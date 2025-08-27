வைரல் வீடியோ: குடிபோதையில் இருந்த இளைஞருக்கு அடி, உதை... மெட்ரோவில் நடந்த சம்பவம்

Delhi News In Tamil: டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் அவ்வப்போது சில சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருவது வழக்கம். பெரும்பாலும், பயணிகளுக்கு இடையேயான வாக்குவாதங்கள் மற்றும் சண்டைகள் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் அடிக்கடி பரவி வருகின்றன. அந்த வரிசையில் தற்போது குடிபோதையில் இருக்கும் இளைஞரை CISF வீரர்கள் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உளது.
டெல்லி கரோல் பாக் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து வெளியான ஒரு வீடியோ இணையத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. காக்கி சீருடையில் இருக்கும், சிஐஎஸ்எஃப் (CISF) பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த ஊழியர்கள், மெட்ரோ நிலையத்தில் இளைஞரை அடிப்பதும், தாக்குவதும் போன்ற காட்சிகள் பகிரப்பட்ட அந்த வீடியோவில் காணப்படுகிறது.
அந்த இளைஞர் குடிபோதையில் இருந்ததாகவும், அப்பொழுது அங்கு பணியில் இருந்த சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்களை தொடர்ந்து அவமானப்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. காவலில் இருந்த சிஐஎஸ்எஃப் வீரர் முதலில் அந்த இளைஞர் அமைதியாக போகும்படி கூறியுள்ளார். அதன் பிறகு சிஐஎஸ்எஃப் வீரர் தனது பணியில் கவனம் செலுத்தி உள்ளார். ஆனால் அந்த இளைஞர் விடாப்பிடியாக சிஐஎஸ்எஃப் வீரரை வம்பிழுத்து உள்ளார். அதன்பிறகு பொறுமையிழந்த சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பதிலடி கொடுத்தனர்.
மேலும் அந்த வீடியோவில், அந்த நபரை கரோல் பாக் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் வெளியேற்றும் காட்சிகளும் பதிவாகி உள்ளது. அந்த இளைஞன் மற்றவர்களால் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவதாகவும், சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்களிடம் தன்னை அழைத்துச் செல்லுமாறு கெஞ்சுவதாகவும் வீடியோவில் கூறப்படுகிறது. இந்த வீடியோ அங்கிருந்த ஒருவரால் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த இளைஞன் யார், சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவர் கைது செய்யப்பட்டாரா அல்லது காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டாரா என்பது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வீடியோவில் இல்லை. ஆனால் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த புகாரும் பதிவு செய்யப்படவில்லை எனினும், காவல்துறை இது குறித்து விசாரித்து வருகிறது.
இந்த வீடியோ வைரலானத்தை அடுத்து விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளன என்பது தெளிவாகிறது. சமூக ஊடகங்களில் பலர் டெல்லியின் மிகவும் பரபரப்பான மெட்ரோ நிலையங்களில் ஒன்றான கரோல் பாக்கில் இந்த சம்பவம் எவ்வாறு கையாளப்பட்டது என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
வைரல் வீடியோ:
'கார்கேகலேஷ்' என்ற X தளத்தில் இந்த வீடியோவை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. சமூக வலைத்தளத்தில் சிலர் இந்த சம்பவத்தை CISF வீரர்கள் "பொறுமையாக கொஞ்சம் கண்ணியத்துடன் கையாண்டு இருக்கலாம்" என தங்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். சிலர் டெல்லி CISF வீரரின் செயலை பாராட்டி உள்ளானர் மற்றும் குடிபோதையில் இருந்த நபரைக் கண்டித்துள்ளனர்.
Kalesh Inside Delhi Metro b/w a Drunk guy and CISF officers over that drunk guy abused one of CISF officer:
pic.twitter.com/V2p0o5dU6X
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 26, 2025
