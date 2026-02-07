English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • லிஃப்டில் வெடித்த பலூன்! பற்றி எரிந்த தீ..சிக்கிய பயணிகள் – வைரல் வீடியோ..

லிஃப்டில் வெடித்த பலூன்! பற்றி எரிந்த தீ..சிக்கிய பயணிகள் – வைரல் வீடியோ..

Baloon Blast Inside Lift Video : மும்பையில் ஒரு லிப்டிற்குள் பலூன்களை எடுத்துச் சென்றபோது அது வெடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் விளைவு என்ன என்பதை, வைரல் வீடியோவாக இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:44 PM IST
லிஃப்டில் வெடித்த பலூன்! பற்றி எரிந்த தீ..சிக்கிய பயணிகள் – வைரல் வீடியோ..

Baloon Blast Inside Lift Video : இணையத்தில், கடந்த சில நாட்களாகவே ஒரு வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் பதிவாகியிருக்கும் காட்சிகள், நமக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கின்றனர். அந்த வீடியோ காட்சியை, இங்கு பார்ப்போம்.

லிஃப்டிற்குள் பற்றிய தீ!

மும்பையில் இருக்கும் ஒரு அடுக்குமாடியில் இருந்து, லிஃப்டை சிலர் உபயோகிக்க நினைத்த போதுதான், இந்த சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. அப்போது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள்தான் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.

வெள்ளை சட்டை அணிந்திருக்கும் ஒரு பெண், தனது கையில் ஒரு குட்டி ட்ராலி பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு, ஒரு கைப்பையை மாட்டிக்கொண்டு லிஃப்டிற்குள் நுழைந்து, அதை உபயோகிக்க பட்டனை தட்டுகிறார். அவருக்கு பின்னாடியே நுழையும் ஒருவர், கையில் ஊதிய பலூன்களுடன் உள்ளே நுழைகிறார். அவர் கையில் இருக்கும் ஒரு பாலிதீன் பையிலும் பலூன்கள் இருக்கிறது. அவரை பார்த்த பின்பு, அந்த பெண் அவருக்கு வழிவிடுகிறார். 

பலூன்களை வைத்துக்கொண்டு, நிற்கும் அந்த நபர் உள்ளே நுழைந்த பின்பு கருப்பு சட்டை போட்ட ஒருவரும் லிஃப்டிற்குள் நுழைந்தார. அந்த நொடியிலேயே, கவரில் இருந்த பலூன்கள் பட்டென வெடித்தது. அப்படி வெடித்து மட்டும் இருந்தால் பரவாயில்லை, அது ஒரு நெருப்பு பிழம்பையும் உருவாக்கியது. இதையடுத்து, லிஃப்டில் இருந்த மூன்று பேரும் அலறி அடித்துக்கொண்டு வெளியேறினர்.

அந்த வெள்ளைச்சட்டை அணிந்திருந்த பெண், தன் கையில் வைத்திருந்த ட்ராலி பையை அப்படியே விட்டு விட்டு, கையில் இருந்த ஹேண்ட் பேக்-ஐயும் கீழே போட்டு விட்டு அலறி அடித்து கண்களை மூடிபடி வெளியேறினார். 

யாருக்கு என்ன ஆனது?

இந்த விபத்தில், பலூனுக்கு அருகிலேயே இருந்த பெண்ணிற்கும், பலூனை கையில் வைத்திருந்த நபருக்கும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இந்த விபத்து ஏற்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. லிஃப்ட் மூடியிருந்தால், கன நேரத்தில் பெரிய விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று நெட்டிசன்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர்.

பலூன் வெடித்தது ஏன்?

ஹைட்ரஜன் பலூன்கள் வெடிப்பதற்குக் காரணம், ஹைட்ரஜன் மிகவும் எரியக்கூடி தன்மை உடையது என்பதால் ஆகும், வெப்பம் அல்லது தீப்பொறிக்கு ஆளாகும்போது ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரிந்து, பலூன் வெடிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. உயரம் அதிகரிப்பதாலும் அவை வெடிக்கின்றன. வெளிப்புற காற்று அழுத்தம் குறைவதால் பலூன் பொருள் உடையும் வரை உள் ஹைட்ரஜன் விரிவடைகிறது. இந்த லிஃப்டிற்குள் நேர்ந்த விபத்திற்கும் இதுதான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அந்த பலூன் விற்பவர் மீதும், விபத்தை ஏற்படுத்தியதற்காக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | வைரல் வீடியோ: ரூ.90 லட்சம் எடுக்க வங்கிக்கு வந்த வாடிக்கையாளர்! அதிர்ச்சியடைந்த காசாளர்!

மேலும் படிக்க | பெட்ரோல் டேங்கில் அமர்ந்து-கட்டிப்பிடித்தவாறு பைக்கில் சென்ற பெண்! வைரல் வீடியோ..

