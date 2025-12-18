English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  VB G RAM G மசோதா என்றால் என்ன? 100 நாள் வேலைக்கும் இதற்கும் வித்தியாசங்கள் என்னென்ன?

VB G RAM G மசோதா என்றால் என்ன? 100 நாள் வேலைக்கும் இதற்கும் வித்தியாசங்கள் என்னென்ன?

VB G RAM G Full Form: விபி ஜி ராம் ஜி விரிவாக்கம், 100 நாள் வேலைத்திட்டத்திற்கும் இதற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள், இதற்கான எதிர்ப்பும் ஆதரவும் என மசோதா குறித்து முழுமையாக இங்கு காணலாம்.

Dec 18, 2025
  • மக்களவையில் விபி ஜி ராம் ஜி மசோதா நிறைவேற்றம்
  • MGRNEGA திட்டத்திற்கு பதில் இந்த மசோதா கொண்டுவரப்படுகிறது.
  • இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு

VB G RAM G மசோதா என்றால் என்ன? 100 நாள் வேலைக்கும் இதற்கும் வித்தியாசங்கள் என்னென்ன?

VB G RAM G Full Form: மக்களவையில் நேற்று (டிச. 17) நள்ளிரவு வரை விவாதத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பை கடுமையாக சம்பாதித்திருக்கிறது, VB G RAM G மசோதா. கடும் எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி இன்று காலையில் VB G RAM G மசோதா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது. அடுத்து மாநிலங்களவையில் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

மக்களவையில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி, திமுக உறுப்பினர் டிஆர் பாலு, சமாஜ்வாதி கட்சி தர்மேந்திர யாதவ் ஆகியோர் மக்களவையில் மசோதாவை கடுமையாக எதிர்த்து பேசினர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்பட பல தலைவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், VB G RAM G என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?, மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தில் (MGNREGA) இருந்து VB G RAM G மசோதா எந்தளவிற்கு வேறுபடுகிறது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

VB G RAM G Full Form:  விபி ஜி ராம் ஜி விரிவாக்கம் என்ன?

VB G RAM G மசோதா நிறைவேறியதில் இருந்து பலரும் கூகுள் தேடு தளத்தில், இதன் விரிவாக்கத்தை அதிகமாக தேடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், அதன் விரிவாக்கத்தையும் தமிழ் விளக்கத்தையும் இங்கு முதலில் பார்ப்போம். VB G RAM G - Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) மசோதா, 2025 என்பதுதான் இதன் முழு நீள பெயராகும்.

VB G RAM G: விபி ஜி ராம் ஜி மசோதா 

2047ஆம் ஆண்டுக்குள் 'வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா'-வை (Viksit Bharat) உருவாக்குவோம் என பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு செயலாற்றி வருகிறது. இந்த செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, கிராமப்புற மக்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வதார திட்டம் என்பதை விவரிக்க இவ்வாறு பெயரிட்டுள்ளனர். மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டுவந்து, பெயரையும் மாற்றி உள்ளார்கள். பெயர் மாற்றம் மற்றும் திட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றத்திற்காகவே எதிர்க்கட்சிகள் இதில் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன. 

MGNREGA திட்டம் டூ  VB G RAM G மசோதா: முக்கிய மாற்றங்கள்

- 100 நாள் வேலை என்பது புதிய மசோதாவில் 125 நாள்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

- முன்னர், திட்டத்தின் நிதி 90% மத்திய அரசாலும்,  10% மாநில அரசாலும் வழங்கப்படும். ஆனால், புதிய மசோதாவின்படி 60% நிதி மத்திய அரசாலும், 40% நிதி மாநில அரசாலும் வழங்கப்படும். 

- விதை நடவு காலம் தொடங்கி விவசாய நிலத்தில் அதிக வேலை இருக்கும் காலகட்டத்தில் இத்திட்டத்தில் வேலை அளிக்கப்படாது. 

- முன்னர் 15 நாள்களுக்கு ஒரு முறை சம்பளம் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வாரம் ஒரு முறை என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

VB G RAM G: எதிர்ப்பும், ஆதரவும்

- மகாத்மா காந்தியின் பெயர் கொண்ட MGRNEGA திட்டத்தை மாற்றம் செய்து, அதன் பெயரையும் மாற்றுவதன் மூலம் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை இருட்டடிப்பு செய்கிறது பாஜக அரசு என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள், திட்டத்தின் பெயரை மாற்றுவதில் பாஜகவுக்கு 'வெறி' இருப்பதாக பிரியங்கா காந்தி பேசியிருந்தார். ஆனால், காங்கிரஸ் நேருவின் பெயரில் மட்டுமே திட்டங்களுக்கு பெயர் சூட்டின என்று மத்திய விவசாய துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் சாடியுள்ளார். 

- மத்திய அரசு இந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்தை 125 நாட்களாக உயர்த்த உத்தேசித்துள்ளதை வரவேற்கிறேன் என தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருந்தார். "மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் 100 நாட்களிலிருந்து 150 நாட்களாக உயர்த்தப்படும் என்றும், ஊதியமும் உயர்த்தப்படும் என்றும் மு.க.ஸ்டாலின் 2021 தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்திருந்தார். ஆனால் கொடுத்த வாக்குறுதியை இன்றுவரை நிறைவேற்றவில்லை" என சாடினார்.  இதற்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், "125 நாட்கள் வேலை என்பது ஏமாற்று வேலையே. 100 நாட்கள் வேலை உத்தரவாதம் என்று சட்டம் இருந்தபோதே, பாஜக ஆட்சியில் மக்களுக்கு 20 முதல் 25 நாட்கள் மட்டுமே வேலை கிடைத்தது. 125 நாள்கள் வேலை என்பது காகித அளவிலேயே இருக்கும்" என பதில் அளித்துள்ளார். 

- புதிய VB G RAM G மசோதாவின்படி, 40% நிதி மாநிலங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பதால், மாநிலங்களின் நிதிச்சுமை அதிகரிக்கும் என எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்க்கின்றன. ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றங்களுக்குப் பிறகு கடும் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வரும் மாநில அரசுகளுக்குத் தரப்படும் சுமை; தண்டனை என்றும் மு.க. ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

- விவசாய நிலங்களில் அதிக வேலை இருக்கும் காலகட்டங்களில் இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்காலிகமாக பணிகள் ஏதும் அளிக்கப்படாது என புதிய மசோதாவில் சொல்லப்படுகிறது. இதன்மூலம், விவசாய வேலைகளில் நிலவுவதாக கூறப்படும் ஆள் பற்றாக்குறைவு பிரச்னை நீக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதன்பின், மீண்டும் குறைந்த தொகையில் விவசாய வேலைக்கு போக கட்டாயப்படுத்தும்படி உள்ளது என்றும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒருவேளை விவசாய வேலை இல்லாதவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

VB G RAM G  Bill: மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?

மத்திய கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் கூறுகையில், "MGNREGA சுமார் 20 கிராமப்புற மக்களுக்கு உத்தரவாதமான கூலி, வேலைவாய்ப்பை வெற்றிகரமாக வழங்கி வருகிறது. இருப்பினும், சமூகப் பாதுகாப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் முக்கிய அரசாங்கத் திட்டங்களின் நிறைவு ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, 'கிராமப்புறங்களில் காணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க சமூக-பொருளாதார மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, MGRNEGA திட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்துவது அவசியமாகியுள்ளது" என்றார். 

மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள மசோதா, நாளைக்குள் மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டால், அடுத்த குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். குடியரசு தலைவர் அதை ஏற்கும்பட்சத்தில் மசோதா சட்டமாகும்.

