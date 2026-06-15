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வடமாநிலத்திலும் தொடரும் ஆணவக் கொலைகள்: காவல் நிலையத்திலேயே மகளை கொலை செய்த தந்தை - முழு விவரங்கள்..!

Uttar pradesh Honour Killing: உத்திரபிரதேசத்தில் பெற்றோரை மீறி காதலித்த காதலனை ரகசிய திருமணம் செய்த மகளை காவல் நிலையத்திலேயே வைத்துக் குத்தி கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 15, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:33 AM IST
வடமாநிலத்திலும் தொடரும் ஆணவக் கொலைகள்: காவல் நிலையத்திலேயே மகளை கொலை செய்த தந்தை - முழு விவரங்கள்..!
Image Credit: Uttar pradesh Honour killing

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