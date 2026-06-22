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அண்ணன் குடும்பத்தை மொத்தமாக காலி செய்த 16 வயது இளைஞன்: உத்தர பிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Uttar Pradesh Crime: கோரக்பூர் மாவட்டத்தின் பான்ஸ்கான் (Bansgaon) காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கிராமம் ஒன்றில் கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் தன் குடும்பத்தில் மூவரை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்துள்ளான்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:43 PM IST
அண்ணன் குடும்பத்தை மொத்தமாக காலி செய்த 16 வயது இளைஞன்: உத்தர பிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Image Credit: Youth Kills 3 of his Family in Uttar Pradesh (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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