மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.5,000 பென்சன்! எப்படி பெறுவது?

ஓய்வு பெற்ற பிறகு, வயதான காலத்தில் பண ரீதியாக யாருடைய தயவையும் எதிர்பார்க்காமல், தங்களின் அன்றாட செலவுகளை தாங்களே சுயமாக நிர்வகித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பல மூத்த குடிமக்களின் கனவாக உள்ளது. இந்த கனவை நனவாக்கும் வகையில், மத்திய அரசு ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தி வரும் ஒரு சிறப்பான ஓய்வூதிய திட்டம் தான் வரிஷ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனா (Varishtha Pension Bima Yojana). கடந்த 2015ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கு நிலையான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானத்தை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்த திட்டம் குறித்த முழு விவரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தில், ஒரு முறை முதலீடு செய்வதன் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் பென்சன் பெற முடியும். VPBY திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீட்டிற்கு ஆண்டுக்கு 8% வட்டி கிடைக்கும். இந்த வட்டி விகிதம், பாலிசி காலம் முழுவதும் அதாவது 15 ஆண்டுகள் நிச்சயம் வழங்கப்படும். இது மற்ற பல மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டங்களை விட அதிக நன்மை கொண்டதாக கருதப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் வசதிக்கேற்ப மாதாந்திர, காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது வருடாந்திர பென்சன் பெறும் முறையை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
பாலிசியில் சேர்ந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, முதலீடு செய்த தொகையில் இருந்து 75% வரை கடன் பெறும் வசதியும் உள்ளது. இந்த கடனுக்கான வட்டி, வழங்கப்படும் பென்சன் தொகையிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும். பாலிசியின் முதிர்வு காலமான 15 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு, முதலீடு செய்த முழு தொகையும் இறுதி பென்சன் தவணையுடன் சேர்த்து ஓய்வூதியதாரருக்கு திருப்பி வழங்கப்படும். ஓய்வூதியதாரருக்கோ அல்லது அவரது மனைவிக்கோ தீவிர மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், 15 வருட முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே இந்த திட்டத்திலிருந்து விலகி கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது. அவ்வாறு விலகும் போது, முதலீட்டு தொகையில் 98% திருப்பி தரப்படும்.
பாலிசி காலத்தில் ஓய்வூதியதாரர் இறந்துவிட்டால், அவர் முதலீடு செய்த முழு தொகையும் அவரது நாமினிக்கு அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகைக்கு, வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 80C-யின் கீழ் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பெறப்படும் ஓய்வூதிய தொகைக்கு வரி விதிக்கப்படும்.
திட்டத்தில் சேர தகுதி
- இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற குறைந்தபட்ச வயது 60 ஆக இருக்க வேண்டும், அதிகபட்ச வயது வரம்பு எதுவும் இல்லை.
- விண்ணப்பதாரர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
- இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச முதலீட்டு தொகை, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பென்சன் முறையை பொறுத்து மாறுபடும்.
- உதாரணமாக, மாதாந்திர பென்சன் பெற குறைந்தபட்சம் ரூ.63,960 முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதிகபட்சமாக ஒருவரால் சுமார் ரூ.7 லட்சம் வரை முதலீடு செய்ய முடியும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த திட்டத்தில் சேர விரும்பும் மூத்த குடிமக்கள், அருகிலுள்ள எல்ஐசி கிளையை நேரில் அணுகி விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்று பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதனுடன் ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வயது சான்று மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் போன்ற தேவையான அடிப்படை ஆவணங்களை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பென்சன் தொகையானது ECS அல்லது NEFT மூலம் நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். ஓய்வு காலத்தில் நிலையான வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு, இந்த வரிஷ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனா திட்டம் ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் சிறந்த தேர்வாக உள்ளது.
