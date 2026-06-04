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மலையேற்றத்தில் மாயமான நைனிடால் பெண் - 150 பேர் கொண்ட குழு தேடுதல் பணியில் தீவிரம்.!

Uttarakhand Women Missing: உத்தரகாண்ட் அருகே, ஆண் நண்பர்களுடன் மலையேற்றம் சென்ற இளம்பெண் காணாமல் போனது குறித்து தனிப்படைகள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். 

Written ByMathan
Published: Jun 04, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:59 AM IST
மலையேற்றத்தில் மாயமான நைனிடால் பெண் - 150 பேர் கொண்ட குழு தேடுதல் பணியில் தீவிரம்.!
Image Credit: Uttarakhand Collge Women Missing

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Mathan

Mathan

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