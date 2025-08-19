English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்: திருச்சி சிவா இல்லை... இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் இவரா?

Vice President Election: குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி தமிழரான இவரை வேட்பாளராக நிறுத்த வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 19, 2025, 11:43 AM IST
  • துணை ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • என்டிஏ கூட்டணி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை வேட்பாளராக அறிவித்தது.
  • இந்தியா கூட்டணி இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை.

Vice President Election: குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் தற்போது தேசிய அளவில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஏற்கெனவே வேட்பாளரை அறிவித்துவிட்டது. மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநரும், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் என்டிஏ வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Vice President Election: எதிர்க்கட்சிகள் ஆலோசனை

அந்த வகையில், இன்னும் எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறதா இல்லையா என்பதை அறிவிக்கவில்லை. இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்கள் இணையம் வாயிலாக நடத்திய கூட்டத்தில், தேர்தலில் வேட்பாளரை நிறுத்த எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் சார்பில் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்டோர் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே தலைமையிலான கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

Vice President Election: எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளரும் தமிழரா?

பாஜக தமிழர் ஒருவரை களமிறக்கியிருப்பதால், எதிர்க்கட்சிகளும் தமிழர் ஒருவரையே எதிர் தரப்பில் நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எதிர்க்கட்சிகளின் முகாம்களில் இருந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம், திமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா ஆகியோரின் பெயர்கள் அடிப்பட்டன. அதேநேரத்தில், இவர்கள் அனைவரும் அரசியல் பின்னணி கொண்டவர்கள் என்பதால் அரசியல் பின்னணி அல்லாத ஒருவரை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. 

Vice President Election: மு.க.ஸ்டாலின் பரிந்துரைத்த பெயர்...?

இந்நிலையில், இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரையையும் களமிறக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. இதில் திமுக சார்பிலும் சிலர் பங்கேற்றனர். அதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பரிந்துரையின் பேரில்தான் மயில்சாமி அண்ணாதுரையின் பெயர் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Vice President Election: யார் இந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை?

மயில்சாமி அண்ணாதுரை (Mylswamy Annadurai), 1958ஆம் ஆண்டு ஜூலை 2ஆம் தேதி கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு வட்டம் கோதவாடி என்ற ஊரில் பிறந்தவர். 1980ஆம் ஆண்டில் இவர் கோயம்புத்தூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் இளநிலை பட்டத்தை பெற்றார். தொடர்ந்து, 1982ஆம் ஆண்டில் கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் முதுநிலை பட்டத்தை பெற்றார். 

விண்வெளி பொறியாளரான இவர் 1982ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரோவில் இணைந்து அதில் பல பொறுப்புகளையும் வகித்தவர். 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை இவர் இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள் மையத்தின் தலைவராக இருந்தார். குறிப்பாக, இந்தியாவின் நிலவு நோக்கிய பயணத்தில் சந்திரயான் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது எனலாம். அந்த வகையில், சந்திரயான் 1 மற்றும் சந்திரயான் 2 ஆகிய திட்டங்களின் திட்ட இயக்குநராக அவர் செயல்பட்டார். இவருக்கு பல பல்கலைக்கழகங்கள் கௌரவ டாக்டர் பட்டங்களை வழங்கின.

Vice President Election: இன்று அறிவிக்கும் இந்தியா கூட்டணி?

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் அவர்களும் விஞ்ஞானியாக இருந்து குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர். அதே வகையில், மயில்சாமி அண்ணாதுரையையும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் களமிறக்க திமுக அங்கம் வகிக்கும் இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. 

மேலும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வேட்புமனுவை தாக்கல்  செய்ய ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்பதால் இந்தியா கூட்டணி இன்றே தனது முடிவை அறிவிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை விட ஆளும் பாஜகவே கணிசமான அளவில் உறுப்பினர்களை வைத்திருப்பதால் எதிர்க்கட்சிகள் வேட்பாளரை நிறுத்தினாலும், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெறவே அதிக வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.

