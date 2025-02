ஆண்கள் பற்றியும் யோசிங்க... மனைவியின் டார்ச்சரால் கணவன் தற்கொலை - ஷாக்கிங் வீடியோ

Uttar Pradesh TCS Employee Suicide: உத்தரபிரதேசத்தில் திருமணம் ஆன ஒரே ஆண்டில் மனைவியால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இளைஞர் ஒருவர் தனது உயிரை மாய்துக் கொண்டுள்ளார். பிரபல மென்பொருள் நிறுவனமான டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த மனவ் சர்மா தான் அந்த இளைஞர் ஆவார். அவர் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் முன் வீடியோ ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார்.

Crime News: மனவுக்கு நடந்தது என்ன?

அதில், இந்த சமூகம் ஆண்கள் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சந்திக்கும் கொடுமைகளையும் பேச வேண்டும் என்றும் கண்ணீர் மல்க பேசியுள்ளார். அதோடு இந்த முடிவை எடுத்ததற்காக பெற்றோரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளார்.

தனது மனைவி வேறொருவருடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும், ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் என்றும் இது யாருக்கும் பெரிய விஷயமாக தெரியவில்லை என்றும் மனவ் சர்மா வேதனையுடன் பேசியுள்ளார். ஆண்கள் தனியாக உள்ளோம், தயவு செய்து யாராவது இதைப்பற்றி பேசுங்கள் என்றும் மனவ் கதறி அழுதுள்ளார்.

Crime News: வீடியோவை அடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு

இந்த வீடியோவை அடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மனவ் சர்மா மனைவி நிகிதாவிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நிகிதாவும் தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். அதில், பல முறை மனவ் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளதாகவும், தன்னை குடித்துவிட்டு அடிப்பதை மனவ் செய்து வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். தனது வேறொருவருடன் தொடர்பு என்பது உண்மை இல்லை என்றும், திருமணத்துக்கு முன் ஒரு பிரேக் அப் ஆனதாகவும் சொல்லியுள்ளார்.

#WATCH | Uttar Pradesh: An IT firm employee in Agra, Manav Sharma, died by suicide after reportedly live-streaming on social media. An FIR registered at Sadar Bazaar PS, based on the deceased's father's complaint, mentions strained relations between the man and his wife.

— ANI (@ANI) February 28, 2025