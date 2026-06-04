/ மலையேற்றத்தில் மாயமான நைனிடால் பெண் - 150 பேர் கொண்ட குழு தேடுதல் பணியில் தீவிரம்.!

Uttarakhand Women Missing: உத்தரகாண்ட் மாநிலம், நைனிடால் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பபிதா பாண்டே என்பவர் தனது 2 ஆண் நண்பர்களுடன் கடந்த மே 29-ம் தேதி ‘தயாரா புக்யால்’ பகுதியில் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். மலையேற்றத்தின் பொழுது அன்றைய இரவு ஓய்வெடுப்பதற்காக அதே பகுதியில் தங்கியுள்ளனர். அதன்பிறகு ஒரு நேரமாக ஆண் நண்பர்கள் எழுந்து பார்த்தபொழுது பபிதா காணமல் போனதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக அவர்கள் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு தெரிவித்தனர். அவர்களை தேடும் பணியில் 150 கொண்ட குழு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
உத்தரகாண்ட் மாநிலம் நைனிடாலைச் சேர்ந்த 24 வயதான இளம்பெண் பபிதா பாண்டே தன்னுடன் படிக்கும் சக ஆண் நண்பர்களான உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த ஹர்மன்பிரீத் சிங் மற்றும் ஹர்மன்பால் சிங் இரண்டு பேருடன் சுற்றுபயணம் மேற்கொள்வதற்காக முடிவெடுத்து கடந்த மே 25 அன்று தங்களது சுற்றுலாவை தொடங்கியுள்ளனர். முதலில் டேராடூனுக்கு சென்ற அவர்கள், பின்னர் ஹர்சில், கங்கோத்ரி மற்றும் அருகிலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களைப் பார்வையிட்டுள்ளனர். அதன் பின்னர் மூவரும் மே 28 அன்று ராய்த்தல் கிராமத்திற்கு சென்று அங்கு தங்கியுள்ளனர்.
மலையேற்றத்தில் ஆர்வம் கொண்ட உத்தகாண்டை சேர்ந்த எம்.பி.ஏ மாணவர்கள் 2 பேர் தனது பெண் தோழியான பபிதா பாண்டேவுடன் ‘தயாரா புக்யாலுக்கு’ மலையேற்ற பயணம் மேற்கொண்டனர். அப்போது ஹர்மன்பால் சிங் மற்றும் ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஆகியோர் சற்று ஓய்வெடுப்பதற்காக உத்தரகாசியில் உள்ள ராய்த்தல் பகுதியில் தங்கியிருந்தனர். அப்போடு நள்ளிரவில் எழுந்து பார்த்தபொழுது தங்களுடன் வந்த பபிதா காணாமல் போனதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து பல இடங்களில் தேடிப் பார்த்தனர்.
பல இடங்களில் தேடியும் அவர் கிடைக்காததால் இது குறித்து பாதுகாப்பு படையினரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களும் கடந்த 6 நாட்களாக தேடி வந்த நிலையில், பல்வேறு முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன. அவர்கள் கடைசியாக ராய்த்தல் பகுதியில் இருந்த சிசிடிவிக் காட்சியில் பதிவாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
பபிதா பாண்டே காணாமல் போனது குறித்து அவரது பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஹர்மன்பால் சிங் மற்றும் ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஆகியோர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அவர்களுக்குள் ஏதேனும் தகராறா அல்லது இவர்களால் ஏதேனும் துன்புறுத்தப்பட்டு கொலை ஏதேனும் செய்யப்பட்டாரா என்ற பல்வேறு கோணத்திலும் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காணாமல் போன பபிதாவின் புகைப்படத்தை காவல்துறையினர் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு, அவரைக் கண்டுபிடிக்க உதவுமாறு பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். மேலும் அவரைப் பற்றி ஏதேனும் தெரிந்தவர்கள் பின்வரும் காவல்துறை உதவி எண்களான 01374-222116, 9411112863, அல்லது 8193990347-ஐத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அல்லது அவர்கள் 7465949032 என்ற எண்ணில் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'எக்ஸ்ப்ளோர் உத்தர்காஷி' என்ற அதிகாரப்பூர்வ சுற்றுலா இணையதளத்தில் பாண்டேவுக்கோ அல்லது அவருடன் வந்தவர்களுக்கோ செல்லுபடியாகும் டிஜிட்டல் அனுமதிகள் எதுவும் வழங்கப்படாத நிலையில் அவர்கள் சட்டவிரோதமாக இந்த மலையேற்ற பயணம் மேற்கொண்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் உரிய வழிக்காட்டி இன்றியும் இந்த பயணத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மலையேற்றத்திற்கு அனுமதிக்கும் முன்பு இவர்களை சோதனைச் சாவடியில் சோதனை செய்தபோது போலி கியூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து முந்தைய மலையேற்றத்திற்கு சென்றவர்களின் கியூஆர் தரவுகளை காட்டியதால் அவர்கள் எதிர்பாராதவிதமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த மோசடி குறித்து அறியாத சோதனை சாவடி குழுவினர், பிறகு தெரிய வரவே அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
காணாமல் போன பபிதாவை தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுக்கள் போதுமானதாக இல்லாததால் பபிதா பாண்டேவை தேடும் பணியில் சுமார் 150 பேர் கொண்ட தனிப்படை குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பபிதாவை தேடுவதற்காக ட்ரோன்கள், மோப்ப நாய்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதுமட்டுமன்றி ராணுவம், இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல் படை, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, காவல்துறை, வனத்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை என ஏராளமானோர் தேடுதல் வேட்டையே தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அது மட்டுமன்றி பபிதாவைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக தேடுதல் படையினர் நீர் மூழ்கி குழுவினரைக் கொண்டு வனப்பகுதிக்குள் உள்ள ஏரிகள், ஆறுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.