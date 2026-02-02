9 வருட காதல்... கல்யாணமாகி 2 மாதத்தில் கணவனை கொன்ற மனைவி... குடும்பமும் உடந்தை

Crime News In India: புதிதாக திருமணம் செய்த ஜோடிகளுக்கு மத்தியில் பிரச்னை வருவது இயல்பது. அதுவும் பெற்றோராக பார்த்து ஏற்பாடு செய்த திருமணம் என்றால் பிரச்னை வருவது சகஜம். காதல் திருமணங்களில் பிரச்னை வராது என்றில்லை ஒப்பீட்டளவில் சில சிக்கல் இருக்காது என்று வேண்டுமானால் கூறலாம்.
ஆனால், இங்கு 9 ஆண்டுகள் காதலித்த ஜோடி, ஒருவழியாக திருமணம் செய்துகொண்ட பின்னர், பெரும் பிரச்னை வெடித்ததில் அந்த பெண்ணும் அவரது குடும்பமும் சேர்ந்து கணவரை கொலை செய்துள்ளனர். உத்தர பிரதேசத்தில் நடந்துள்ள இந்த கொடூர சம்பவத்தின் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
Crime News: நவம்பரில் நடந்த திருமணம்...
உத்தர பிரதேசத்தின் பரேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜிதேந்திர குமார் யாதவ் மற்றும் ஜோதி தம்பதி கடந்த 9 ஆண்டுகளாக, அதாவது மாணவப் பருவத்தில் இருந்து காதலித்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு கடந்த நவம்பர் 25ஆம் தேதி இருவீட்டார் சம்மதத்துடன், இந்து முறைப்படி திருமணம் நடந்துள்ளது. இவர்கள் இசாத்நகர் பகுதியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி வந்துள்ளனர். ஜிதேந்திர குமார் எட்டாவா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார், ஆனால் திருமணம் நடந்ததில் இருந்து அவர் ஜோதியுடன் இசாத்நகரில்தான் வசித்து வருகிறார்.
Crime News: ஜனவரியில் நடந்த கொலை
ஜிதேந்திர குமார் கடந்த ஜனவரி 26ஆம் தேதி அவர்கள் வசித்து வந்த வாடகை வீட்டில் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்துகொண்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் அவரது உடலை கைப்பற்றி உடற்கூராய்வு செய்தததில் அனைத்தும் தலைகீழாக மாறிவிட்டது. ஜிதேந்திர குமார் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு மூச்சுத் திணறி உயிரிழந்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
Crime News: மூன்று பேர் கைது, ஒருவர் தலைமறைவு
கிடைத்த ஆதாரங்கள் அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து பார்த்தபோது, ஜிதேந்திர குமாரை அவரது மாமனார், மாமியார், மைத்துனன் ஆகியோர் இறுகப் பிடித்துக்கொள்ள, மனைவி ஜோதி அவரின் கழுத்து நெரித்து கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. பின்னர் தற்கொலை செய்துகொண்டபோது தெரியவதற்காக, ஜன்னல் கம்பியில் மஃப்லர் மூலம் தூக்கில் தொங்கியதுபோல் செய்து நாடகமாடியுள்ளனர். இதுவரை மூன்று பேர் இச்சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், மைத்துனர் மட்டும் தலைமறைவாகி உள்ளார். கொலைக்கான காரணம் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணையில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Crime News: ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் வந்த பிரச்னை...
திருமணம் முடிந்த சில நாள்களிலேயே ஜிதேந்திர குமார் - ஜோதி இடையிலான உறவில் கசப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவும் பணப் பிரச்னை தலைவிரித்தாடி உள்ளது. போலீசாரின் தகவலின்படி, ஜோதியின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து சுமார் ரூ.20 ஆயிரத்தை ஜிதேந்திர குமார் எடுத்ததாகவும், ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் அந்த பணத்தை ஜிதேந்திர குமார் இழந்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது இருவருக்குள்ளும் பெரும் வாக்குவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Crime News: நடந்தது என்ன?
கடந்த ஜனவரி 26ஆம் தேதி, தனது பணம் காணாமல் போனது குறித்து கணவன் ஜிதேந்திர குமாரிடம் கேட்டுள்ளார். அப்போது வாக்குவாதம் கைக்கலப்பாக மாறியிருக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில், ஜோதி தனது பெற்றோரையும், சகோதரரையும் தனது வாடகை வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கிறார். ஜோதியின் தந்தை காளிசரண், தாயார் சமேலி, சகோதரர் தீபக் ஆகியோர் வீட்டுக்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் திட்டம்போட்டு, ஜோதியின் பெற்றோரும், சகோதரரும் ஜிதேந்திர குமாரின் கையையும் காலையும் பிடித்துக்கொள்ள, ஜோதி அவரது கழுத்தை நெரிந்துள்ளார்.
Crime News: கொலையை மறைத்த ஜோதி
ஜிதேந்திர குமார் மூச்சுப் பேச்சில்லாமல் ஆனதும், கொலையை மறைக்கும் நடவடிக்கையில் ஜோதியின் குடும்பத்தினர் இறங்கி உள்ளனர். மஃப்லரில் அவரது கழுத்தைக் கட்டி, ஜன்னல் கம்பியில் அவரது உடல் தொங்குவது போல் செய்துள்ளனர், இதனால் ஜிதேந்திர குமார் தற்கொலை செய்துகொண்டார் என்றும் பலரை நம்ப வைத்துள்ளனர்.
ஜனவரி 26ஆம் தேதியே சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், அதை சந்தேகத்திற்குரிய தற்கொலையாக வழக்குப்பதிவு செய்தது. தொடர்ந்து ஜிதேந்திர குமாரின் சகோதரர் அஜய் குமார் புகார் ஒன்றை வழங்கி உள்ளார். அதன்பேரில், ஜோதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, உடற்கூராய்வை மேற்கொண்டனர்.
Crime News: கொலைக்கான காரணம்
அதில்தான் ஜிதேந்திர குமார் கொல்லப்பட்டது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து ஆதாரங்களை சேகரித்து வரும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ள ஜோதியின் சகோதரர் தீபக்கை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். விசாரணையில் ஜோதி தனது கொலை குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், கொலைக்கான காரணத்தை தெரிவித்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இவருக்குள்ளும் பணப் பிரச்னையால் தொடர்ந்து சண்டை வந்திருக்கிறது, இதனால் திருமணம் நடந்த சில நாள்களிலேயே அவர்களின் உறவில் பெரிய விரிசல் விழுந்துள்ளது. சம்பவ நடந்த நாள் அன்று வாக்குவாதம் வளர்ந்து குற்றச் சம்பவத்திற்கு வித்திட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். பரேலியில் உள்ள அரசு ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த பணியாளராக ஜிதேந்திர குமார் யாதவ் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். உத்தரபிரதேச சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பேருந்து நடத்துனராக ஜோதி பணிபுரிந்து வந்துள்ளார், இவரும் ஒப்பந்த பணியாளர்தான்.
மேலும் படிக்க | தொழிலதிபர் சிஜே ராய் தற்கொலை... IT ரெய்டின் போது பரபரப்பு - யார் இவர்...?
மேலும் படிக்க | 400 மீட்டர் தூரத்திற்கு... ரூ.18,000 வசூலித்த டாக்ஸி டிரைவர் -ஷாக் சம்பவம்... நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க | குழந்தையை கிணற்றில் போட்ட குரங்கு... டயப்பரால் பிழைத்த உயிர்! வைரல் செய்தி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ