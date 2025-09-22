ரேஷன் கார்டு ரத்து? எந்த பொருட்களும் வாங்க முடியாது! அரசு எச்சரிக்கை!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்கள் தங்கள் KYC சரிபார்ப்பை முடிக்காவிட்டால், அவர்களது ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படும் என்று மாநில அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையால், லட்சக்கணக்கானோர் ரேஷன் பொருட்களை பெறும் வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழித்து, தகுதியான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே அரசின் நலத்திட்டங்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், நாடு முழுவதும் ரேஷன் கார்டுகளுடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து, கேஒய்சி சரிபார்ப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம், ஒரு நபருக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டு மட்டுமே இருப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
உத்தரப் பிரதேச அரசின் கடைசி வாய்ப்பு
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், இன்னும் சுமார் 3.43 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் தங்கள் கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடிக்கவில்லை என தெரியவந்துள்ளது. பலமுறை அறிவுறுத்தியும், இந்த சரிபார்ப்பை முடிக்காததால், அவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அம்மாநில அரசு இந்த பயனாளிகளுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தங்கள் கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடிப்பவர்கள், அக்டோபர் மாதம் முதல் மீண்டும் ரேஷன் பொருட்களைப் பெறலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அவர்களுடைய பெயர் ரேஷன் கார்டிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டு, கார்டு ரத்து செய்யப்படும் என்றும் அரசு கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது.
அரசு விளக்கம்
இதுகுறித்து மாவட்ட வழங்கல் அதிகாரி அஞ்சனி குமார் சிங் கூறுகையில், "ரேஷன் கார்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடிப்பது கட்டாயம். இதுவரை சுமார் 88.2% பயனாளிகள் இந்த வேலையை முடித்துள்ளனர். மீதமுள்ளவர்களும், உடனடியாக தங்கள் பகுதி ரேஷன் கடைக்கு சென்று, இந்த சரிபார்ப்பை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான், அக்டோபர் மாதம் முதல் அவர்கள் தடையின்றி ரேஷன் பொருட்களைப் பெற முடியும்," என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கி, உண்மையான ஏழை, எளிய மக்களுக்கு அரசின் உதவிகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?
தமிழ்நாட்டில் உங்கள் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டின் வகையை ஆன்லைன் மூலமாகவே எளிதாக மாற்றிக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது. ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றுவதற்கு முன்பு, அதற்கான உரிய காரணத்தை விளக்கும் ஆவணத்தை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, மருத்துவ காரணங்களுக்காக சர்க்கரை அட்டையை அரிசி அட்டையாக மாற்ற விரும்பினால், அதற்கான மருத்துவ சான்றிதழை இணைக்க வேண்டும்.
