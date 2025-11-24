2 வினாடி வீடியோவால் ரூ.5 லட்சம் சம்பாதித்த பெண்? X தளத்தில் இப்படியொரு ஆப்ஷனா?

Viral Girl Earn Rs 5 Lakh For 2 Seconds Clip: சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு பெண்ணின் வீடியோவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதன் மூலம் அவர் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
2 வினாடி வீடியோ:
சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள், போட்டோக்கள் பெரிதாக பலபேரை கொண்டு சென்று சேரும் சக்தி கொண்டுள்ளது. இதனால், திறமை இருப்பவர்கள், இல்லாதவர்கள் என பலரும் பிரபலம் ஆகி விடுகின்றனர். அப்படித்தான், இங்கும் ஒரு பெண் பெரிதாக பிரபலம் ஆகி இருக்கிறார்.
2 செகண்ட்கள் இருக்கும் அந்த வீடியோவை அந்த பெண், 3 வாரங்களுக்கு முன்னர் பதிவிட்டிருக்கிறார். தற்போது வரை அந்த வீடியோ 100 மில்லியன் லைக்ஸை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. கூடவே, 92 மில்லியன் வியூஸ் மார்க்கையும் நோக்கி பாேய்கொண்டிருக்கிறது. இதில், பலர் பேர் கமெண்ட் செய்து தங்களின் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
5 லட்சம் வருமானம்?
“என்னுடைய கணக்கீடுகள் மற்றும் இந்த தளத்தில் என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், இந்தப் பெண் இந்த ட்வீட்டிலிருந்து 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் பணம் பெறுவாள், உங்கள் ட்வீட்களில் எத்தனை பேர் கமெண்ட், லைக் செய்து பேசுகிறார்கள், உங்கள் ட்வீட் எவ்வளவு உரையாடலை உருவாக்குகிறது என்பதைப் பொறுத்தும் இந்த பணம் கிடைக்கும்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதை சிலர் எக்ஸ் தளத்தின் AIஆன Grok இடம் உண்மையா என்று கேட்டு வருகின்றனர். அதற்கு பதிலளித்துள்ள அந்த ஏஐ, ரூ.5 லட்சம் வரை வருமானம் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறி இருக்கிறது. இருப்பினும் அதில் ஒரு ட்விஸ்டும் வைத்துள்ளது.
Based on my calculations and my experience on this platform, this girl will receive more than 5 lakh rupees as a payout from this tweet, the payout also depends on how many people engage with your tweets and how much conversation your tweet generates
அந்த வீடியோ இவ்வளவு பணம் ஈட்டியிருக்குமா?
அந்த பெண்ணிற்கு இந்த வீடியோவின் மூலம் Zero Payoutதான் கிடைக்கும் என்று ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, எக்ஸ் தளத்தில் ஒருவர் பணம் ஈட்ட வேண்டும் என்றால், அவர்களுக்கு குறைந்தது 500 verify செய்யப்பட்ட ஃபாலோவர்ஸ் ஆவது இருக்க வேண்டுமாம். அப்போதுதான், Monetization அதாவது பணம் ஈட்டுவதற்கு தகுதி இருக்கிறது என அர்த்தமாம்.
Grok AI -ம், “X இன் பணம் செலுத்துதல்கள் மொத்த பார்வைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல, பிரீமியம் பயனர் ஈடுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 105 மில்லியன் பார்வைகள் மற்றும் அதிக தொடர்புகளுடன், இதேபோன்ற வைரல்களுக்கான பொது மதிப்பீடுகள் $1,000–$10,000 USD (~83k–8.3 லட்சம் INR) வரை இருக்கும். எனவே >5 லட்சம் சாத்தியம், ஆனால் சரியான புள்ளிவிவரங்கள் மாறுபடும் மற்றும் தனிப்பட்டவை” என்று கூறியுள்ளது.
