அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய உத்தரவு! இனி இது கட்டாயம்!

மாணவர்கள் மத்தியில் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும், மொபைல் போன் பயன்பாட்டை குறைக்கவும் உத்தர பிரதேச அரசு ஒரு முன்னோடி திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. அதன்படி, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் தினமும் செய்தித்தாள் வாசிப்பதை கட்டாயமாக்கி அரசு அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் மாணவர்கள் படிக்கும் நேரத்தை தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் மொபைல், டிவி திரைகளிலேயே மூழ்கி கிடக்கின்றனர். இது அவர்களின் கவனம் மற்றும் சிந்தனை திறனை பாதிப்பதாக கல்வியாளர்கள் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | 28 நாட்கள் ரீசார்ஜ் திட்டம்! ஏர்டெல், ஜியோவின் வருமானம் எவ்வளவு?
பிரச்சனைக்கு தீர்வு
இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில், உத்தர பிரதேச மாநில அடிப்படை கல்வி மற்றும் மேல்நிலை கல்வி துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் பார்த்தா சாரதி சென் சர்மா, டிசம்பர் 23 அன்று ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளார். அதில், "மாணவர்கள் டிஜிட்டல் திரைகளை பார்ப்பதை குறைத்து, காகித செய்தித்தாள்களை வாசிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது அவர்களின் ஒருமுகப்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்தும்," என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதற்கும் அரசு வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளது.
தினசரி காலை வழிபாட்டு கூட்டத்தில் செய்தி வாசிப்பு'க்காக பிரத்யேகமாக 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
மாணவர்கள் சுழற்சி முறையில் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி நாளிதழ்களிலிருந்து முக்கியமான செய்திகள், தலையங்கத்தின் முக்கிய கருத்துகள், தேசிய, சர்வதேச மற்றும் விளையாட்டு செய்திகளை மாணவர்கள் வாசிக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, நேர்மறையான செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
ஏன் இந்த திடீர் முடிவு?
இது குறித்து அதிகாரி பார்த்தா சாரதி சென் சர்மா கூறுகையில், "இது அரசு பள்ளிகளுக்கு இடப்பட்ட உத்தரவு என்றாலும், தனியார் பள்ளிகளும் இதை பின்பற்றலாம். இதில் மாணவர்களுக்கு பல நன்மைகள் உள்ளன," என்றார். தினசரி செய்தித்தாள் வாசிப்பு மாணவர்களின் பொது அறிவு மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்த புரிதலை மேம்படுத்தும். இது எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளப்போகும் போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக அமையும். பல்வேறு விதமான கட்டுரைகள் மற்றும் தலையங்கங்களை படிப்பதன் மூலம் மாணவர்களின் சொல்லகராதி மற்றும் எழுதும் திறன் மேம்படும். பலதரப்பட்ட கண்ணோட்டங்களை படிக்கும்போது, எது சரி, எது தவறு என்று பகுத்தறியும் திறன் மாணவர்களுக்கு வளரும். இன்றைய போலி செய்திகள் நிறைந்த உலகில் இது மிக அவசியம்.
உள்ளூர் செய்திகளை அறிந்துகொள்வதன் மூலம், மாணவர்கள் தங்கள் சுற்றுப்புறத்துடனும் சமூகத்துடனும் தங்களை இணைத்துக்கொள்ள முடியும். உள்ளூர் நிகழ்வுகள் எப்படி தேசிய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களுடன் தொடர்புடையது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது உதவும். சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் மனித ஆர்வ கதைகளை படிக்கும்போது, மற்றவர்களின் கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிந்துகொள்ளும் பரிவுணர்வு மாணவர்களுக்கு ஏற்படும். இது அவர்களை சிறந்த குடிமக்களாக மாற்றும். செய்தித்தாள்களில் வரும் குறுக்கெழுத்து போட்டிகள், சுடோகு மற்றும் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் வெறும் பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டுமல்ல. அவை மாணவர்களின் மூளைக்கு வேலை கொடுத்து, தர்க்கரீதியான சிந்தனை மற்றும் சிக்கல்களை தீர்க்கும் திறனை வளர்க்கும் என்றும் அந்த உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | நெருங்கும் 2026 புத்தாண்டு... 285 பேரை கைது செய்த போலீசார் - காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ