/நோயாளியின் உடைந்த காலை, மீண்டும் உடைத்த மருத்துவர் - அதிர்ச்சி காரணம்

Uttar Pradesh Latest News Updates : உத்தர பிரதேசத்தில் அரசு மருத்துவமனை ஒன்றில் அதிர்ச்சியைத் தரும் சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. நோயாளி சிறுமியின் உடைந்த காலை, மருத்துவரே மீண்டும் உடைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தின் முசாபர்நகர் அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள மருத்துவக் குழுவினர் சிறுமியின் சிறுமியிடம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்டுள்ளனர். சிறுமியின் தாயால் 8 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே கொடுக்க முடிந்தது.
மீதித் தொகையை செலுத்த சிறுமியின் தாயாரிடம் பணம் இல்லை. பணத்தை தராத நிலையில், அந்த மருத்துவர் சிறுமியை பரிசோதனை என கூறி அழைத்துள்ளார். மேலும், அந்த காலில் கடுமையான காயத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது வெளியாகி உள்ள தகவல்களின்படி பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, மனநலம் குன்றியவர் என்றும் தெரிகிறது. மேலும் அவரின் தாயார் கணவனை இழந்து தனியாக வசித்து வருபவர். பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் நலிவடைந்தவர் என்பதால் அவரிடம் பெரிதாக கையில் பணம் ஏதும் இல்லை.
எனவே, அச்சிறுமிக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்கெனவே அந்த மருத்துவருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தலைமை மருததுவ அதிகாரியின் உத்தரவு இருந்தபோதிலும், அந்த மருத்துவர் தொடர்ந்து, அந்த சிறுமியின் தாயாரிடம் ரூ.25 ஆயிரம் கேட்டு வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த தாயாரின் பெயர் ரேஷ்மா பெண், தனக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டி தனது 14 வயது மகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளார். ரேஷ்மா அளித்துள்ள புகாரின்படி, சுமார் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்னர், மாவட்ட மருத்துவமனையில் அவரது மகளின் வலது காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
அறுவைச் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை ஊழியர்கள் முதலில் ரூ.25 ஆயிரம் கேட்டதாக புகாரில் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். போதிய வருமானம் இல்லாத கைம்பெண் என்பதால், தன்னால் அவ்வளவு பணம் கொடுக்க முடியாது என்று அவர் கூறியதை அடுத்து, அவருக்கு சிகிச்சை மறுக்கப்பட்டதாக புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியரை அணுகியதை தொடர்ந்து, இலவச சிகிச்சை அளிப்பதை உறுதி செய்யுமாறு தலைமை மருத்துவ அதிகாரிக்கு அவர் உத்தரவிட்டரார். இருப்பினும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அவரிடம் இருந்து ரூ. 8 ஆயிரம் வசூலித்ததோடு, மீதித் தொகையைப் பின்னர் செலுத்தலாம் என கூறியதாக ரேஷ்மா அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அறுவைச் சிகிச்சை செய்த மருத்துவர், பரிசோதனைக்காக அச்சிறுமியை மீண்டும் அழைத்தபோது நிலைமை மோசமடைந்துள்ளது. பரிசோதனையின் போது அந்த மருத்துவர் சிறுமியின் முழங்காலை வலுக்கட்டாயமாக மடக்கியதாகவும், இதனால் அந்தச் சிறுமி வலியால் அலறியதோடு காலில் இருந்து சடசட என்று எலும்பு முறியும் சத்தம் கேட்டதாகவும் ரேஷ்மா குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
சிறுமியின் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்ததால், மருத்துவமனை அதிகாரிகளிடம் புகார் அலித்தும் அவர்கள் அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். ஆனால், சிறுமியின் தாயார் ரேஷ்மா வைத்த குற்றஞ்சாட்டுகளை அதிகாரி தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த குற்றஞ்சாட்டுகள் குறித்து பேசிய தலைமை மருத்துவ அதிகாரி சுனில் திவாரி, "மறுதரப்பு விளக்கத்தை கேட்கமல் இந்த விவகாரத்தில் ஒரு முடிவுக்கு வருவது அவசரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையாகிவிடும்" என கூறினார். இதுகுறித்த விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, ஏதேனும் தவறு அல்லது அலட்சியம் கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.