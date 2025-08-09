English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

காஷ்மீர் பிரச்சனையில் அமெரிக்கா நடுவரா? பாகிஸ்தான் அழைப்பு – இந்தியா எதிர்ப்பு!

USA As Mediator In Kashmir Disput: 1947ஆம் ஆண்டு பிரிவினைக்கு பின், காஷ்மீர் பிரச்சினை இந்தியா-பாகிஸ்தான் உறவுகளில் முக்கிய முரண்பாடாக இருந்து வருகிறது. 1972 சிம்லா ஒப்பந்தம் இருதரப்பு உரையாடலை வலியுறுத்தினாலும், 2025ல் பஹல்காம் தாக்குதல் நிலையை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியது. 

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 9, 2025, 01:40 PM IST
காஷ்மீர் பிரச்சனையில் அமெரிக்கா நடுவரா? பாகிஸ்தான் அழைப்பு – இந்தியா எதிர்ப்பு!

USA As Mediator In Kashmir Disput: பஹல்காம் தாக்குதல், எல்லை மோதல்கள் மற்றும் அமெரிக்க நடுவர் முயற்சிக்குப் பிறகு, பாகிஸ்தான் சர்வதேச தலையீட்டை எதிர்பார்க்கிறது. ஆகஸ்ட் 8, 2025ல், அமெரிக்கா அல்லது பிற நாடுகளின் உதவிக்கு பாகிஸ்தான் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் துறை திறந்த மனப்பாங்கை வெளிப்படுத்தியது. இந்தியா, 1972 சிம்லா ஒப்பந்தத்தின் படி, பிரச்சினை இருதரப்பு உரையாடலால் மட்டுமே தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று உறுதியாக உள்ளது.

1947 பிரிவினைக்கு பின், காஷ்மீர் பிரதேசத்தின் மீது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இரண்டும் உரிமை கோரியதால் பல போர்களும் இராணுவ மோதல்களும் நடைபெற்றன. 1972-ல் கையெழுத்தான சிம்லா ஒப்பந்தம், காஷ்மீர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலுவைப் பிரச்சினைகளையும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை வழியே மட்டுமே தீர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையை உறுதி செய்தது. ஆனால் ஆண்டுகள் கடந்தும் பிரச்சினை நீடித்தது. 

2025 ஏப்ரலில் பஹல்காம் பகுதியில் நடந்த மிகப்பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதல், அதில் 26 பேர் உயிரிழந்தது, இரு நாடுகளுக்குமிடையே பதற்றத்தை அதிகரித்தது. இதற்கு பதிலாக இந்தியா பாகிஸ்தான் உள்ளகத்தில் விமானத் தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் பின்னர் எல்லை தாண்டி கடுமையான துப்பாக்கிச் சண்டைகள், ராணுவ மோதல்கள் நடைபெற்றன. அணு போரின் அபாயம் மேலோங்கிய நிலையில், அமெரிக்கா மற்றும் சில நாடுகள் நடத்திய தலையீட்டின் மூலம் மே மாதத்தில் தற்காலிக நிறுத்த ஒப்பந்தம் நடந்தது.

இதற்கிடையில், பாகிஸ்தான் 1972 சிம்லா ஒப்பந்தத்தை “முடிந்தது” என்று அறிவித்து, காஷ்மீர் பிரச்சினையை சர்வதேச அளவில் பல்தரப்பு முறையில் தீர்க்கும் புதிய அணுகுமுறையைத் தேர்ந்தெடுத்தது. 

இந்த மாற்றத்துடன், ஆகஸ்ட் 8, 2025 அன்று பாகிஸ்தான் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் துறை பேச்சாளர் ஷஃப்கத் அலி கான், காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க அமெரிக்கா அல்லது பிற நாடுகளின் உதவியை வரவேற்கிறோம் என்று தெரிவித்தார். அவர், பாகிஸ்தான் தூதரக வழி தீர்வுக்கு தயாராக உள்ளதாகவும், ஆனால் இந்தியா உரையாடலுக்கான முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். இந்த அறிவிப்பு, பாகிஸ்தான் இராணுவத் தளபதி அசிம் முனீர் இரண்டு மாதங்களுக்குள் இரண்டாவது முறை அமெரிக்காவுக்கு செல்லவிருக்கும் நேரத்துக்கு முன்பாக வந்தது. அவரது இந்த பயணம் அமெரிக்காவின் சென்ட்ரல் கமாண்ட் (CENTCOM) பொறுப்பேற்பு விழாவுடன் இணைந்திருப்பதால், பாகிஸ்தான்–அமெரிக்க இராணுவ மற்றும் மூலோபாய உறவுகள் வலுப்பெறும் வாய்ப்பு உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்தியா, காஷ்மீர் பிரச்சினையில் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றாமல், 1972 சிம்லா ஒப்பந்தத்தின் படி, மூன்றாம் தரப்பு தலையீடு இல்லாமல், இரு நாடுகளும் நேரடியாக பேசி தீர்வு காண வேண்டும் என்று மீண்டும் தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்தில் நடந்த எல்லை மோதல்கள், பஹல்காம் தாக்குதல், பின்னர் அமெரிக்கா நடத்திய சமாதான முயற்சியால் ஏற்பட்ட தற்காலிக நிறுத்தத்தின் பின்னணியில், பாகிஸ்தான் எடுத்துள்ள இந்த புதிய சர்வதேச அணுகுமுறை, காஷ்மீர் பிரச்சினையை மீண்டும் உலகின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • 1947 பிரிவினை: காஷ்மீர் மீது இந்தியா–பாகிஸ்தான் உரிமை கோரல் தொடக்கம்.
  • 1972 சிம்லா ஒப்பந்தம்: பிரச்சினை இருதரப்பு உரையாடலால் மட்டுமே தீர்க்க வேண்டும் என்ற உடன்பாடு.
  • 2025 ஏப்ரல் பஹல்காம் தாக்குதல்: 26 பேர் உயிரிழப்பு; இருநாடுகளுக்குமிடையே பதற்றம் அதிகரிப்பு.
  • இந்தியாவின் பதில்: பாகிஸ்தான் உள்ளகத்தில் விமானத் தாக்குதல்; எல்லை மோதல்கள் தீவிரம்.
  • மே மாத நிறுத்த ஒப்பந்தம்: அமெரிக்கா மற்றும் சில நாடுகள் நடத்திய தலையீடு மூலம் தற்காலிக நிறுத்தம்.
  • பாகிஸ்தானின் நிலைமாற்றம்: சிம்லா ஒப்பந்தம் “முடிந்தது” என அறிவித்து சர்வதேச தலையீட்டை நாடல்.
  • ஆகஸ்ட் 8, 2025: பாகிஸ்தான் – அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் நடுவர் உதவியை வரவேற்கும் அறிவிப்பு.
  • இந்தியாவின் பதில்: மூன்றாம் தரப்பு தலையீடு ஏற்க முடியாது; இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை மட்டுமே வழி.
  • அசிம் முனீர் பயணம்: பாகிஸ்தான் இராணுவத் தளபதி அமெரிக்காவுக்கு விஜயம்; CENTCOM நிகழ்வுடன் இணைப்பு.
  • சர்வதேச கவனம்: புதிய அணுகுமுறை காஷ்மீர் பிரச்சினையை மீண்டும் உலக கவனத்திற்கு கொண்டுவந்தது.

