English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • முத்தமிட முயன்ற முன்னாள் காதலன்... நாக்கை கடித்து துப்பிய பெண் - அதிர்ச்சி சம்பவம்!

முத்தமிட முயன்ற முன்னாள் காதலன்... நாக்கை கடித்து துப்பிய பெண் - அதிர்ச்சி சம்பவம்!

Bizarre Crime News: முன்னாள் காதலன் தன்னை அத்துமீறி முத்தமிட முயன்றபோது அவர் உதட்டை பெண் ஒருவர் கடித்து துப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 19, 2025, 12:03 PM IST
  • இச்சம்பவம் நவ. 17ஆம் தேதி நடந்துள்ளது.
  • அந்த நபர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.
  • உத்தர பிரதேசத்தில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Trending Photos

அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
camera icon6
Actresses marriage
அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
camera icon7
Sun Transit
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
camera icon7
Margashirsha Amavasya
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
camera icon7
South Indian Cinema Updates
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
முத்தமிட முயன்ற முன்னாள் காதலன்... நாக்கை கடித்து துப்பிய பெண் - அதிர்ச்சி சம்பவம்!

Uttar Pradesh Bizarre Crime News: நாட்டில் திருமண உறவுகள் சார்ந்து பல்வேறு குற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதை காண முடிகிறது. காதலன் - காதலி, கணவன் - மனைவி மட்டுமின்றி திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் ஈடுபடுபவர்கள் என இவர்களுக்கு இடையேயான குற்றங்களுக்கு பின்னணியில் பல்வேறு காரணிகள் ஒளிந்திருக்கின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வகையில், உத்தர பிரதேசத்தில் பெண் ஒருவர் தனது முன்னாள் காதலினின் நாக்கை கடித்து துப்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அந்த பெண் குளிக்கச் சென்றபோது, அந்த நபர் பாலியல் ரீதியில் அத்துமீற முயற்சித்ததாகவும், வலுகட்டாயமாக முத்தமிட முயன்றபோதும் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Bizarre Crime News: திருமணத்தை தாண்டிய உறவு

முன்னாள் காதலனின் நாக்கை கடித்து துப்பிய இந்த சம்பவம் உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் நகரில் நடந்துள்ளது. 35 வயதான சாம்பி என்பவருக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி உள்ளது. இவர் தனது மனைவி மட்டுமின்றி இன்னொரு பெண்ணுடன் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்துள்ளார். திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்த பெண், திடீரென அந்த உறவை முறித்துக்கொள்ளும்படி சாம்பியுடன் கூறியிருக்கிறார். ஏனென்றால் அந்த பெண்ணுக்கு அவரது வீட்டில் திருமண ஏற்பாடு நடந்திருக்கிறது, வேறு நபருடன்... இதற்கு அந்த பெண்ணும் சம்மதம் தெரிவித்துவிட்டார்.

Bizarre Crime News: குளத்தில் நடந்த கொடூர சம்பவம்

அந்த பெண் தனக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்ததும், சாம்பியுடன் இருந்த தொடர்பை முற்றிலும் முறித்துவிட்டார். ஆனால், அந்த பெண் வேறொருவரை திருமணம் செய்துகொள்வது சாம்பிக்கு பிடிக்கவில்லை. இந்த சமயத்தில்தான், அந்த பெண் மறுத்தும், அத்துமீறி அவரை சந்திக்க சென்றிருக்கிறார் சாம்பி. அப்போதுதான் அந்த பயங்கர சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. மேலும், இச்சம்பவம் கடந்த திங்கட்கிழமை (நவ. 17) அன்று நடந்துள்ளது. 

திங்கட்கிழமை மதியம் அந்த பெண் தனியாக வீட்டின் அருகில் இருக்கும் குளத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். அந்த பெண் குளத்திற்கு செல்வதை பார்த்த சாம்பி, அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றிருக்கிறார். குளத்தில் அந்த பெண்ணை சுற்றி வளைத்த சாம்பி, இறுகப்பிடித்து அவரிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீற முயற்சித்துள்ளார். அந்த பெண் அவரை தள்ளிவிட்டாலும் கூட, மீண்டும் மீண்டும் அவர் வெறிப்பிடித்த நாய்போல் நடந்துகொண்டுள்ளார்.

Bizarre Crime News: வலியில் கதறிய சாம்பி

அப்போது, அந்த பெண்ணுக்கு வலுகட்டாயமாக உதட்டில் முத்தம் கொடுக்க முயற்சித்துள்ளார். அப்போது, எவ்வளவு தள்ளியும் சாம்பியிடம் இருந்து தப்பிக்க முடியவில்லை என்பதால் தற்காப்பிற்காக தற்காப்பிற்காக சாம்பியின் நாக்கை கடுமையாக கடித்துள்ளார். எந்தளவிற்கு என்றால், சாம்பியின் நாக்கின் ஒருபகுதி துண்டிக்கும் அளவுக்கு கடித்திருக்கிறார். இதனால், சாம்பி வலியில் துடித்து, கத்திக் கூப்பாடு போட்டுள்ளார்.

Bizarre Crime News: மருத்துவமனையில் அனுமதி 

சாம்பியின் கதறல் சத்தத்தை கேட்ட அந்த பகுதியில இருந்த கிராமவாசிகள், உடனே சம்பவ இடத்திற்கு ஓடி வந்தனர். அவர்கள் அங்கு நடந்ததை பார்த்து கடும் அதிர்ச்சியாக இருந்துள்ளது. தொடர்ந்து சாம்பியின் குடும்பத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சாம்பியின் குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். முதலில், சமூக சுகாதார மையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர், பின்னர் கான்பூரில் உள்ள ஹாலெட் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச்செல்லப்பட்டார்.

Bizarre Crime News: போலீசார் கூறுவது என்ன?

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தாயார் கூறுகையில், "எனது மகள் குளத்தில் இருந்து மண் எடுத்து வரச் சென்றார். குளத்தில் இருந்து மண் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது பின்னால் இருந்து வந்து, அந்த நபர் என் பெண்ணை பிடித்துள்ளார். தொடர்ந்து எனது மகளிடம் அத்துமீற முயற்சிக்க, மண்ணள்ளிய சட்டியை அங்கேயே போட்டுவிட்டு எனது மகள் தப்பி வந்துவிட்டாள்" என்றார். மேலும் இதுகுறித்து காவல் ஆய்வாளர் அசோக் குமார் கூறுகையில், "பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டன. இதை விசாரித்து வருகிறோம். அந்த பெண்ணும், நபரும் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்துள்ளனர், பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயமானதில் இருந்து அந்த பெண் அவருடனான தொடர்பை துண்டித்துள்ளார். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

மேலும் படிக்க | கைக்குழந்தையை மிதித்து கொன்ற 4 பெண்கள்! காரணம் கேட்டு ஷாக் ஆன காவல்துறை..

மேலும் படிக்க | திருமண கோலத்திலே இப்படி ஆகிடுச்சே! கொலை செய்யப்பட்ட மணப்பெண் - மணமகன் செய்த ஷாக்

மேலும் படிக்க | நடுங்க வைத்த சம்பவம்.. துண்டிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தலை! காதலன் செய்த கொடூரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Uttar PradeshCrime NewsBizarre NewsBizarre Crime News

Trending News