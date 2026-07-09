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வெள்ளத்தில் 3,000 சிலிண்டர்கள்... ஆற்றில் மிதக்கும் ஆபத்து - பதறவைக்கும் வீடியோ

LPG Cylinder in Flood, Viral Video :  மகாராஷ்டிராவில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கில் சுமார் 3 ஆயிரம் எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனை உள்ளூர் மக்கள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர். இந்த வீடியோக்கள் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:14 PM IST
வெள்ளத்தில் 3,000 சிலிண்டர்கள்... ஆற்றில் மிதக்கும் ஆபத்து - பதறவைக்கும் வீடியோ
Image Credit: Image Credit : LPG Cylinders in Maharashtra Floods | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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