பிறந்து 15 நாளே ஆன குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்! அதிர்ச்சி சம்பவம்!

"குழந்தை தூங்கவில்லை, அதனால் ஃபிரிட்ஜில் வைத்தேன்" என்று தனது 15 நாள் பச்சிளம் குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய். பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள சம்பவம்.

Sep 13, 2025, 06:03 PM IST
  • குழந்தையை பிரிட்ஜில் வைத்த தாய்.
  • 'பேறுகால மனநோய்'
  • மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி விளக்கம்!

உத்தரபிரதேச மாநிலம், மொராதாபாத்தில் நடந்த ஒரு கொடூரமான சம்பவம், நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 23 வயதான இளம்பெண் ஒருவர், தான் பெற்றெடுத்த 15 நாட்களே ஆன பச்சிளம் ஆண் குழந்தையை ஃபிரிட்ஜுக்குள் வைத்துவிட்டு தூங்கியுள்ளார். குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு, பாட்டி குழந்தையை மீட்டதால், அதிர்ஷ்டவசமாக அந்தக் குழந்தை உயிர் பிழைத்துள்ளது. இது, பெண்களுக்கு பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் பேறுகால மனநோய் பாதிப்பை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.

நடந்தது என்ன?

மொராதாபாத்தின் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஜப்பார் காலனி பகுதியில், தனது கணவர் மற்றும் மாமியாருடன் வசித்து வந்த 23 வயது பெண்மணிக்கு, சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை, அந்த பெண் தனது 15 நாள் குழந்தையை ஃபிரிட்ஜுக்குள் வைத்துவிட்டு, அறைக்கு சென்று உறங்கியுள்ளார். சிறிது நேரத்தில், ஃபிரிட்ஜுக்குள் இருந்து குழந்தையின் மெல்லிய அழுகுரலை கேட்ட பாட்டி, சமையலறைக்கு சென்று பார்த்தபோது, பேரக்குழந்தை ஃபிரிட்ஜுக்குள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார். உடனடியாக குழந்தையை மீட்டெடுத்து, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், குழந்தை நலமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.

பேய்பிடித்ததாக நம்பிய குடும்பம்

மகளின் இந்த விபரீத செயல் குறித்து கேட்டபோது, "குழந்தை தூங்கவே இல்லை, அதனால்தான் ஃபிரிட்ஜில் வைத்தேன்" என்று அவர் கூறிய பதில், குடும்பத்தினரை மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தங்கள் மகளுக்கு பேய் அல்லது தீய சக்திகளின் தொல்லை இருக்கலாம் என்று நம்பிய குடும்பத்தினர், மாந்திரீகர்கள் மற்றும் பூசாரிகளை அழைத்து, சில சடங்குகளை செய்துள்ளனர். ஆனால், அவரது நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.

மருத்துவப் பரிசோதனையில் அதிர்ச்சித் தகவல்

இந்நிலையில், உறவினர் ஒருவரின் அறிவுரைப்படி, அந்த பெண்ணை மனநல மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரைப்பரிசோதித்த மனநல மருத்துவர் அப்பெண் "போஸ்ட்பார்டம் சைக்கோசிஸ்" எனப்படும் கடுமையான பேறுகால மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கண்டறிந்தார். தற்போது, அப்பெண் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, முறையான சிகிச்சையும், ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

போஸ்ட்பார்டம் சைக்கோசிஸ் என்றால் என்ன?

இது குறித்து மனநல மருத்துவர் கூறுகையில், "பிரசவத்திற்குப் பிறகு பெண்களுக்கு ஏற்படும் பேபி ப்ளூஸ் எனப்படும் லேசான மனநிலை மாற்றங்களிலிருந்து இது முற்றிலும் வேறுபட்டது. போஸ்ட்பார்டம் சைக்கோசிஸ் என்பது ஒரு தீவிரமான மற்றும் அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் மனநல பாதிப்பாகும். பிரசவத்திற்கு பிறகு, பெண்களுக்கு உரிய அரவணைப்பும், மனரீதியான ஆதரவும் கிடைக்காதபோது, இது போன்ற மன அழுத்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றன" என்றார்.

இந்த நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள், தங்களையும், தங்கள் குழந்தையையும் காயப்படுத்திக்கொள்ளும் அபாயம் உள்ளதால், மூடநம்பிக்கைகளை நம்பாமல், உடனடியாக மனநல மருத்துவரை அணுகி, உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இந்த சம்பவம், பிரசவத்திற்கு பிந்தைய தாய்மார்களின் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வின் அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வலியுடன் உணர்த்தியுள்ளது.

