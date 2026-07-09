/வெள்ளத்தில் 3,000 சிலிண்டர்கள்... ஆற்றில் மிதக்கும் ஆபத்து - பதறவைக்கும் வீடியோ

Maharashtra Floods, LPG Cylinder Viral Video : அடித்தும் ஓடும் வெள்ளப்பெருக்கில் கார், பைக் உள்ளிட்டவை மிதந்து பார்த்திருப்பீர்கள், ஆனால் இப்போது மகாராஷ்டிராவில் பெய்து வரும் கனமழையில் ஆயிரக்கணக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் மிதந்து செல்வதுதான் பெரும் அதிர்சசியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
மகாராஷ்டிராவின் ராய்கட் பகுதியில் கனமழையின் காரணமாக பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் வீடியோதான் தற்போது இணையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
படல்கங்கா பகுதியில் இயங்கும் ஹிந்துஸ்ந்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (HPCL) நிலையத்தில் எல்பிஜி நிரப்பும் ஆலைில் இருந்து பலத்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் சுமார் 3 ஆயிரம் எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் அடித்துச்செல்லப்பட்டு, படல்கங்கா ஆற்றில் மிதந்தன.
இதை உள்ளூர் மக்கள் வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பதிவிடுகின்றனர். தற்போது வைரலாக பரவி வரும் இதன் வீடியோக்களில் இதை பார்க்க முடிந்தது. ஆற்றில் துள்ளிக் குதிக்கும் மீன்களை போல், வரிசையாக சிலிண்டர்கள் மிதந்து வருவதை பார்க்கவே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இதனால் பெரும் விபத்து ஏற்படுமோ என்ற அச்சமும் எழுகிறது.
கனமழை காரணமாக LPG ஆலையின் பாதுகாப்புச் சுவர் இடிந்து விழுந்தது என்றும் இதனால் வெள்ள நீர் நேரடியாக வளாகத்திற்கு புகுந்ததை தொடர்ந்து சிலிண்டர்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் சென்றதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
People risked their lives to grab floating LPG cylinders after floods hit an LPG bottling plant in #Raigad, Maharashtra. Torrential rains caused the Patalganga River to overflow, sweeping away around 3,000 reportedly empty cylinders. Whoever could grab one took it. #Mumbai… pic.twitter.com/2mcZK6BILQ— PRATEEK BAJPAI (@prateekbajpai07) July 9, 2026
படல்கங்கா ஆறு மற்றும் கர்படா ஓடைக்குள் சிலிண்டர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சில சிலிண்டர்களில் எரிவாயு முழுமையாக நிரப்பப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கா, இந்த சிலிண்டர்களை தயவு செய்து வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருக்க வேண்டாம் என்றும் அவற்றை உள்ளூர் நிர்வாகத்திடமோ அல்லது நிறுவனத்திடமோ ஒப்படைக்கும்படி அதிகாரிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ட சிலிண்டர்களில் வாயு உள்ளதா அல்லது அவை பாதுகாப்பான நிலையில் இருக்கிறதா என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை என்றும் அதை பயன்படுத்தும் நோக்கி அவற்றை எடுத்து, திறப்பது அல்லது வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்வது மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கலாம் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்தார்.
Nearly 3,000 LPG cylinders were swept into the Patalganga River after flooding at HPCL's bottling plant in Raigarh district of Maharashtra prompting authorities to urge people not to touch or collect any cylinders found downstream, warning they could still contain gas and pose a… pic.twitter.com/NHAELfopIQ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 9, 2026
ராய்கட் மாவட்ட ஆட்சியர் கிஷன் ஜாவ்லே, "படல்கங்கா ஆற்றிலோ அல்லது அருகில் உள்ள பகுதிகளிலோ மிதக்கும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை கண்டறியும் பொதுமக்கள், அவை குறித்து உடனடியாக அதிகாரிகளிடமோ அல்லது நிறுவனத்திடமோ தகவல் தெரிவித்து, அவற்றை ஒப்படைக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
மகாராஷ்டிராவில் கடந்த சில நாள்களாகவே தொடர் மழை பெய்து வருகிறது, இதனால், பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மிகவும் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் ராய்கட் மாவட்டம் ஒன்ராகும். அங்குள்ள பல பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.