
