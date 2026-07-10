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ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பணமில்லா சிகிச்சை, ரூ.1 கோடி காப்பீடு: முதல்வர் அறிவிப்பு

Uttar Pradesh Government: ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரின் மருத்துவச் செலவு சுமையைக் குறைப்பதற்காக புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சையைப் பெறலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:45 PM IST
ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பணமில்லா சிகிச்சை, ரூ.1 கோடி காப்பீடு: முதல்வர் அறிவிப்பு
Image Credit: UP Government Welfare Schemes (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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