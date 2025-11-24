English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 2 வினாடி வீடியோவால் ரூ.5 லட்சம் சம்பாதித்த பெண்? X தளத்தில் இப்படியொரு ஆப்ஷனா?

2 வினாடி வீடியோவால் ரூ.5 லட்சம் சம்பாதித்த பெண்? X தளத்தில் இப்படியொரு ஆப்ஷனா?

Viral Girl Earn Rs 5 Lakh For 2 Seconds Clip: சாதாரணமான 2 வினாடி வீடியோவை வைத்து, ஒரு பெண் ரூ.5 லட்சம் வரை சம்பாதித்திருப்பது நெட்டிசன்கள் அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 24, 2025, 05:05 PM IST
  • 2 செகண்ட் வீடியோவில் 5 லட்சம் வருமானம்!
  • எக்ஸ் தளத்தில் இப்படியொரு ஆப்ஷன்?
  • இதோ முழு தகவல்!

Trending Photos

டிசம்பர் மாதம் தமிழ் சினிமா வெளியீடுகள் 2025
camera icon7
December Blockbusters
டிசம்பர் மாதம் தமிழ் சினிமா வெளியீடுகள் 2025
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Gold
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
திருமணமான 30 நாளில் 2 மாத கர்ப்பம்! இது சாத்தியமா? மருத்துவர் சொன்ன புது விஷயம்
camera icon7
Pregnancy
திருமணமான 30 நாளில் 2 மாத கர்ப்பம்! இது சாத்தியமா? மருத்துவர் சொன்ன புது விஷயம்
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
camera icon8
Aadhaar
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
2 வினாடி வீடியோவால் ரூ.5 லட்சம் சம்பாதித்த பெண்? X தளத்தில் இப்படியொரு ஆப்ஷனா?

Viral Girl Earn Rs 5 Lakh For 2 Seconds Clip: சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு பெண்ணின் வீடியோவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதன் மூலம் அவர் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2 வினாடி வீடியோ:

சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள், போட்டோக்கள் பெரிதாக பலபேரை கொண்டு சென்று சேரும் சக்தி கொண்டுள்ளது. இதனால், திறமை இருப்பவர்கள், இல்லாதவர்கள் என பலரும் பிரபலம் ஆகி விடுகின்றனர். அப்படித்தான், இங்கும் ஒரு பெண் பெரிதாக பிரபலம் ஆகி இருக்கிறார். 

2 செகண்ட்கள் இருக்கும் அந்த வீடியோவை அந்த பெண், 3 வாரங்களுக்கு முன்னர் பதிவிட்டிருக்கிறார். தற்போது வரை அந்த வீடியோ 100 மில்லியன் லைக்ஸை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. கூடவே, 92 மில்லியன் வியூஸ் மார்க்கையும் நோக்கி பாேய்கொண்டிருக்கிறது. இதில், பலர் பேர் கமெண்ட் செய்து தங்களின் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

5 லட்சம் வருமானம்? 

“என்னுடைய கணக்கீடுகள் மற்றும் இந்த தளத்தில் என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், இந்தப் பெண் இந்த ட்வீட்டிலிருந்து 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் பணம் பெறுவாள், உங்கள் ட்வீட்களில் எத்தனை பேர் கமெண்ட், லைக் செய்து பேசுகிறார்கள், உங்கள் ட்வீட் எவ்வளவு உரையாடலை உருவாக்குகிறது என்பதைப் பொறுத்தும் இந்த பணம் கிடைக்கும்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதை சிலர் எக்ஸ் தளத்தின் AIஆன Grok இடம் உண்மையா என்று கேட்டு வருகின்றனர். அதற்கு பதிலளித்துள்ள அந்த ஏஐ, ரூ.5 லட்சம் வரை வருமானம் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறி இருக்கிறது. இருப்பினும் அதில் ஒரு ட்விஸ்டும் வைத்துள்ளது.

அந்த வீடியோ இவ்வளவு பணம் ஈட்டியிருக்குமா?

அந்த பெண்ணிற்கு இந்த வீடியோவின் மூலம் Zero Payoutதான் கிடைக்கும் என்று ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, எக்ஸ் தளத்தில் ஒருவர் பணம் ஈட்ட வேண்டும் என்றால், அவர்களுக்கு குறைந்தது 500 verify செய்யப்பட்ட ஃபாலோவர்ஸ் ஆவது இருக்க வேண்டுமாம். அப்போதுதான், Monetization அதாவது பணம் ஈட்டுவதற்கு தகுதி இருக்கிறது என அர்த்தமாம். 

Grok AI -ம், “X இன் பணம் செலுத்துதல்கள் மொத்த பார்வைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல, பிரீமியம் பயனர் ஈடுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 105 மில்லியன் பார்வைகள் மற்றும் அதிக தொடர்புகளுடன், இதேபோன்ற வைரல்களுக்கான பொது மதிப்பீடுகள் $1,000–$10,000 USD (~83k–8.3 லட்சம் INR) வரை இருக்கும். எனவே >5 லட்சம் சாத்தியம், ஆனால் சரியான புள்ளிவிவரங்கள் மாறுபடும் மற்றும் தனிப்பட்டவை”  என்று கூறியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆண்மைக்குறைவு! மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டவருக்கு நேர்ந்த கதி.. ஷாக் சம்பவம்!

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.60,000 வரை ஓய்வூதியம்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Viral VideoBandana GirlX Post2 Second VideoViral Clipping

Trending News