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UPI கட்டணம்: திட்டித் தீர்த்த ராகுல்... ஆதரித்த 5 காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் - என்ன மேட்டர்?

2000 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட UPI வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4% MDR கட்டணம் விதிக்க NPCI முடிவு செய்துள்ளதை ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார். அதேவேளையில் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவில் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் இதற்கு ஆதரவளித்துள்ளது விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Sep 17, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:57 AM IST
UPI கட்டணம்: திட்டித் தீர்த்த ராகுல்... ஆதரித்த 5 காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் - என்ன மேட்டர்?
Image Credit: P Chidambaram, Rahul Gandhi | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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UPI கட்டணம்: திட்டித் தீர்த்த ராகுல்; ஆதரித்த 5 காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் - என்ன மேட்டர்?
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