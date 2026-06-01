/பால் விலை 100-ஆ? பெட்ரோல் 150-ஆ? இந்தியாவை நெருங்கும் மாபெரும் 'விலைவாசி' புயல்

India Inflation Latest Updates: இந்திய அரசியல் களத்தில் 'அச்சே தின்' (நல்ல நாட்கள்) என்ற முழக்கம் ஒலிக்கத் தொடங்கி ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாகிவிட்டது. உலக அரங்கில் இந்தியா வல்லரசாக உருவெடுக்கிறது, 'விஸ்வகுரு'வாக மாறுகிறது என்ற பிம்பங்கள் ஒருபுறம் கட்டமைக்கப்பட்டாலும், மறுபுறம் இந்திய நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை ஒரு பெரும் பொருளாதாரப் புயலால் சிதைந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்தப் புயலின் பெயர்தான் "விலைவாசி உயர்வு" மற்றும் "வேலைவாய்ப்பின்மை".
இன்று பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ளும் கள யதார்த்தம் என்ன? அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டும் உண்மை நிலை என்ன? மாபெரும் பொருளாதாரக் கனவுகளுக்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் சறுக்கல்கள் என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஒரு நாட்டின் சாமானிய மனிதனின் பட்ஜெட்டை தீர்மானிப்பது அவனது அன்றாடத் தேவைகளுக்கான பொருட்களின் விலைதான். இன்று சந்தை நிலவரத்தை உற்று நோக்கினால், விலைவாசி கட்டுக்கடங்காமல் போய்க்கொண்டிருப்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.
ஒரு லிட்டர் ரூ.72-க்கு விற்ற பால், விரைவில் ரூ.100-ஐத் தொடக்கூடிய இக்கட்டான சூழல் நிலவுகிறது.
டெல்லியிலும் நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் ரூ.100-ஐத் தாண்டிச் சென்றுகொண்டிருக்கும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை, சர்வதேசக் காரணிகளையும் உள்நாட்டு வரிகளையும் சுட்டிக்காட்டி மேலும் ரூ.150 வரை உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
கறுப்புச் சந்தையிலும் வெளிச்சந்தையிலும் சிலிண்டரின் விலை எளிய மக்களின் கைக்கு எட்டாத உயரத்திற்குச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
அரசாங்கத் தரப்புகள் விலைவாசி கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதாகக் கூறினாலும், மொத்த விலை பணவீக்கம் (Wholesale Inflation) 8%க்கும் மேல் பதிவாகியிருப்பது உற்பத்தித் துறையிலும் விநியோகச் சங்கிலியிலும் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் அழுத்தத்தைக் காட்டுகிறது. இது சில்லறை வர்த்தகத்தில் இன்னும் கடுமையான விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
பொருளாதாரத்தின் ஆரோக்கியத்தைக் காட்டும் முக்கியக் குறியீடுகளில் ஒன்று சர்வதேசச் சந்தையில் உள்நாட்டு நாணயத்தின் மதிப்பு. 2014-ல் தற்போதைய அரசு பதவியேற்றபோது, 1 அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தோராயமாக ரூ.60 ஆக இருந்தது.
ஆனால், கடந்த 10-12 ஆண்டுகளில் ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்து, தற்போது 1 டாலர் = ரூ.96 என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது. இந்த வேகம் நீடித்தால் ரூபாய் மதிப்பு சதம் அடிப்பது (ரூ.100) வெகு தொலைவில் இல்லை. ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும் போது, நாம் இறக்குமதி செய்யும் கச்சா எண்ணெய், மின்னணுப் பொருட்கள் போன்றவற்றின் விலை மேலும் அதிகரித்து, அது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பணவீக்கத்தையும் தூண்டுகிறது.
இந்தியாவின் ஆகப்பெரிய பலம் அதன் இளைஞர் சக்தி என்று பேசப்படுகிறது. ஆனால் அந்த இளைஞர் சக்தி இன்று வேலைவாய்ப்பின்மை என்ற இருளில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சமூக ஊடகங்களில் இளைஞர்கள் தங்களின் குமுறல்களைப் பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தின் (Azim Premji University) சமீபத்திய 2026-ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்கை அதிர்ச்சியூட்டும் சில உண்மைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.2017 நிலவரப்படி, பட்டதாரி இளைஞர்களிடையே வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் 47% ஆக இருந்தது. தற்போதைய நிலை பார்த்தால், இந்த எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து 67% க்கும் மேல் எட்டியுள்ளது.
இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், நாட்டில் உள்ள மொத்த வேலையற்றோரில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு (2/3) பேர் படித்துப் பட்டம் பெற்ற இளைஞர்கள் ஆவர். தேர்வுத் தாள் கசிவு (Paper leak), முறைகேடுகள் மற்றும் அரசுப் பணிகளுக்கான அறிவிப்புகள் தாமதமாவது போன்ற காரணங்களால் இளைய சமுதாயம் வீதிக்கு வந்து போராடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
வேலைவாய்ப்பின்மை திடீரென உருவாவதில்லை. அதன் பின்னணியில் நாட்டின் உற்பத்தித் துறையும், சிறு தொழில்களும் சந்திக்கும் வீழ்ச்சி முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் (MSME) அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையில் சமர்ப்பித்த அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகளின்படி,
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தியாவில் சுமார் 1 லட்சத்து 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
2016-ல் கொண்டுவரப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு (Demonetisation) நடவடிக்கை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து போதிய திட்டமிடல் இன்றி அமல்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி (GST) வரிமுறை ஆகியவை முறைசாரா துறையையும் (Unorganized sector), ரொக்கப் பணப் புழக்கத்தை நம்பியிருந்த சிறு வணிகங்களையும் கடுமையாகப் பாதித்தன. இதன் விளைவாக ஜவுளி, காலணிகள் தயாரிப்பு, தளபாடங்கள் போன்ற அதிக உழைப்பு தேவைப்படும் (Labour intensive) துறைகளில் தேக்கம் ஏற்பட்டது. இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி வியட்நாம், வங்காளதேசம் போன்ற நாடுகள் சர்வதேச ஏற்றுமதி சந்தையில் இந்தியாவை விட வேகமாக முன்னேறி வருகின்றன.
இந்தியாவை 5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவோம் என்ற இலக்கு 2024, 2025 மற்றும் 2027 என அடுத்தடுத்து காலக்கெடு மாற்றங்களுடன் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலக அளவில் 3-வது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறுவதே இலக்கு என்று கூறப்பட்டாலும், தற்போதைய உலகளாவிய ஜிடிபி (GDP) தரவரிசை வேறு ஒரு யதார்த்தத்தைக் காட்டுகிறது.
|
தரவரிசை
|
நாடு
|
பொருளாதார மதிப்பு (டாலரில்)
|1.
|அமெரிக்கா
|~ 32 டிரில்லியன் டாலர்
|2.
|சீனா
|~ 20 டிரில்லியன் டாலர்
|3.
|ஜெர்மனி
|முன்னணிப் பொருளாதாரம்
|4.
|ஜப்பான்
|முன்னணிப் பொருளாதாரம்
|5.
|பிரிட்டன் (UK)
|முன்னணிப் பொருளாதாரம்
|
6,
|இந்தியா
|
6-வது இடம
முன்னாள் நிதிச் செயலாளர் சுபாஷ் சந்திர கார்க் போன்ற மூத்த நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடும்போது, இந்தியாவின் உண்மையான பொருளாதார வளர்ச்சி (Growth Story) எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லை. டாலரின் பணவீக்கத் தாக்கத்தை நீக்கிவிட்டுப் பார்த்தால், உண்மையான வளர்ச்சி பூஜ்ஜியத்தை ஒட்டியே இருப்பதாக நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
'மேக் இன் இந்தியா' (Make in India) மற்றும் தற்சார்பு இந்தியா போன்ற முழக்கங்கள் தீவிரமாக முன்வைக்கப்பட்டாலும், இந்தியாவின் இறக்குமதிச் சார்பு குறைந்த பாடில்லை.
தேர்தல் வெற்றிகள், சர்வதேசத் தலைவர்களுடனான சந்திப்புகள், உலக அரங்கில் பகிரப்படும் புகைப்படங்கள் (எடுத்துக்காட்டாக மெலோனி-மோடி சந்திப்புகள்) ஆகியவை ஊடகங்களில் பெரிய அளவில் விவாதிக்கப்பட்டாலும், அவை சாமானிய மக்களின் பசியைத் தீர்ப்பதில்லை.
நாட்டின் 80 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இன்றும் அரசாங்கத்தின் இலவச ரேஷன் பொருட்களை நம்பி வாழும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதே இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் மிகக் கசப்பான உண்மை. வெறும் வெற்றுப் பேச்சுகளாலும் (ஜும்லாபாஜி), கவர்ச்சிகரமான முழக்கங்களாலும் மட்டுமே ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரப் புயலை எதிர்கொண்டுவிட முடியாது. முறையான திட்டமிடல், சிறு தொழில்களுக்கான ஊக்கம் மற்றும் உண்மையான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் மட்டுமே இந்தியாவை இந்த இக்கட்டான சூழலில் இருந்து மீட்டெடுக்க உதவும் வழிமுறைகளாக இருக்க முடியும்.