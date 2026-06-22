/அண்ணன் குடும்பத்தை மொத்தமாக காலி செய்த 16 வயது இளைஞன்: உத்தர பிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

கோரக்பூர், உத்தரப் பிரதேசம்: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில், 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் தனது அண்ணன், அண்ணி மற்றும் 3 வயது அண்ணன் மகனை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதி முழுவதும் பெரும் பரபரப்பையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோரக்பூரின் பான்ஸ்கான் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவில் நிகழ்ந்த இச்சம்பவம், அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கோரக்பூர் மாவட்டத்தின் பான்ஸ்கான் (Bansgaon) காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கிராமம் ஒன்றில் இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு (திங்கள்கிழமை அதிகாலை) சுமார் 3 மணி அளவில், குடும்பத்தினர் அனைவரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மூன்று பேர் மீதும், அந்த 16 வயது சிறுவன் கூர்மையான ஆயுதத்தால் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளான்.
இந்த கொடூரத் தாக்குதலில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்:
தனது சொந்த தம்பி நடத்திய இந்த கொடூர தாக்குதலில் அமித் குப்தா, அவரது மனைவி ரஞ்சனா குப்தா மற்றும் அவர்களது மூன்று வயது மகன் ரேயான் குப்தா ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் கிராமம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதுடன், மக்கள் பீதியடைந்து தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல்களை காவல் கண்காணிப்பாளர் (தெற்கு) தினேஷ் பூரி அளித்தார். அதன் படி, அமித், ரஞ்சனா மற்றும் ரியான்ஸ் ஆகியோர் ஒரே அறையில் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, அந்தச் சிறுவன் கூர்மையான ஆயுதத்தால் அவர்கள் மூவரையும் தாக்கியுள்ளான். சம்பவத்தின்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவனின் பெற்றோர் மற்றொரு அறையில் இருந்ததாக பூரி குறிப்பிட்டார். அலறல் சத்தம் கேட்டு அந்த அறைக்கு விரைந்து சென்ற தந்தை, மூவரும் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதைக் கண்டார். அப்போது தனது இளைய மகன் அந்த ஆயுதத்துடன் அறையை விட்டு வெளியேறுவதையும் அவர் பார்த்தார். பின்னர் அவர் அக்கம் பக்கத்தினரை எச்சரித்து, காவல்துறைக்குத் தகவல் அளித்துள்ளார். தகவல் கிடைத்ததும், மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் (SSP) மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP) உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர்.
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ள காவல்துறையினர், குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறாரைக் காவலில் எடுத்துள்ளனர். சம்பவத்தின்போது பயன்படுத்தப்பட்ட கூர்மையான ஆயுதமும் அவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்த மூவரின் உடல்களும் கைப்பற்றப்பட்டு, உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இச்சம்பவம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், அனைத்துக் கோணங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குடும்பத் தகராறு: முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்த கொடூரக் கொலைக்கு குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட தகராறுகளே காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
வழக்குப்பதிவு: உயிரிழந்த அமித் குப்தாவின் தந்தையின் புகாரின் அடிப்படையில், பான்ஸ்கான் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீவிர விசாரணை: கைதான சிறுவனிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அனைத்துக் கோணங்களையும் கருத்தில் கொண்டு இச்சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தன் சொந்த அண்ணன் மற்றும் அண்ணன் குடும்பம் முழுவதையும் ஒரு இளைஞன் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.