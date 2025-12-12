English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பெற்றோருக்கு அருகில் உறங்கியதால்..குழந்தை உயிரிழப்பு! பிறந்த 23 நாட்களில் பரிதாபம்..

பெற்றோருக்கு அருகில் உறங்கியதால்..குழந்தை உயிரிழப்பு! பிறந்த 23 நாட்களில் பரிதாபம்..

Uttar Pradesh Infant Baby Dies : உத்திரபிரதேசத்தில் தனது தாய் மற்றும் தந்தைக்கு நடுவில் படுத்த குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 12, 2025, 07:21 PM IST
  • பிறந்த 23 நாட்களில் இறந்த குழந்தை
  • காரணமாக பெற்றோர்கள்..
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

Trending Photos

பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
camera icon7
PM Modi
பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!
அப்பவே இவ்வளவு கோடியா? படையப்பா பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை! எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Padayappa
அப்பவே இவ்வளவு கோடியா? படையப்பா பிரம்மாண்ட வசூல் சாதனை! எவ்வளவு தெரியுமா?
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண் தொழில் அதிபர்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon10
Richest Women
இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண் தொழில் அதிபர்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
பெற்றோருக்கு அருகில் உறங்கியதால்..குழந்தை உயிரிழப்பு! பிறந்த 23 நாட்களில் பரிதாபம்..

Uttar Pradesh Infant Baby Dies : உத்திரபிரதேசத்தில் தனது தாய் மற்றும் தந்தைக்கு நடுவில் படுத்த குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பிறந்து 23 நாட்களே ஆன குழந்தையை, அதன் பெற்றோர் தங்களுக்கு நடுவில் படுக்க வைத்து உறங்கியுள்ளனர். ஆனால், காலையில் எழுந்து பார்த்தால் அந்த குழந்தை உயிரிழந்து கிடந்திருக்கிறது. இது, சம்பவம் நடந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உயிரிழந்த குழந்தை:

கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி, சதாம் அபாசி என்கிற 25 வயது இளைஞருக்கும் அஸ்மா என்கிற பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த குழந்தைக்கு, சுஃபியான் என்று பெயர் வைத்துள்ளனர்.  சில நாட்களூக்கு முன்பு, இரவில் அந்த தம்பதி இருவரும் தங்கள் குழந்தையை மெத்தையில் தங்களுக்கு இடையில் படுக்க வைத்துவிட்டு உறங்க சென்றுள்ள்ளனர். காலையில் எழுந்து பார்த்தால் குழந்தை அசைவில்லாமல் படுத்திருக்கிறது. 

குடும்பத்தினரின் கூற்றின்படி, மறுநாள் காலையில் அக்குழந்தையை உடனடியான மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். மருத்துவர்களும், குழந்தை மூச்சுத்திணறி இறந்ததாகத்தான் ரிப்போர்ட் கொடுத்துள்ளனர். குடும்பத்தினரோ, பெற்றோர்கள் இருவரும் தூக்கத்தில் குழந்தையை நசுக்கி விட்டதால் குழந்தை இறந்ததாக கூறுகின்றனர். இந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படத்தியுள்ளது.

மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்:

மேற்கூறிய சம்பவம் குறித்து பேசும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அமித் வர்மா, பிறந்த குழந்தைகளை எப்போதும் தனியாக உறங்க வைக்க வேண்டும் என்கின்றனர். பெரியவர்களுடன் உறங்குவது, இவ்வாறு விபரீதமான விஷயங்களுக்கும், மூச்சுத்திணறலுக்கும் வழிவகுக்கும் என்கின்றார்.

இக்குழந்தையின் பெற்றோர், மருத்துவமனையில் குழந்தை இறந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் விவாதம் செய்ததாகவும் பின்னர் குடும்பத்தினர் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து இதுவரை, எந்த புகாரும் காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்படவில்லை. 

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் அதிக 'குடிமகன்கள்' உள்ள மாநிலம் எது? வெளியானது அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!

மேலும் படிக்க | பிரதமர் மோடியின் 6 காஸ்ட்லி கார்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா? எல்லாமே கோடிகள்தான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Uttar PradeshInfant BabyBaby suffocationinfant death

Trending News