English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஒரே நாளில் முறிந்த திருமணம்; புல்லட் பைக் கேட்டு டார்ச்சர்... புது மனைவியை துரத்தி அடித்த கணவன்

ஒரே நாளில் முறிந்த திருமணம்; புல்லட் பைக் கேட்டு டார்ச்சர்... புது மனைவியை துரத்தி அடித்த கணவன்

Crime News: திருமணமான 24 மணிநேரத்திலேயே கணவன், புல்லட் பைக் கேட்டு கொடுமைப்படுத்தி இளம்பெண்ணை வீட்டுவிட்டு வெளியே அனுப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:46 PM IST
  • புல்லட் பைக் வாங்கி தரும்படி கேட்டிருக்கிறார்கள்.
  • இல்லையெனில் ரூ.2 லட்சம் ரொக்கத்தை பெற்று தரும்படி கூறியிருக்கிறார்கள்.
  • திருமணமான அடுத்த நாளே பிரச்னை வெடித்துள்ளது.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
camera icon12
Mars Transit
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்
camera icon14
KKT loan
கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
India vs South Africa
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
ஒரே நாளில் முறிந்த திருமணம்; புல்லட் பைக் கேட்டு டார்ச்சர்... புது மனைவியை துரத்தி அடித்த கணவன்

Domestic Violence Crime News: நவீன காலகட்டமான 2025ஆம் ஆண்டிலும் வரதட்சணை கொடுமைகள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருவது பெரும் துயரங்களில் ஒன்று என்றே சொல்லாம். சமீபத்தில், உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் கான்பூர் மாவட்டத்திலும் வரதட்சணை கொடுமை பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Add Zee News as a Preferred Source

Crime News: புகுந்த வீட்டுக்குச் சென்ற முதல் நாளே...

முகமது இம்ரான் மற்றும் லுப்னா இருவருக்கும் நவம்பர் 29ஆம் தேதி இஸ்லாமிய முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது. இவருமே உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் மாவட்டத்தின் ஜூஹி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள். அந்த வகையில், லுப்னா பல்வேறு கனவுகள், ஆசைகள், எதிர்பார்ப்புகளோடு திருமணத்திற்கு அடுத்த நாள் தனது புகுந்த வீட்டிற்குச் சென்றிருக்கிறார். அவர் கையில் இருந்த மருதாணி இன்னும் நிறமாறாத நிலையில், அவர் தனது புகுந்த வீடு குறித்த புரிதலுக்கு வந்துவிட்டார். ஆம்... அது குடும்பம் நடத்துவதற்கான வீடு இல்லை பேராசை நிறைந்த இடம் என்ற புரிதல் லுப்னாவுக்கு விரைவாகவே வந்துவிட்டது.

Crime News: புல்லட் பைக் அல்லது ரூ.2 லட்சம் ரொக்கம்

புகுந்து வீட்டுக்கு வந்த சில மணிநேரங்களிலேயே லுப்னாவை அழைத்து, மணமகன் வீட்டார் மீட்டிங் போட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது, மணமகனுக்கு ராயல் என்பீல்ட் புல்லட் பைக் வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு வரதட்சணையாக பணம் கேட்டிருக்கிறார்கள். கணவன் இம்ரானுக்காக அவரது பிறந்த வீட்டில் இருந்து லுப்னா எதையுமே எடுத்துவரவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கின்றனர். ஒன்று, புல்லட் பைக் வாங்கிக் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது ரூ.2 லட்சம் ரொக்கமாக வழங்க வேண்டும் என்றும் இதை பெற்றோரிடம் கேட்டு பெற்றுத் தரும்படியும் மணமகன் வீட்டார் சித்ரவதை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால், லுப்னா இதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவே அவரை வீட்டைவிட்டு அனுப்பியிருக்கின்றனர். இதனால், இம்ரான் - லுப்னா இடையயான திருமண உறவு வரதட்சணை கொடுமையால் வெறும் 24 மணிநேரத்திலேயே முறிந்துள்ளது.

இதுகுறித்து லுப்னா கூறுகையில், "நான் அவர்களின் வீட்டுக்கு வந்த உடனேயே வாக்குவாதம் தொடங்கிவிட்டது. நீ எங்களுக்கு புல்லட் பைக் வாங்கிக் கொடுக்காத காரணத்தால், வீட்டுக்கு போய் ரூ.2 லட்சத்தை கொண்டுவரும்படி கூறினார்கள்". மேலும், மணமகன்வீட்டார் லுப்னா அணிந்துகொண்டு வந்த நகைகைளை எடுத்துவைத்துக்கொண்டதாகவும், லுப்னா வீட்டார் கொடுத்த பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டதாகவும் கூறினார். "அவர்கள் என்னை அடித்தார்கள், மேலும் வீட்டைவிட்டு துரத்தி அடித்து, பணத்தை கொண்டுவரும்படி கூறினார்கள்" என லுப்னா வருத்தத்தோடு கூறினார்.

Crime News: வரதட்சணையாக கொடுத்த பொருட்கள்

லுப்னாவின் தாயார் மெஹ்தாப் இதுகுறித்து கூறுகையில், "அன்று இரவு 7.30 மணிக்கு லுப்னாவை எங்கள் வீட்டு கதவை தட்டினார். திடீரென வீட்டுக்கு வந்தது குறித்து அவரிடம் கேட்டதற்கு, அவள் அழுக தொடங்கிவிட்டாள், அங்கு நடந்ததை விவரமாக சொன்னாள்" என்றார்.  லுப்னாவின் திருமணத்திற்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழித்ததாகவும் அவரது குடும்பத்தினர் புலம்புகின்றனர். லுப்னாவிடம் இருந்து இம்ரான் குடும்பத்தினருக்கு வரசட்சணையாக, சோபா செட், தொலைக்காட்சி, வாஷிங் மெஷின், அலமாரி, வாட்டர் கூலர், துணிகள், இரும்பு மற்றும் பித்தளை சமையல் பாத்திரங்கள் ஆகியவை கொடுத்திருக்கிறார்கள். 

Crime News: திருமணத்திற்கு முன் பைக் கேட்டிருந்தால்...

மேலும் பைக் குறித்து லுப்னாவின்  தாயார் கூறுகையில், "திருமணத்திற்கு முன் அவர்கள் பைக் குறித்து கேட்கவில்லை. ஒருவேளை திருமணத்திற்கு முன் கேட்டிருந்தால், நாங்கள் இந்த சம்பந்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்க மாட்டோம் என்றார். தங்கள் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கவும், அவள் நல்ல படியாக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளவும் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ததாக கூறும் லுப்னாவின் குடும்பத்தினர், இப்போது ​அவர்கள் நீதி கேட்டும்,  திருமணத்திற்கு செலவழித்த பணத்தை திருப்பித் தருமாறும் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். இம்ரான் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | ஆதார் - பான் கார்ட் இணைப்பு! EPFO வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | சஞ்சார் சாத்தி செயலி சர்ச்சை: உளவுப் பார்க்கும் கருவியா? பிரியங்கா காந்தி கண்டனம்

மேலும் படிக்க | Whatsapp Web பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு! மத்திய அரசின் புதிய விதிகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Uttar Pradeshcrimedomestic violenceRelationshipIndia News

Trending News