/2 மகள்களை அடித்தே கொன்ற தந்தை.. உ.பி.யில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! நடந்தது என்ன?

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் குஷிநகர் மாவட்டம், பிப்ராகாட் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராம்பிரசாத். இவருக்கு லாலி (20), ஷீலா (18) என்ற இரு மகள்களும், இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். மகள்களை ஐந்தாம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்க வைக்காத ராம்பிரசாத், அவர்களை வீட்டிலேயே வைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், அதே பகுதியை சேர்ந்த மாற்றுச் சமூகத்தை சேர்ந்த இரு சகோதரர்களுடன் லாலி மற்றும் ஷீலாவுக்குக் காதல் மலர்ந்துள்ளது.
நாளடைவில் இவர்களின் காதல் விவகாரம் வீட்டிற்கு தெரியவர, வேற்று சமூக காதல் என்பதால் ராம்பிரசாத் தனது மகள்களின் காதலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்துள்ளார். இதனால், இரண்டு பேரும் கடந்த காலங்களில் மூன்று முறை தங்களது காதலர்களுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினர். ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் தந்தை கொடுத்த புகாரின் பேரில், போலீசார் அவர்களை மீட்டு வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காதலர்களுக்கே பெண்களை திருமணம் செய்து வைக்குமாறு போலீசார் அறிவுறுத்தியும் ராம்பிரசாத் கேட்கவில்லை. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு நான்காவது முறையாக அந்த பெண்கள் வீட்டை விட்டு ஓடியபோது, போலீசாரிடம் செல்லாத ராம்பிரசாத், தனது மகன்களுடன் சேர்ந்து மகள்களை தேடிக் கண்டுபிடித்து வீட்டுக்கு இழுத்து வந்துள்ளார். இனி காதலர்களுடன் பேச கூடாது என்று ஊர் பஞ்சாயத்து மூலமும் அவர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
பஞ்சாயத்து எச்சரித்த போதிலும், இரு சகோதரிகளும் ரகசியமாக காதலர்களுடன் பேசி வந்துள்ளனர். இதனால் வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் 8 ஆம் தேதி நள்ளிரவில், லாலியும் ஷீலாவும் தங்களது காதலர்களுடன் மொபைல் போனில் பேசி கொண்டிருப்பதை தந்தை ராம்பிரசாத் நேரில் பார்த்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரத்தின் உச்சத்துக்கே சென்ற அவர், தனது மகன்களையும் சேர்த்து கொண்டு இரு மகள்களையும் ஒரு அறைக்குள் பூட்டி உள்ளார்.
இதையடுத்து கட்டைகளால் இரு பெண்களையும் தந்தை மற்றும் சகோதரர்கள் இரக்கமின்றி தாக்கி உள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த லாலி மற்றும் ஷீலா ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர். கொலையை செய்துவிட்டு மூவரும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி உள்ளனர்.
இந்த சூழலில், கிராம காவலாளி கொடுத்த தகவலின் பேரில், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் சித்தார்த் வர்மா தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து சடலங்களை மீட்டனர். பின்னர் இரு பெண்களின் உடல்களையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த கொடூர கொலை தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள தந்தை ராம்பிரசாத்தை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும், கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது இரு சிறு வயது மகன்களையும் போலீசார் பிடித்து தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர். சொந்த மகள்களையே தந்தையும் சகோதரர்களும் சேர்ந்து அடித்து கொன்ற சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.