காதலனுடன் உல்லாசம்... பார்த்த கணவனை கொன்று கிரைண்டரில் அரைத்த மனைவி - ஷாக்!

Crime News In India: உத்தர பிரதேசத்தின் சம்பல் மாவட்டத்தில் கொடூரமான குற்றம் ஒன்று நடந்துள்ளது. பெண் ஒருவர் தனது காதலன் உடன் இணைந்து கணவரை கொன்றிருக்கிறார். கொலை செய்தது மட்டுமின்றி, கணவனை பல துண்டுகளாக வெட்டி அதை பல்வேறு இடங்களில் வீசியிருக்கிறார். போலீசார் இந்த குற்றத்தை கண்டுபிடித்து, மனைவி ரூபி மற்றும் அவரின் காதலன் கௌரவ் ஆகியோரை கைது செய்துள்ளது.
Crime News In India: டாட்டூவை வைத்து கண்டுபிடித்த போலீசார்
சம்பல் மாவட்டத்தில் பட்ரோவா சாலையில் உள்ள ஒரு பகுதியில் பாலிதீன் பையில் துண்டிக்கப்பட்ட மனித உடல் பாகங்கள் கடந்த டிசம்பர் 15ஆம் தேதி கண்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த பையில் மனித கால்கள், கைகள், சதை இருந்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து இச்சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. மனித உடல் பாகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
போலீசார் மற்றும் தடயவியல் துறைக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. உடனேயே காவல்துறையினரும், தடயவியல் நிபுணர்களும் வருகை தந்து தடயங்களை சேகரித்துள்ளனர். உடலில் தலைப் பகுதியை காணவில்லை. இது உயிரிழந்தவரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், வெட்டப்பட்ட அந்த உடலின் கைகளில் இருந்த டாட்டூவை வைத்து அது யார் என துப்பு துலக்கியுள்ளனர்.
Crime News In India: வசமாக சிக்கிய மனைவி
கண்டெடுக்கப்பட்ட கை, யாருடையது என நீண்ட நாளாக தெரியாமல் இருந்துள்ளது. அப்போது Chunni என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல் காணாமல் போயிருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. ராகுல் ஷூக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். அவருக்கு சிறு வயதில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன. ராகுலின் மனைவி ரூபி கடந்த நவம்பர் 18ஆம் தேதி காவல் நிலையத்திற்கு நேரடியாக சென்று தனது கணவனை காணவில்லை என புகார் அளித்திருக்கிறார். காணாமல் போன ராகுலின் கை தான் இது என்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர். பின்னர் அவரின் மனைவி ரூபி மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் கிளம்பியிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் ரூபி முன்னுக்கு பின் முரணான கருத்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார்.
Crime News In India: கணவனை கொலை செய்தது ஏன்?
தொடர்ந்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டதில் தனது காதலன் கௌரவ் உடன் இணைந்து கணவனை கொலை செய்ததை ரூபி ஒப்புக்கொண்டார். குற்றத்தை கொண்டதை தொடர்ந்து போலீசாரும் அவரை கைது செய்தனர். காதலனுடன் ரூபி தனிமையில் இருப்பதை கணவன் ராகுல் பார்த்துள்ளார். உடனே ராகுல் ரூபியை தாக்கி, அவளை அம்பலப்படுத்திவிடுவேன் என்றும் மிரட்டியிருக்கிறார். இதனால் ரூபி அவரை கொலை செய்துவிட்டதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
Crime News In India: கிரைண்டரில்... அதிர்ச்சி!
போலீசார் விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. வீட்டில்தான் ரூபி ராகுலை கொலை செய்திருக்கிறார். அதன் பின், ரூபி - கௌரவ் ஆகியோர் இணைந்து பைகள், பாலிதீன் பைகள், கிரைண்டர் ஆகியவற்றை வாங்கியிருக்கின்றனர். அடுத்த நாள் ராகுலின் உடல் உறுப்புகளை துண்டு துண்டாக வெட்டி உள்ளனர். கிரைண்டரில் உடல் பாகங்களையும் அரைத்திருக்கின்றனர். பல உடல் பாகங்கள் நகரின் வெவ்வேறு பக்கங்களில் வீசப்பட்டிருக்கின்றன. தலை மற்றும் பிற உடல் பாகங்களை கண்டுபிடிப்பதே போலீசாருக்கு தற்போது சாவலாக இருக்கிறது. குற்றவாளிகள் ஒளிந்துகொள்ள பயன்படுத்திய இடங்களை போலீசார் சோதனை செய்துள்ளனர்.
Crime News In India: மகள் சொன்னவை
உயிரிழந்த ராகுலின் மகள் இதுகுறித்து கூறுகையில், கௌரவ் மற்றும் அவரது நண்பர் அபிஷேக் என்பவர் அடிக்கடி தங்களின் வீட்டுக்கு வந்ததாகவும், கையில் சாக்லேட்டை கொடுத்து அறையை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிடுவார்கள் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மகளை வெளியே அனுப்பிவிட்டு அறையில் உடலை அகற்றுவது குறித்து திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் என தெரிகிறது.
கிரைண்டர், சுத்தியல், இரும்பு கம்பிகள், இரண்டு மொபைல் போன்கள், பைக், ஸ்கூட்டர், கார் என குற்றவாளிகளின் உடைமைகள், உடலை அழிக்க அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருள்கள் ஆகியவற்றை கைப்பற்றி உள்ளனர். இதுவரை ராகுல் மற்றும் ரூபி ஆகியோரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், முழு விசாரணை தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார்.
