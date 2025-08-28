English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தினால், 25% கூடுதல் வரி திரும்பப் பெறுவோம் -அமெரிக்கா

Trump Tariffs News: அமெரிக்க பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராக வரி யுத்தத்தை தொடங்கியுள்ள டிரம்ப், இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதித்தால், இந்திய பொருளாதரத்திற்கு மரண அடி விழுந்துள்ளது. 66% இந்திய ஏற்றுமதிக்கு பாதிப்பு. லட்சக்கணக்கானோர் வேலைக்கு இழக்கும் ஆபத்து. மோடி அரசின் திட்டம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 28, 2025, 11:45 AM IST

Trending Photos

iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை
camera icon8
Iphone 16
iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வரப்போகும் பெரிய விடுமுறை!
camera icon6
Holiday Announcement
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வரப்போகும் பெரிய விடுமுறை!
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
LCU
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தினால், 25% கூடுதல் வரி திரும்பப் பெறுவோம் -அமெரிக்கா

டெல்லி: நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்த 50% அமெரிக்க வரிகளை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது.அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 60 பில்லியன் டாலர் அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் எனக் கணிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில்  டிரம்ப் நிர்வாகம் இந்தியாவிற்கு கூடுதலாக 25% வரிகள் விதிக்கப்படுவதாக அறிவித்தது. இந்த வரி விதிப்பு நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்தது. இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரி என்பது நம் நாட்டின் தொழில் துறையின் முதுகெலும்பை உடைக்கும் முயற்சி. ஏனென்றால் இந்தியாவின் முக்கிய வர்த்தக கூட்டாளியாக அமெரிக்கா இருக்கிறது. நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் அமெரிக்காவின் பங்கு 18 சதவீதம் ஆகும். அமெரிக்காவின் இந்த வரி விதிப்பால் அந்த நாட்டுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி ரூ.4.35 லட்சம் கோடியாக சரியும் என்று கணிக் கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மீதான அழுத்தத்தை வெள்ளை மாளிகை அதிகரிக்கும் செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது என்பது மிகத் தெளிவாகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கூடுதல் வரி குறித்து அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பை வெளியிட்டபோது, ​​ரஷ்யாவின் எண்ணெயை வாங்குவதன் மூலம் இந்தியா மாஸ்கோவின் போர் நடவடிக்கைக்கு மறைமுகமாக உதவி செய்து வருவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். அந்த வரிசையில் தற்போது, அதிபர் ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ, இந்தியாவிற்கான 25% கூடுதல் வரி திரும்ப பெற முடியும். ஆனால் அதற்கான இந்தியா இந்த செயலை நிறுத்த வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்தியாவிற்கான கூடுதல் வரி திரும்பப் பெற வாய்ப்பிருக்க? அமெரிக்காவின் திட்டம் என்ன? இந்தியாவின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்? வரி விதிப்பால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுமா? போன்ற முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பார்ப்போம். 

ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ கூறியது என்ன?

வர்த்தகம் மற்றும் உற்பத்திக்கான அமெரிக்க அதிபரின் மூத்த ஆலோசகர் பீட்டர் நவாரோ கூறுகையில், "ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தினால், இந்தியா 25% கூடுதல் வரியிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று கூறியுள்ளார். இதன்மூலம் ரஷ்யாவின் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்குவதை நிறுத்த இந்தியா மீது அழுத்தம் தரப்படுகிறது என்பதற்கான மிகத் தெளிவான அறிக்கை இது.

மேலும் பீட்டர் நவாரோ கூறுகையில், "இந்தியா தொடர்ந்து ரஷ்யாவிடம் இருந்து தள்ளுபடி விலையில் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால், ரஷ்யாவுக்கு நிதி ஆதாயம் கிடைக்கிறது, இந்த நிதி ஆதாரம் மூலம் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையிலான போரில் ரஷ்ய தரப்புக்கு மறைமுக உதவி கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் ரஷ்ய யுத்தம் செய்ய இந்தியா மறைமுகமாக உதவுகிறது. இதனால் அமெரிக்கர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. ஒருவேளை இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை தடை செய்தால், இந்தியா மீதான் கூடுதல் 25% வரி விலக்கிக் கொள்ள முடியும். வெறும் 25% வரி மட்டுமே இருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார்.

வெள்ளை மாளிகை தொடர்புடைய கெவின் ஹாசெட் கூறியது என்ன?

வெள்ளை மாளிகையின் தேசிய பொருளாதார கவுன்சிலின் இயக்குநரான கெவின் ஹாசெட், "இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் தற்போது ஒரு சிக்கலான உறவைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் அமெரிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து வலுவான செய்திகள் வருகின்றன. இந்தியா என்ன செய்யப்போகிறது" என்று கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்குமா?

ஏற்கனவே இந்த ஆண்டு இந்திய பெருளாதாரம் 6.5 சதவீதம் வளர்ச்சி அடையும் என்று கணிக்கப்பட் டு உள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த வரி விதிப்பால் அதன் வளர்ச்சி 5.6 சதவீதமாக குறையும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மத்திய அரசு அடுத்தடுத்து மேற்கொள்ளும் திட்டங்கள் மூலம் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும்.

இந்தியாவின் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன?

இந்தியாவின் உதவியுடன் உக்ரைனில் போரை நிறுத்த அமெரிக்கா விரும்பினாலும், இந்தியா ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கி, அதன்மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் மற்றும் தனது பொருளாதார காரணத்ததால் பிடிவாதத்தைக் காட்டுகிறது. மேலும் ரஷ்யா கச்சா எண்ணெய் விவகாரத்தில் இந்தியா மிகத் தெளிவாக இருக்கிறது. மேலும் இந்தியா வர்த்தகத்தில் பின்வாங்கப் போவதில்லை என்பதும் தெரிகிறது. இனி அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களை பொருத்து இந்தியாவின் நடவடிக்கை இருக்கப்போகிறது.

இந்தியாவின் மாற்று திட்டம்?

- அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவாரத்தை நடத்தி கருத்து வேறுபாடுகளை களைந்து வரி விதிப்பை ரத்து செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள்  செய்ய வேண்டும்.

- இந்திய நிறுவனங்கள் நிலைமையை சமாளிக்க மத்திய அரசு நிதி மற்றும் ஆலோசனை உதவிகளை அளிக்க வேண்டும்.

- இந்திய பொருட்களை புதிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு உதவ வேண்டும். அதற்கான திட்டங்களை வகுக்க முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கூடிதல் வரி விதிப்பு: இந்தியாவின் பார்வை என்ன?

இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து பதட்டங்களைத் தீர்க்கும் எனத் தெரிகிறது. கூடுதல் வரியை இடைநிறுத்தம் செய்வதற்கான வழியை நாங்கள் இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என இந்தியா தரப்பில் கூறப்பட்டு வருகிறது.

கூடுதல் வரி பாதிப்பை இந்தியாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா?

அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரி பாதிப்பை இந்தியாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் மத்திய அரசாங்கம் துறை சார்ந்த சலுகைகளை அறிவிக்க வேண்டும். ஏற்றுமதியாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வர்த்தக அமைச்சகத்தில் கூட்டங்கள் கூட்டி அடிக்கடி ஆலோசனை செய்ய வேண்டும்.

அதாவது கோவிட்-19 இன் போது ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவுகளை சமாளித்தது போலவே, அணுசக்தி சோதனைகளின் போது ஏற்பட்ட பொருளாதாரத் தடைகளையும் சமாளித்தது போலவே, வரித் விதிப்பையும், எங்களுக்கான தடைகளையும் கடக்க முடியும் என்பதே இந்தியாவின் வலுவான பதிலாக இருக்க வேண்டும்.

இந்திய நிதி அமைச்சகம் எச்சரிக்கை:

அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு உடனடி தாக்கம் குறைவாகத் தோன்றினாலும், இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை விளைவுகள், வரும் சில மாதங்களில் சவால்களை ஏற்படுத்தும் என்று நிதி அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது. இந்தியாவின் ஏற்றுமதிகளுக்கு அமெரிக்க சந்தையின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அது தீர்க்கப்படாவிட்டால் நிச்சயமற்ற தன்மை இந்தியத் தொழில்துறையைப் பாதிக்கும். எனவே வணிக நம்பிக்கையிலும், முதலீட்டாளர் உணர்விலும் தாக்கம் ஏற்படும்.

எந்த பொருட்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் வரி:

- அமெரிக்காவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதியில் 30 சதவீத பொருட்களுக்கு வரி இல்லை.

- 30% ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை

- நான்கு சதவீத பொருட்களுக்கு 25% வரி

- 66 சதவீத பொருட்களுக்கு 50% வரி

அமெரிக்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி விவரங்கள்:

- கடந்த ஆண்டு 67.58 லட்சம் கோடி ரூபாய்

- நடப்பு ஆண்டு 4..35 லட்சம் கோடி ரூபாய் (கணிப்பு) 

- வரி விதிப்பால் ஏற்படும் சரிவு 3.23 லட்சம் கோடி ரூபாய்

- புதிய வரியால் 43% ஏற்றுமதி பாதிக்கும்

அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரி விதிப்பால் பாதிப்புக்குள்ளான துறைகள் எவை?

- மீன், இறால்

- ரசாயனம்

- ஜவுளி, ஆயத்த ஆடை

- ரத்தினங்கள், நகைள்

- எக்கு, அலுவலகம்

- இயந்திர தயாரிப்பு மற்றும் வாகன பாகங்கள் 

அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பால் பாதிப்புக்குள்ளாகாத துறைகள் எவை?

- மருந்து

- ஸ்மார்ட்போன்

மேலும் படிக்க - அமெரிக்காவின் புதிய வரி விதிப்பு இன்று முதல் அமல்: தயாராகும் இந்தியா.... இந்த துறைகள் ஆட்டம் காணும்

மேலும் படிக்க - 50% வரி அமலுக்கு வந்தது.. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய விஷயங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

IndiaRussian oilNarendra ModiWhite HouseDonald Trump

Trending News