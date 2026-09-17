/UPI கட்டணம்: திட்டித் தீர்த்த ராகுல்... ஆதரித்த 5 காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் - என்ன மேட்டர்?

UPI பரிவர்த்தனையில் 2000 ரூபாய்க்கு மேல் வணிக பரிவர்த்தனை மேற்கொண்டால் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதல் 0.4% MDR கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும் என இந்திய தேசிய பரிவர்த்தனைக் கழகம் நேற்று முன்தினம் (செப். 15) அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்புக்கு எதிர்க்கட்சிகளின் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவருமான ராகுல் காந்தி கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்திருந்தார்.
அதில், "UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் விதிப்பதற்கான கதவை பிரதமர் மோடி அரசு மறைமுகமாக திறந்துவிட்டுள்ளது. இனி 2000 ரூபாய்க்கு மேற்பபட்ட வணிகர் சார்ந்த UPI பரிவர்த்தனைகள் மீது MDR கட்டணம் விதிக்கப்படலாம். இத்தகைய பரிவர்த்தனைகள் மொத்த பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கையில் 5% மட்டுமே என்றாலும் UPI-ன் மொத்த பரிவர்த்தனை மதிப்பில் இவரை சுமார் 65% பங்கை கொண்டுள்ளன" என ராகுல் காந்தி அவரது X பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
வாடிக்கையாளர்களிடம் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது என்று அரசு கூறுகிறது என்றும் ஆனால் கடைக்காரர்கள் மீது விதிக்கப்படும் இந்த கட்டணம் இறுதியில் எங்கிருந்து வரும் என்றும் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அது பொருட்களின் விலையில் சேர்க்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் சட்டப்பையில் இருந்தே வசூலிக்கப்படும் என ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியாவின் ஜீரோ MDR கொள்கையை அமெரிக்க பணப் பரிவர்த்தனை நிறுவனங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்த்து வருகின்றன என்றும் இப்போது அதே திசையில் கொல்கையை மாற்றுவதற்கான வழியை பிரதமர் மோடி அரசு ஏற்படுத்தியிருப்பதாக ராகுல் காந்தி சாடியிருந்தார். மேலும், அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் போது நடந்தது போலவே, பிரதமர் மோடி மீண்டும் அமெரிக்காவின் அழுத்தத்திற்குப் பணிந்து சரணடைந்தார் என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ராகுல் காந்தியின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, மத்திய அமைச்சர் ராமதாஸ் அத்வாலே ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "அமெரிக்காவின் அழுத்தத்தின் பேரிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக ராகுல் காந்தி கூறியுள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் ஆதாரமற்றது. பொய்யான தகவல்களைப் பரப்புவதில் வல்லவரான ராகுல் காந்தி, பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து தவறான தகவல்களைக் கூறி வருகிறார். இந்த முடிவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை" என அத்வாலே தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் நாடாளுமன்றத்தில் ப. சிதம்பரம், மணீஷ் திவாரி, சௌரவ் கோகோய், கிஷோரி லால் மற்றும் கே. கோபிநாத் ஆகிய 5 காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் UPI-இன் MDR மற்றும் வருவாய் கட்டமைப்பை ஆதரித்துள்ளனர். நடப்பாண்டின் தொடக்கத்தில், நிதியியல் தொடர்பான நிலைக்குழு UPI-க்கான MDR மற்றும் வருவாய் கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்துமாறு பரிந்துரைத்தது. மேலும் அதனை தாமதமின்றி அறிவித்து, செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரும்படியும் வலியுறுத்தியிருந்தது.
அந்த நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் உள்ளிட்ட இந்த 5 காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இடம்பெற்றிருந்தனர். குறிப்பாக, அந்த அறிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டபோது ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி அன்று அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில்தான் இருந்தனர். அதேநேரத்தில், வெளியிடப்பட்ட கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்புகளில் எவ்வி மாறுபட்ட கருத்தும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.