தங்க நகை அணிந்தால் ரூ.50,000 அபராதம்! ஆச்சரியப்படுத்தும் கிராம்-முழு விவரம்

Uttarakhand Village Women 3 Gold Ornaments : உத்தரகாண்டில், சக்ராதா என்கிற கிராமம் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் ஒரு உள்ளூர் பஞ்சாயத்தில்தான் வித்தியாசமான இந்த உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நகைகளை குறைவாக அணிய வேண்டும்..!
தங்கத்திற்கு இந்தியர்கள் கொடுப்பது போல, வேறு எந்த வெளிநாட்டவரும் அவ்வளவு ஹைப் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று கூறலாம். காரணம், தங்க நகைகளை இங்கிருக்கும் அனைவருமே ஒரு பெரிய முதலீடாக பார்க்கிறோம். குறிப்பாக, பெண் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கும் வீட்டில் தங்க நகைகளை பெற்றோர்கள் ஆரம்பம் முதலே சேமிக்க ஆரம்பித்து விடுவர். சமீப காலமாக, தங்கத்தின் விலையானது கூடுதலாக இருக்கிறது. இதனால், நகை வாங்க முடியாத சிரமத்தில் பல பேர் இருக்கின்றனர். இப்படி, நகை வாங்க முடியாமல் இருப்பவர்களின் சங்கடத்தை தீர்க்கதான், வித்தியாசமான இந்த உத்தரவை, கிராமத்தின் பஞ்சயாத்தில் பெரியவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றனர்.
இதன்படி, பெண்கள் வெளியில் வரும் போது தாலி, மூக்குத்தி, கம்மல் தவிர வேறு எதையும் அணியக்கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர்த்த வேறு நகைகள் எதையாவது வெளியில் வரும் போது அணிந்தால், அவர்களுக்கு ரூ.50,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் கருத்து:
அதிக தங்க நகைகளை அணிந்தால், அபராதம் என்கிற உத்தரவு, அந்த கிராம மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த உமா தேவி என்கிற 81 வயது பெண், இதனை வரவேற்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார். “இங்கிருக்கும் பல பேர், ஏழ்மையான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள். அவர்களால் எளிமையாகத்தான் வாழ முடியும். இதை மனதில் வைத்து கிராம பஞ்சாயத்தில் நல்ல முடிவு எடுத்துள்ளனர் என்று நினைக்கிறேன்” என ஊடகத்தினரிடம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
ட்ரெண்ட்:
மேற்குறிப்பிட்ட இந்த உத்தரகாண்ட் கிராமத்தில், கடந்த 15-20 வருடங்களாக அதிக நகை போட்டுக்கொள்வது புது ட்ரெண்டாக மாறியிருக்கிறதாம். இங்கிருக்கும் சிலரின் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆண்கள், அரசு வேலையில் சேர்ந்திருக்கின்றனர். இது, அந்த குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை பெரிதாக உயர்த்தியிருக்கிறது. இதனால், அந்த குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்கள், விதவிதமாக டிசைன் செய்யப்பட்ட தங்க நகைகளை அணிய தொடங்கியுள்ளனர். இவை, 180-200 கிராம் வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இப்போதைய விலைப்படி, அவ்வளவு தங்க நகைகளாஐ வாங்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு ரூ.22 முதல் 25 லட்சம் வரை ஆகலாம். இது, அவ்வளவு தொகையை பார்த்திராத குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு வித சமூக அழுத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறது. இதனால் இந்த முடிவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதற்கும் தடை விதிக்க வேண்டும்!
இந்த முடிவை வரவேற்கும் கிராமத்தினர், ஒரு படி மேலே போய், விஸ்கிக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றனர். சமூக நிகழ்வுகளில் கூடும் போது, மது அருந்துவது வாடிக்கை. ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர்கள் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்படும் பானங்களை வாங்காமல், வெளிநாட்டு மதுபானங்களை பலர் வாங்குவதாகவும் இதனால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
