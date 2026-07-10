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‘முதல்ல அம்மா ஆகுங்க..அப்றம் IAS ஆகலாம்’ ஆளுநர் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்பு!

Anandiben Patel : உத்தர பிரதேசசத்தின் ஆளுநர் ஆனந்திபென் படேல், “பெண்கள் முதலில் தாய் ஆகணும், பின்னர் ஐஏஎஸ் ஆகலாம்” என்று அட்வைஸ் கொடுத்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:35 PM IST
‘முதல்ல அம்மா ஆகுங்க..அப்றம் IAS ஆகலாம்’ ஆளுநர் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்பு!
Image Credit: Anandiben Patel | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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