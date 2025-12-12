பெற்றோருக்கு அருகில் உறங்கியதால்..குழந்தை உயிரிழப்பு! பிறந்த 23 நாட்களில் பரிதாபம்..

Uttar Pradesh Infant Baby Dies : உத்திரபிரதேசத்தில் தனது தாய் மற்றும் தந்தைக்கு நடுவில் படுத்த குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பிறந்து 23 நாட்களே ஆன குழந்தையை, அதன் பெற்றோர் தங்களுக்கு நடுவில் படுக்க வைத்து உறங்கியுள்ளனர். ஆனால், காலையில் எழுந்து பார்த்தால் அந்த குழந்தை உயிரிழந்து கிடந்திருக்கிறது. இது, சம்பவம் நடந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
உயிரிழந்த குழந்தை:
கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி, சதாம் அபாசி என்கிற 25 வயது இளைஞருக்கும் அஸ்மா என்கிற பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த குழந்தைக்கு, சுஃபியான் என்று பெயர் வைத்துள்ளனர். சில நாட்களூக்கு முன்பு, இரவில் அந்த தம்பதி இருவரும் தங்கள் குழந்தையை மெத்தையில் தங்களுக்கு இடையில் படுக்க வைத்துவிட்டு உறங்க சென்றுள்ள்ளனர். காலையில் எழுந்து பார்த்தால் குழந்தை அசைவில்லாமல் படுத்திருக்கிறது.
குடும்பத்தினரின் கூற்றின்படி, மறுநாள் காலையில் அக்குழந்தையை உடனடியான மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். மருத்துவர்களும், குழந்தை மூச்சுத்திணறி இறந்ததாகத்தான் ரிப்போர்ட் கொடுத்துள்ளனர். குடும்பத்தினரோ, பெற்றோர்கள் இருவரும் தூக்கத்தில் குழந்தையை நசுக்கி விட்டதால் குழந்தை இறந்ததாக கூறுகின்றனர். இந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படத்தியுள்ளது.
மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்:
மேற்கூறிய சம்பவம் குறித்து பேசும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அமித் வர்மா, பிறந்த குழந்தைகளை எப்போதும் தனியாக உறங்க வைக்க வேண்டும் என்கின்றனர். பெரியவர்களுடன் உறங்குவது, இவ்வாறு விபரீதமான விஷயங்களுக்கும், மூச்சுத்திணறலுக்கும் வழிவகுக்கும் என்கின்றார்.
இக்குழந்தையின் பெற்றோர், மருத்துவமனையில் குழந்தை இறந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் விவாதம் செய்ததாகவும் பின்னர் குடும்பத்தினர் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து இதுவரை, எந்த புகாரும் காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்படவில்லை.
