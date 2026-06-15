/வடமாநிலத்திலும் தொடரும் ஆணவக் கொலைகள்: காவல் நிலையத்திலேயே மகளை கொலை செய்த தந்தை - முழு விவரங்கள்..!

Uttar pradesh Honour Killing: பாண்டா மாவட்த்தைச் சேர்ந்த 19 வயது இளம்பெண் அதேப்பகுதியைச் சேர்ந்த நபரை காதலித்து வந்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி காதல் திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளனர். பின்னர் அவர்களை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்த போலீஸார், பெற்றோர்களிடம் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டு அவர்களுடன் அனுப்பி வைக்க முடிவெடுக்கப்பட்ட நிலையில், பெண்ணின் தந்தை காவல் நிலையத்திலேயே வைத்து மகள் ஷிவானியைக் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் மாநிலத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
உத்திரபிரதேசம் மாநிலம், பாண்டா மாவட்டம் படவுசா பகுதியைச் சேர்ந்த சத்யகுமார் என்பவரது மகள் ஷிவானி. இவரும் அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த லலித் வர்மா என்பவரும் கடந்த 2 வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து இவர்களது காதல் விவகாரம் இரு வீட்டாருக்கும் தெரிய வந்த நிலையில், இதற்கு பெண் வீட்டார் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அடிக்கடி தனது தந்தை சத்யகுமார் மற்றும் தாயார் ரன்னோவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து இவர்களது காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், ஷிவானி வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதாக முடிவெடுத்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து தனது காதலன் லலித் வர்மாவுடன் கடந்த மே 18-ம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியேறி கோவிலில் வைத்து அவர்களது நண்பர்களின் முன்னிலையில் திருமணம் செய்துள்ளனர். பின்னர் தனது மகள் ஷிவானியை பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த லலித் என்பவர் கடத்திச் சென்றுவிட்டதாக புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், இருவரையும் பல இடங்களில் தேடி வந்தனர்.
நீண்ட தேடுதலுக்கு பிறகு அவர்கள் மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் சத்னா மாவட்டத்தில் தங்கியிருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. தகவலின் பேரில் மத்திய பிரதேசம் விரைந்து அம்மாநில போலீஸார் உதவியுடன் அவர்களை உத்திரபிரதேசம் அழைத்து வந்து காவல்நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இருவரது பெற்றோரையும் காவல் நிலையம் வரவழைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
சத்யகுமார் தனது மகள் ஷிவானியிடம் தன்னுடன் வந்துவிடுமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆனால் ஷிவானி அதற்க்கு மறுப்பு தெரிவித்து தன் காதலுடன் தான் செல்வேன் எனக் கூறியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவரது தாய் ரன்னோ மகளை பின்புறமாக இருந்து இறுக்கி பிடித்துக் கொள்ளவே, தொடர்ந்து அவரது தந்தை சத்யகுமார் சற்றும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக அவர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து ஷிவானியின் வயிற்றில் பல முறை கொடூரமாக் குத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் ரத்தவெள்ளத்தில் அங்கேயே சரிந்து விழுந்துள்லார். இதனை சற்றும் எதிர்பாராத போலீஸார், உடனடியாக ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த ஷிவானியை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
ஷிவானியின் பெற்றோர் விசாரணையின் போது ஆயுதங்களை எப்படி கொண்டு வந்தனர். காவல் நிலையத்திற்குள் ஆயுதத்தை அனுமதித்தது யார்? என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் இந்த தாக்குதலின் போது போலீஸார் அலட்சியமாக இருந்தது மற்றும் காவல் நிலையத்திற்குள் ஆயுதங்களை அனுமதிப்பது போன்றவை குறித்து உயரதிகாரிகள் காவல் நிலைய காவலர்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
காதலித்து திருமணம் செய்த மகளை பெற்றோரே காவல் நிலையத்தில் வைத்து குத்திக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.