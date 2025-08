உத்தரகாண்டில் மேக வெடிப்பு... அசுர வேகத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு... உறைய வைக்கும் Video!

Uttarakhand Cloud Burst Flash Floods Viral Video: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் உத்தரகாஷி மாவட்டத்தில் உள்ள தரலி என்ற பகுதியில் பெரும் மேகவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.இதைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள கீர் கங்கா ஆற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படப்டுள்ளது. இந்த திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில், குடியிருப்புகள், பொதுமக்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. சம்பவ இடத்திற்கு மீட்புக் குழுவினர் விரைந்துள்ளனர்.

BREAKING: Massive flooding in Khir Ganga in Dharali village of Uttarakhand following incessant heavy rain in the region, many feared trapped #Uttarakhand #UttarakhandRain pic.twitter.com/3j8lkxEOcH

இதுவரை 60க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மலை உச்சியில் இருந்து காட்டாற்று வெள்ளம் வேகமாக தரலி கிராமத்தை நோக்கி ஓடி வரும் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது. பல வீடுகள், ஹோட்டல்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்டுவதை பார்க்க முடிகிறது. அச்சத்தில் மக்கள் அலறுவதையும் வீடியோவின் மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

Another video of the disaster shows the floodwaters gushing down, destroying multiple houses and hotels in the region.

Many are feared trapped; there may also be casualties. An official confirmation on the same is awaited. #Uttarakhand #UttarakhandRain #Uttarkashi #KhirGanga https://t.co/5OQqNJKMZJ pic.twitter.com/wQptVJek6J

