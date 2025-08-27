English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தினமும் ரீல்ஸ் பார்த்தா போதும்..கைமேல காசு! இப்படியொரு வேலையா?

Viral Job Post About Reels Watching : தங்களிடம் வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் தினமும் 6 மணி நேரம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பார்க்க வேண்டும் என நிறுவனம் ஒன்று  அறிவித்துள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படி என்ன வேலை இது? இங்கு காண்போம்.

Written by - Bhuvaneshwari P S | Edited by - Yuvashree | Last Updated : Aug 27, 2025, 02:21 PM IST
  • தினமும் 6 மணி நேரம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பார்க்க வேண்டும் என நிறுவனம் ஒன்று அறிவித்துள்ளது
  • இப்படி செய்தால் செம காசாம்!
  • இது குறித்த முழு தகவல்..இதோ!

தினமும் ரீல்ஸ் பார்த்தா போதும்..கைமேல காசு! இப்படியொரு வேலையா?

Viral Job Post About Reels Watching : பொதுவாக நம் பணியிடத்தில் இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைதளங்களை ஊழியர்கள் பார்ப்பதை நிறுவனம் ஏற்றுக் கொள்ளாது. ஆனால் இங்கே ஒரு நிறுவனம் அது தான் எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதற்கான தகுதி என கூறியுள்ளது. 

6 மணி நேரம் ரீல்ஸ் பார்க்க வேண்டும்!

மும்பையை சேர்ந்த monk e நிறுவனம் தங்கள் நிறுவனத்தில் புதிதாக வேலைக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்வதாக அறிவித்திருக்கிறது இவ்வாறு வரக்கூடிய ஊழியர்களின் தகுதியின் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேல் யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமை பயன்படுத்துபவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருப்பது சமூக வலைத்தளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. இதுகுறிப்பு: Monk-E  நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியான விராஜ் சேத், லிங்குடின் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார். அதில் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்பவர்கள் எப்பொழுதும் யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்டவற்றில் வீடியோ ஸ்கிராலிங் செய்து கொண்டிருப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். - 

வைரல் போஸ்ட் :

அதிக அளவில் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஸ்கிரால் செய்து பார்ப்பவர்களை ஆங்கிலத்தில் doom scrollers என அழைக்கின்றனர். அந்த வகையில் தங்கள் நிறுவனத்தில் doom scrollersகளே வேலைக்கு தேவை என அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். வழக்கமாக பிரவுசிங் செய்து விஷயங்களை தெரிந்து கொள்பவராக இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேல் இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப்-இல் ஸ்கிராலிங் செய்பவராக இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஆதாரமாக ஸ்கிரீன் ஷாட் களையும் பகிர வேண்டும் எனக் கூறியிருக்கிறார். 

 மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழி தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், எக்சல் பயன்படுத்த தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என இந்த வேலைக்கான தகுதிகளாக கூறியுள்ளார். இந்த வேலைக்கு வரக்கூடிய நபர்களுக்கு இப்படி ஒரு திறன் இருக்க வேண்டும் என கூறுவதற்கு முக்கிய காரணம் சமூக வலைதளங்களில் இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டர்கள் மற்றும் அவர்கள் என்ன மாதிரியான வீடியோக்களை கிரியேட் செய்கிறார்கள் அது எப்படி மக்களிடம் சென்று சேர்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக இவர்களை இவ்வாறு ஸ்கிராலிங் செய்ய வைத்து அந்த தகவல்களை பயன்படுத்திக் கொள்வார்களாம்.

இந்த வேலைக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புபவர்கள் சாட் ஜிபிடி பயன்படுத்தாமல் தங்களை பற்றிய சுய விவர குறிப்புகளை அனுப்ப வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த நிறுவனம் இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங்கில் ஈடுபடுவதால் இப்படி ஒரு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது. விராஜ் சேத்தின் இந்த பதிவு பலரது கவனத்தையும் பெற்று இருக்கிறது. பலரும் போனில் வீடியோ பார்ப்பதெல்லாம் வெட்டி வேலை என இருந்த காலம் போய் தற்போது அதுவே ஒரு வேலைவாய்ப்பாக வந்துள்ளது என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மற்றொரு நபர் இனி என் அம்மா என்னை போன் பார்ப்பதற்காக திட்டினால் நான் வேலை தான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி விடுவேன் என கூறியுள்ளார். இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு இளைஞர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க | சம்பளம் வந்த 5 நிமிடத்தில் ராஜினாமா..! வைரலாகும் HR-ன் பதிவு..

மேலும் படிக்க | பகுதி நேர வேலைக்கு மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்! டிகிரி தேவையில்லை..வைரலாகும் LinkedIn பதிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Reels JobDoomscrollingJob PostingViral post

