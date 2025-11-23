தாய்ப்பாலில் யுரேனியம்! 70% குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்து - அதிர்ச்சி தகவல்!

Bihar Breast Milk Latest News: தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு மிகவுக்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. தாய்ப்பால் கொடுப்பது தாய், சேய் இருவரின் உடலுக்கும் மிகவும் நல்லது. குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது, அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளையும் வழங்குகிறது. அதோடு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, உடல் எடை, மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் நல்லது. இப்படிப்பட்ட தாய்ப்பாலில் யுரேனியம் கலந்திருப்பதாக ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
Uranium Found In Breast Milk: தாய்ப்பாலில் யுரேனியம்
பீகாரில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் பாலூட்டும் தாய்மார்களின் தாய்ப்பாலில் யுரேனியம் (U238) ஆபத்தான அளவில் இருப்பது சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது, இது அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு கடுமையான உடல்நலக் கவலைகளை எழுப்புகிறது. டெல்லியின் எய்ம்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து பாட்னாவில் உள்ள மகாவீர் புற்றுநோய் மையம் ஆய்வு நடத்தியது.
இந்த ஆய்வு அக்டோபர் 2021 முதல் ஜூலை 2024 வரை பாட்னாவில் உள்ள மகாவீர் புற்றுநோய் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் அருண் குமார் மற்றும் பேராசிரியர் அசோக் கோஷ் மற்றும் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த டாக்டர் அசோக் சர்மா தலைமையிலான கூட்டுக் குழுவால் நடத்தப்பட்டது. 17 முதல் 35 வயதுடைய பெண்களின் பால் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன.
ஆய்வின்போது, 40 தாய்மார்களிடமிருந்து தாய்ப்பால் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வின் முடிவில், மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து தாய்ப்பாலிலும் யுரேனியம்-238 கண்டறியப்பட்டது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. லிட்டருக்கு 0 முதல் 5.25 மில்லிகிராம் அளவிற்கு யுரேனியம் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. பீகாரில் போஜ்பூர், சமஸ்திபூர், பெகுசராய், ககாரியா, கதிஹார் மற்றும் நாளந்தா ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள தாய்மார்களின் தாய்ப்பாலில் யுரேனியம் கண்டறியப்பட்டது.
Uranium Found In Breast Milk: என்ன காரணம்?
பீகார் மக்கள்தொகையில் பெரும்பாலானோர் குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கு ஆழ்துளைக் கிணற்று நீரையே பயன்படுத்துகின்றனர். பல இடங்களில் ஆலைகளில் இருந்து சுததிகரிக்கப்படாத நீர் திறந்துவிடப்படுகின்றன. இவையெல்லாம், நீலத்தடி நீரில் கலக்குகின்றன. மேலும், பயிர்களுக்கு அதிகளவில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பீகாரில், நிலத்தடி நீரை அதிகமாக நம்பியிருத்தல், சுத்திகரிக்கப்படாத தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் ரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் நீண்டகால பயன்பாடு ஆகியவை உடலில் யுரேனியம் கலந்திருக்க கூடும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
Uranium Found In Breast Milk: குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்து
யுரேனியம் கலந்த பாலை குழந்தைகள் குடிக்கும்போது, சிறுநீரக பாதிப்பு, நரம்பியல் பிரச்சினைகள், வளர்ச்சி அசாதாரணங்கள் மற்றும் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆய்வுகளின்படி, சுமார் 70% குழந்தைகளுக்கு புற்றுநோய் அல்லாத உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், வளர்ச்ச குறைபாடு, நரம்பு கோளாறுகள், போன்ற அபாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
Uranium Found In Breast Milk: தாய்ப்பாலில் யுரேனியம் இருக்கலாமா?
உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) குடிநீரில் யுரேனியத்திற்கு லிட்டருக்கு 30 மைக்ரோகிராம் தற்காலிக வரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் ஜெர்மனி போன்ற சில நாடுகள் 10 மைக்ரோகிராம் என்ற விரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தியாவில், 18 மாநிலங்களில் உள்ள 151 மாவட்டங்களில் யுரேனியம் மாசுபாடு பதிவாகியுள்ளது, பீகாரில் 1.7 சதவீத நிலத்தடி நீரால் யுரேனியம் மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
உலகளவில், கனடா, அமெரிக்கா, பின்லாந்து, சுவீடன், சுவிட்சர்லாந்து, இங்கிலாந்து, பங்களாதேஷ், சீனா, கொரியா, மங்கோலியா, பாகிஸ்தான் அதிகளவில் யுரேனியம் அளவுகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும், தற்போதைய ஆராய்ச்சி, தாய்மார்கள் மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்நல பிரச்னைகளை குறைப்பது யுரேனியம் 238ஐ கண்காணிக் வேய்டிய அவசர தேவை உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது