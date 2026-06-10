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2 மகள்களை அடித்தே கொன்ற தந்தை.. உ.பி.யில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! நடந்தது என்ன?

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்களை காதலித்த இரு மகள்கள் தந்தை மற்றும் சகோதரர் சேர்ந்து அடித்தே கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 11, 2026, 12:38 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:38 AM IST
2 மகள்களை அடித்தே கொன்ற தந்தை.. உ.பி.யில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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2 மகள்களை அடித்தே கொன்ற தந்தை.. உ.பி.யில் அதிர்ச்சி சம்பவம்! நடந்தது என்ன?
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