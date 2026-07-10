/ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் பணமில்லா சிகிச்சை, ரூ.1 கோடி காப்பீடு: முதல்வர் அறிவிப்பு

Uttar Pradesh Government: உத்தரப் பிரதேச மாநில கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்யும் வகையில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வாரணாசியில் ஒரு புதிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நலத்திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வித்துறை ஊழியர்களுக்கு ₹5 லட்சம் வரையிலான பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சையும் (Cashless Treatment), ₹1 கோடி வரையிலான விபத்துக் காப்பீடும் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டம் குறித்த முழுமையான விபரங்களை இங்கே காணலாம்.
Chief Minister’s Teachers’ Cashless Medical Scheme: ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரின் மருத்துவச் செலவு சுமையைக் குறைப்பதற்காக இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சையைப் பெறலாம். இத்திட்டத்திற்காக மாநில அரசு ஆண்டுக்கு ₹450 கோடி செலவிடவுள்ளது. இதற்காக ஆசிரியர்களிடமிருந்து எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது. அவசரக் காலங்களில் தரமான மருத்துவச் சிகிச்சையைத் தாமதமின்றி வழங்குவதும், மருத்துவச் செலவுகளால் ஏற்படும் நிதிச் சுமையைக் குறைப்பதுமே இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் ஆகும்.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் அடிப்படை (Basic) மற்றும் இடைநிலைக் (Secondary) கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணியாளர்கள் இதன் மூலம் பயனடைவர். இதில் நிரந்தரப் பணியாளர்கள் மட்டுமின்றி ஒப்பந்தப் பணியாளர்களும் அடங்குவர்:
ஆசிரியர்களின் குடும்பங்களுக்குப் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் நோக்கில், உத்தரப் பிரதேச அரசு ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) வங்கியுடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை (MoU) மேற்கொண்டுள்ளது. இதன் கீழ் 4.5 லட்சம் நிரந்தர ஊழியர்களும், 5.5 லட்சம் ஒப்பந்த ஊழியர்களும் பயன்பெறுவர்.
|குழு ஆயுள் காப்பீடு (Group Term Insurance)
|விபத்து அல்லது எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு ₹10 லட்சம் வழங்கப்படும்.
|தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு (Personal Accident Cover)
|விபத்தினால் ஏற்படும் மரணத்திற்கு ₹1 கோடி வரை காப்பீடு
|முழு ஊனம் (Permanent Disability Cover)
|விபத்தினால் முழுமையாகப் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு ₹1 கோடி (ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ₹30 லட்சம் முதல் ₹80 லட்சம் வரை)
|பகுதி ஊனம் (Partial Disability)
|பகுதி ஊனம் ஏற்படும் பட்சத்தில் ₹15 லட்சம் முதல் ₹40 லட்சம் வரை இழப்பீடுகூடுதல் பலன்கள்: விமான விபத்துக் காப்பீடு மற்றும் எதிர்பாராத அசம்பாவிதங்களின் போது ஊழியர்களின் குழந்தைகளின் கல்விச் செலவு மற்றும் மகள்களின் திருமணத்திற்கு நிதி உதவி ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.
குறிப்பு: மாதச் சம்பளம் ₹10,000-க்கு மேல் பெறும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்கும் இந்த விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டம் பொருந்தும்.
முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆசிரியர்களுக்கான திட்டங்கள் மட்டுமின்றி, பள்ளி மாணவர்களின் நலனுக்காகவும் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அடிப்படை கல்விச் சபையின் கீழ் பயிலும் 1.1 கோடி பள்ளி மாணவர்களின் பெற்றோரின் கணக்குகளுக்கு தலா ₹1,200 நேரடியாக (DBT மூலம்) மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகை மாணவர்களுக்கான 2 செட் சீருடைகள், பைகள், காலணிகள் மற்றும் சாக்ஸ் வாங்குவதற்காக வழங்கப்படுகிறது. முன்னதாக இதற்காக ₹800 வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அது ₹1,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மாதம் ₹10,000-க்கு மேல் ஊதியம் பெறும் தகுதியுள்ள ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு விரிவான காப்பீட்டுத் தொகுப்பு ஒன்றையும் இத்திட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ்:
மேலும், ஊழியருக்கு எதிர்பாராத துயரச் சம்பவம் ஏதேனும் நேரிடும் பட்சத்தில், அவர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் மகள்களின் திருமணத்திற்கான நிதியுதவியையும் இத்திட்டம் வழங்குகிறது.
உத்தரப் பிரதேசத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள கல்வித் துறை ஊழியர்களுக்கான 'முதலமைச்சரின் ஆசிரியர்களுக்கான பணமில்லா மருத்துவத் திட்டம்' அவர்களுக்கான நலத்திட்ட நடவடிக்கைகளில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விரிவாக்கமாகும்.
பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சை வசதியுடன் விபத்துக் காப்பீடு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புச் சலுகைகளையும் இணைப்பதன் மூலம், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு வளையத்தை வழங்க மாநில அரசு இலக்கு கொண்டுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்குச் சிறந்த மருத்துவச் சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதோடு, அவர்களுக்குத் தேவையான நிதிப் பாதுகாப்பையும் இத்திட்டம் மேம்படுத்தும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.