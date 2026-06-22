/9 மாத குழந்தைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: 12 வயது சிறுவன் கைது, உத்தர பிரதேசத்தில் கொடூரத்தின் உச்சம்

கோரக்பூர்: உத்தரப் பிரதேசத்தின் கோரக்பூர் மாவட்டத்தில், 14 வயது சிறுவன் 9 மாத பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறுவன் குழந்தையை கடத்திச் சென்று இந்த கொடூரமான செயலை செய்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
சண்டிகரைச் சேர்ந்ததாகக் கூறப்படும் அச்சிறுவன் அக்குழந்தையின் உறனிவன் என்றும், கடந்த மூன்று நாட்களாக அக்குழந்தையின் வீட்டிலேயே தங்கியிருந்தான் என்றும் கூறப்படுகின்றது. வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோரக்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு கிராமத்தில், அக்குழந்தை தனது தாயின் அருகில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது அச்சிறுவன் அவளைக் கடத்திச் சென்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்தக் கொடூரமான குற்றத்தைச் செய்த பிறகு, அச்சிறுவன் குழந்தையை வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு வயல்வெளியில் தகரக் கொட்டகையில் விட்டுச் சென்றான்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அழுதபடி விளக்கிய குழந்தையில் தாய், வெள்ளிக்கிழமை இரவு தனது ஒன்பது மாதக் குழந்தையுடன் தான் தூங்கிக்கொண்டிருந்ததாகவும், அதிகாலை 2 மணியளவில் விழித்தெழுந்தபோது குழந்தை காணாமல் போயிருந்ததை கண்டறிந்ததாகவும் தெரிவித்தார். அதன் பிறகு குடும்பத்தினர் இரவு முழுவதும் குழந்தையைத் தேடியும் எந்தப் பலனும் கிடைக்கவில்லை. குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து சிறுவனும் குழந்தையை தேடுவது போல நாடகமாடினான்.
சனிக்கிழமை காலை, வீட்டிலிருந்து சுமார் அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு வயல்வெளியில், தகரக் கொட்டகையில் குழந்தை மயங்கிய நிலையில் கிடப்பதை கிராம மக்கள் கண்டனர். குழந்தையின் உடலில் காயங்கள் இருப்பதை உள்ளூர் மக்கள் கவனித்ததையடுத்து காவல்துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. காவல்துறையினர் உடனடியாகக் குழந்தையை மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தற்போது குழந்தையின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். உறவினர்கள், நண்பர்கள், ஊர் மக்கள் என பலரிடம் விசாரணை நடந்தது. விசாரணையின் போது, காவல்துறையினர் சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்தனர். குற்றச் சம்பவம் நடந்த இடத்தையும் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர். இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், குழந்தையின் தாய்மாமனான அந்த சிறுவன் மீது சந்தேகம் எழுந்தது.
அடுத்த கட்டமாக, அந்த சிறுவனிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விசாரணையின் போது, தான் மதுபோதையில் இருந்ததாகவும், குழந்தையை தூக்கிச் சென்று அருகிலுள்ள வயல்வெளியில் வைத்து இந்த கொடிய செயலை செய்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் அந்த சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டான்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறுவனின் கைப்பேசியில் ஆட்சேபனைக்குரிய உள்ளடக்கங்களும் கண்டறியப்பட்டன. குற்றத்தைச் செய்வதற்கு முன்பு அவன் தனது கைப்பேசியில் ஆபாச வீடியோக்களைப் பார்த்ததாக போலீசார் நடத்திய விசாரணை மற்றும் மொபைல் போனில் செய்யப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
குழந்தை சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், இவ்வழக்கில் மேல்நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் நகரக் காவல் கண்காணிப்பாளர் நிமேஷ் பாட்டீல் தெரிவித்தார். அச்சிறுவன் சிறார் நீதி வாரியத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளான்.
12 வயது சிறுவன் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான செயலைச் செய்தது நாடு முழுதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு யார் காரணம்? வீட்டுச் சூழலா, சமூகச் சீர்கேடா? தனி மனித ஒழுக்கம் என்பதே மறைந்து விட்டதா? நமது சமூகம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கின்றது?
இத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதிலை நம்மால் தேட முடியுமா? அப்படி தேடி நாம் இவற்றையெல்லாம் சரி செய்வதற்குள் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போய் விடாதா?
பெண்ணே, உனக்கு ஒரு வெண்டுகோள்!! அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடைகள் கண்டறியப்படும், தீர்வுகள் கூட கிடைக்கலாம். ஆனால், அது வரை நீதான் உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். நீ பச்சிளங்குழந்தையோ, பொக்கைப் பல் பாட்டியோ, சீரழிக்க நினைப்பவனுக்கு, நீ ஒரு உடல் மட்டுமே. இது கயவர்கள் உலா வரும் உலகம், கண்ணியத்தை எதிர்பார்க்காதே. இது மனித உருவில் மிருகங்கள் அலையும் உலகம், மயங்கி விடாதே.
இதெல்லாம் சரிதான்... ஆனால், 9 மாத குழந்தை தன்னை எப்படி காத்துக்கொள்ளும்??