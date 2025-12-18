எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் தாண்டி! VB G RAM G மசோதா லோக் சபாவில் நிறைவேற்றம்...

VB G RAM G Bill Passed In Lok Sabha: மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு பதிலாக (MGNREGA), பாஜக கொண்டுவந்த விபி ஜி ராம் ஜி (VB G RAM G) மசோதா மக்களவையில் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இன்று (டிசம்பர் 18) நிறைவேறியது. நேற்று நள்ளிரவு வரை இந்த மசோதாவின் மீது விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று மசோதாவை நிறைவேற்றி, நாள் முழுவதும் மக்களவையை ஒத்திவைத்தார், மக்கள் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா. இதன்மூலம், நாளை (டிசம்பர் 19) காலை 11 மணிவரை மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. நாளையுடன் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவுபெறுகிறது.
மாநிலங்களின் நிதிச்சுமையை அதிகரிக்கிறது, மகாத்மாக காந்தியின் பெயரை இருட்டடிப்பு செய்வது உள்ளிட்ட பல காரணங்களுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் இத்திட்டத்தை கடுமையாக எதிர்த்தன. இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை வைத்தன. இருப்பினும், தற்போது மக்களவையில் விபி ஜி ராம் ஜி மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அடுத்து இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ