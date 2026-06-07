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நோயாளியின் உடைந்த காலை, மீண்டும் உடைத்த மருத்துவர் - அதிர்ச்சி காரணம்

Uttar Pradesh : அறுவை சிகிச்சைக்காக ரூ.25 லட்சம் மருத்துவர் லஞ்சமாக கேட்டுள்ளார். சிறுமியின் தாயார் வெறும் ரூ.8 ஆயிரம் மட்டுமே கொடுத்துள்ளார். இதற்கு மருத்துவர் செய்த காரியம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:16 PM IST
நோயாளியின் உடைந்த காலை, மீண்டும் உடைத்த மருத்துவர் - அதிர்ச்சி காரணம்
Image Credit: Image Credits : Uttar Pradesh Doctor Broke Patient Leg | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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