English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • தேசிய கீதத்திற்கு முன் ‘வந்தே மாதரம்’ ஒலிக்கப்படும்! மத்திய அரசு புது ரூல்ஸ்..

தேசிய கீதத்திற்கு முன் ‘வந்தே மாதரம்’ ஒலிக்கப்படும்! மத்திய அரசு புது ரூல்ஸ்..

Vande Mataram Compulsory New Rules : ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலுக்கு இனி அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று, மத்திய அரசு புது உத்தரவை பிறப்பித்து இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:48 AM IST
  • இனி வந்தே மாதரம் கட்டாயம்..
  • அரசு வெளியிட்ட புது ரூல்ஸ்..
  • ஜன கன மன கூட அப்பறம்தான்..

Trending Photos

டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
camera icon15
IPL
டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
camera icon7
Tamil Nadu weather
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Indian Cricketer
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
camera icon7
Tamannaah Bhatia
தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..
தேசிய கீதத்திற்கு முன் ‘வந்தே மாதரம்’ ஒலிக்கப்படும்! மத்திய அரசு புது ரூல்ஸ்..

Vande Mataram Compulsory New Rules : அரசு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அரசு பள்ளி நிகழ்ச்சிகளில், தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, வந்தே மாதரம் பாடலை கட்டாயமாக ஒலிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு!

மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், சில புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. ஸ்ரீ பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதிய,’வந்தே மாதரம்’ பாடல், தேசத்தின் புதிய பாடலாக மாறியிருக்கிறது. இதை இப்போது, ‘இந்தியாவின் புதிய தேசிய கீதம்’ என்றும் சிலர் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர்.

இனி அரசு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பள்ளி நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் வந்தே மாதரம் பாடல் ஒலிக்கப்பட்ட பின்பு, தேசிய கீதமான ‘ஜன கன மன’ ஒளிக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுளது. இந்த இரண்டு பாடல்கள் பாடும் போதும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று இருப்பவர்கள் எழுந்து நின்று, அதற்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். இதை பாடலாக ஒலிபரப்ப செய்யலாம், அல்லது பாடல் பாடலாம்.

3 நிமிடம்..10 வினாடிகள்..

தேசிய கீதமான ‘ஜன கன மன’ பாடலுக்கு முன்பு, இனி ஒலிக்கப்படப்போகும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் மொத்தம் 3 நிமிடங்கள் மற்றும் 10 வினாடிகள் பாடப்படும் பாடலாகும். இதையடுத்து பாடப்படும் தேசிய கீதம், மொத்தம் 52 வினாடிகள் பாடப்படும் பாடல் ஆகும். 

இது குறித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள உள்துறை அமைச்சகம், “அனைத்து அரசு நிகழ்வுகளிலும், கல்வி நிறுவனங்களிலும் தேசிய கீதம் பாடப்படுவதற்கு முன்னதாக தேசிய பாடலான ‘வந்தே மாதரம்’ இசைக்கப்பட வேண்டும். வந்தே மாதரம் பாடல் இசைக்கப்படும் போது, அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

எந்தெந்த விழாக்கள்?

அரசு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள், ஜனாதிபதி பங்கேற்கும் விழாக்கள் போன்ற அனைத்து விழாக்களிலும் இந்த வந்தே மாதரம் பாடலானது இசைக்கப்பட இருக்கிறது. திரையரங்குகள் அல்லது பொது இடங்களில், ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் இசைக்கப்படும் போது எழுந்து நிற்பது கட்டாயமில்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கடும் விவாதம்!

இப்போது புதிதாக ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பை அடுத்து ஆளும் பாஜக அரசு மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே கடும் வாதம் நடந்து வருகிறது. காங்கிரஸ், 1937ல் ஆட்சியில் இருந்த போது, வந்தே மாதரம் பாடலில் இருந்த நான்கு பத்திகளை நீக்கியிருந்தது. இதையடுத்து, அந்த பத்திகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டு ஆறு பத்திகள் கொண்ட பாடல் இனி இசைக்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே கடும் மோதல் எழுந்துள்ள நிலையில், இது எதிர்காலத்திலும் விவாதத்தை கிளப்பலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

வந்தே மாதரம் வரலாறு!

வந்தே மாதரம் பாடலை பங்கீம் சந்திர சாட்டர்ஜீ சமஸ்கிருதம் மற்ரும் பெங்காலி மொழியில் 1870ல் எழுதினார். இது ‘ஆனந்தமாத்’ எனுன் நாவலில் முதலில் எழுதப்பட்டது. இதனை ரபீந்திர நாத் தாகூர் 1896ல் தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டம் கொல்கத்தாவில் நடந்த போது பாடினார். அப்போதுதான், இந்த பாடலுக்கு பெரிய விளம்பரம் கிடைத்தது. 1905ல் நடந்த ஸ்வதேசி போராட்டங்களின் போது இந்த பாடல், போராட்ட முழக்கங்களாக இருந்தன. இதன் முதல் இரண்டு பத்திகளை காங்கிரஸ் 1937ல் தேசிய பாடலாக்கியது. 

மேலும் படிக்க | தேர்வு இல்லாத தமிழ்நாடு அரசு வேலை வேண்டுமா? மாதம் ரூ.30000 சம்பளம் - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசின் 15 அறிவிப்புகள்: அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் Good News

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Vande Mataramcentral governmentNew Rules

Trending News