இஸ்லாமியர்களுக்கு அதிர்ச்சி! மதரசா வாரியம் கலைப்பு - பாஜக முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கும் மதரசா ஜூலை 2026 முதல் கலைக்கப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்தியாவில் இஸ்லாமிய கல்வி நிறுவனங்களை மதரசா வாரியங்கள் நிர்வகிக்கின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் மத கல்வி மற்றும் நவீன கல்வியை மாநில அரசு உதவியுடன் வழங்கி வருகிறது. சில நிறுவனங்கள் தன்னாட்சியாகவும் அதிகாரம் பெற்று இயங்கி வருகிறது.
வஸ்தானியா (தொடக்க நிலை கல்வி), ஃபவுகானியா (இடைநிலை) மவ்லவி, ஆலீம், பாசில் (உயர் கல்வி) என பல்வேறு நிலைகள் வாயிலாக கல்வியை வழங்கி வருகிறது. அதாவது மத கல்வியான குர்ஆன், ஹதீஸ், அரபு மொழி ஆகியவற்றுடன் கணிதம், அறிவியல், ஆங்கிலம் என பொதுவான பாடங்களும் கற்றுத் தரப்படுகின்றன. அதேபோல் ஆண்டுதோறும் தேர்வுகள் நடத்தி பத்தாம் வகுப்பு, பன்னிரண்டாம் வகுப்புக்கு இணையான சான்றிதழ்களை இந்த வாரியம் வழங்குகிறது.
மதரசாக்கள் மூடப்படும்
இந்த நிலையில் தான், உத்தரப்பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மதரசா வாரியம் கலைக்கப்படும் என கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக ஹரித்வாரில் நடைபெற்ற ஒர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், ஜூலை 1 ஆம் தேதி முதல் மாநில பாடத்திடத்தை நடைமுறைப்படுத்தாத மதரசாக்கள் மூடப்படும் என எச்சரித்துள்ளார்.
இது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சீரான, நவீன கல்வியை உறுதிபடுத்தவே இந்த நடிவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என அவர் மேலும் கூறினார். உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் 250க்கும் மேற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத மதரசாக்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் புஷ்கர் சிங் தாமி கூறினார்.
முஸ்லிம் அமைப்புகள் கண்டனம்
பாஜக அரசின் இந்த அறிவிப்புக்கு முஸ்லிம் அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியத்தின் உறுப்பினரான மெளலானா காலித் ரஷீத் ஃபிரங்கி மஹாலி, உத்தரகாண்ட் அரசின் இந்த அறிவிப்பு மதரசா வாரியத்தை ஒழிப்பதற்கான முயற்சி ஆகும் என தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் அகில இந்திய முஸ்லிம் ஜமாத்தின் தேசிய தலைவர் மெளலானா முஃப்தி ஷஹாபுதீன் ரஸ்வி பரேல்வி, உத்தரகாண்ட் அரசு உண்மையாகவே சிறுபான்மையினரின் நலனுக்காக பணியாற்ற விரும்பி இருந்தால், தேர்வுகளை நடத்தவும், அது தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் நிர்வகிக்கவும் மதரசா வாரியங்களை பயன்படுத்தி இருக்கலாமே என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
