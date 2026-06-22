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9 மாத குழந்தைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: 12 வயது சிறுவன் கைது, உத்தர பிரதேசத்தில் கொடூரத்தின் உச்சம்

Uttar Pradesh Crime: குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறுவன், வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது அருந்தியதாகவும், பின்னர் தூங்கிக்கொண்டிருந்த பச்சிளம் குழந்தையைக் கடத்திச் செல்வதற்கு முன்பு தனது கைப்பேசியில் ஆபாசக் காட்சிகளைப் பார்த்ததாகவும் காவல்துறையினரிடம் கூறியதாகத் தெரிகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:50 AM IST
9 மாத குழந்தைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: 12 வயது சிறுவன் கைது, உத்தர பிரதேசத்தில் கொடூரத்தின் உச்சம்
Image Credit: 12 Year old bor Arrested for 9 Month Baby&#039;s Rape (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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