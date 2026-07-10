/‘முதல்ல அம்மா ஆகுங்க..அப்றம் IAS ஆகலாம்’ ஆளுநர் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்பு!

Anandiben Patel : பல்லாண்டு காலமாக, பெண்களை குழந்தைகள் பெற்றுப்போடும் மெஷினாக மட்டுமே ஆணாதிக்க எண்ணம் கொண்டவர்கள் பார்த்து வருகின்றனர். மகளிர் எவ்வளவோ படித்து, நிலா வரை தொட்டாலும், “நீ மொதல்லா அம்மாவா இரு..இல்லன்னா சும்மா இரு..” என்று சொல்லும் கூட்டம் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவராகத்தான் இவரும் இருப்பாரோ, என்று உத்தர பிரதேசத்தின் ஆளுநர் பேசும் போது தோன்றுகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சமீபத்தில், கான்பூரில் இருக்கும் பல்கலைக்கழத்தின் 41வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. இதில், 84 வயதான உத்தர பிரதேசத்தின் ஆளுநரான ஆனந்திபென் படேல் பேசினார். அப்போது அவர் பேசியிருந்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அவர் பேசுகையில், திருமணத்திற்கு பிறகும் பெண்கள் கல்வி மற்றும் தொழிலில் முன்னேற வேண்டும் என்றாலும், அவர்கள் குடும்ப பொறுப்புகளையும் சமாளிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று கூறியிருந்தார். மேலும், கல்வி என்பது பட்டங்களையும் மதிப்பெண்களையும் மட்டுமே குறிக்காது என பேசிய அவர், பெண்கள் நல்ல பண்புகள், குடும்ப மதிப்புகள் மர்றும் சமூக பொறுப்புணர்வையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பேசியிருந்தார். மேலும், பெண்கள் தங்கள் தொழில் பொறுப்புகளுடன் சேர்த்து குடும்ப பொறுப்புகளையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார்.
ஆனந்திபென் படேல் கலந்து கொண்டு பேசிய இந்த விழாவில், ஆடியன்ஸாக அமர்ந்திருந்த பெரும்பாலானோர் இளம் பெண்கள்தான். இவர்கள் மத்தியில் பேசிய ஆனந்திபென், “நீங்கள் ஐஏஸ் அதிகாரியாகவோ, ஆசிரியராகவோ ஆகலாம். ஆனால், அதற்கு முன்பு சிறந்த தாயாக மாற வேண்டும். வீட்டிலேயே உணவை எப்படி சமைப்பது என்பதையும் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்று கூறினார். தொடர்ந்து, திருமணத்திற்கு பிறகு பெண்கள் தங்களுடைய கல்வியை நிறுத்தி விடக்கூடாது என்று கூறிய அவர், பெண்கள் தங்களுடைய அறிவு மற்றும் திறமைகளை குடும்பம், சமூகம் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என கூறினார்.
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का विवादित बयान - लड़कियां पढ़ाई के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं#AnandibenPatel #Governor #UttarPradesh pic.twitter.com/SSfPu10maK— Astitva Jha (@astitvajhaa) July 9, 2026
குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருப்பதாக பேசிய ஆனந்திபென், அவர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சேர்ந்த பிறகும், அவர்களின் நடவடிக்கையை கவனிக்க வேண்டியது பெற்றோரின் கடமை என்றும், இந்த கண்காணிப்பில் ஏற்படும் சின்ன தவறு கூட அவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடும் என்றும் பேசியிருந்தார்.
பல்கலைக்கழகத்தின் விடுதிகளில், போதைப்பொருள் பயன்பாடு என்பது அதிகரித்து வருவதாக கவலை தெரிவித்த ஆளுநர், ராஜ்பவன் அமைத்த கண்காணிப்புகுழு அய்வின் போது, உணவு டெலிவரி பெட்டிகள் மூலமாக போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டதாக கூறியிருந்தார். போராட்டங்களுக்கு பின்னர் இது போன்ற விஷயங்கள் முறியடிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்த அவர், பெண்களுக்கு எதிரன வன்முறைகள் குறித்தும் பேசியிருந்தார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறை மற்றும் குற்றங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக கூறிய அவர், சமூகத்தில் ஒழுக்க மதிப்புகள் குறைந்து வருவதே இதற்கு காரணம் என்று தெரிவித்திருக்கிரார். மேலும், கல்வி அறிவிற்கு இணையாக ஒழுக்க மதிப்புகளை கற்றுக்கொள்வதும் முக்கியமானவை என்று அவர் கூறியிருந்தார்.