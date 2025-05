இன்னும் ஆதாரம் தேவையா? பயங்கரவாதிகளின் இறுதிச் சடங்கில் இராணுவம்! அம்பலமான பாகிஸ்தான்

Viral Video Footage Pakistan Army: பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் (PoK) முழுவதும் பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது இந்தியா ஆபரேஷன் சிந்தூர் என்ற பெயரில் துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்திய சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, லஷ்கர்-இ-தொய்பா (LeT) தலைமையகமான முரிட்கேயில் இருந்து புதிய காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த வீடியோ மூலம் பாகிஸ்தானின் இரட்டை வேடம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதற்கான காரணம் என்ன? பாகிஸ்தான் மற்றும் பயங்கரவாதி இடையிலான தொடர்பு குறித்து பார்ப்போம்.

பயங்கரவாதீயின் இறுதி சடங்கில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர்

ஆபரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலில் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் முக்கிய தீவிரவாதிகளில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். அவரின் இறுதி சடங்கில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினரே பங்கேற்று அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தி உள்ளனர்.

ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்புடன் தொடர்பு

பயங்கரவாத அமைப்பான ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்பு மற்றும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தில் உள்ள முக்கிய அதிகாரிகள், அரசுத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் இந்த இறுதி சடங்கில் பங்கேற்றிருப்பது சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது இருக்கிறது.

பொய் சொன்ன பாகிஸ்தான்

தீவிரவாதிகள் முகாமுக்கும் தங்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பு இல்லை என்றும், தீவிரவாதிகள் முகாம் என்பது கற்பனையான முகாம்கள் தான் என்று கூறி வந்த பாகிஸ்தான் அரசு, தடை விதிக்கப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பை சேர்ந்த இருவரின் இறுதி சடங்கில் பாகிஸ்தான் அரசு அதிகாரிகளே பங்கேற்றிருப்பது ஒரு புதிய சர்ச்சையை ஏற்ப ஏற்படுத்தியது இருக்கிறது.

அந்த வீடியோவில் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதியின் இறுதி சடங்கில் ஏராளமான ராணுவ சீருடை அணிந்த அதிகாரிகளும், அந்த ராணுவ அதிகாரிகள் சவப்பெட்டியை தூக்கிக் செல்லக்கூடிய காட்சி பதிவாகி இருக்கிறது.

பாகிஸ்தானின் பொய் அம்பலமானது

அந்த இடமே யாரோ ஒரு முக்கியத் தலைவர் இறந்தால், எப்படி அரசு தரப்பில் மரியாதை அளிக்கப்படுமோ, ஆள அளவுக்கு அந்த ஜேசி முகமது அமைப்பை சேர்ந்த தீவிரவாதி யாகூப் முகலுக்கு இறுதி சடங்கு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. உலகமே அந்த காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

இந்தியா தொடர்ந்து குற்றச்சாற்று

இந்த சூழ்நிலையில், ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் லஷ்கர்-இ-தொய்பா ஆகிய முக்கியமான தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு பாகிஸ்தான் ஒரு டெரெக்டரியாக இருந்து அங்கு தீவிரவாதங்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை போல செயல்படுகிறது என்று இந்தியா தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வந்த சூழ்நிலையில், இன்று தாக்குதல் நடத்திய போதும் அது கற்பனையான தீவிரவாத முகாம்கள் தான். தீவிரவாத முகாம்களே பாகிஸ்தானில் இல்லை என்று கூறியது.

பாக்கிஸ்தானின் இரட்டை வேடம் அம்பலம்

ஆனால் முக்கிய தீவிரவாத அமைப்பை சேர்ந்த கொல்லப்பட்ட யாகோப் முகல் இறுதி சடங்கில் பாகிஸ்தான் அரசுத்துறை அதிகாரி பங்கேற்று இருப்பது, இந்த தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு அரசுக்கும் இடையே உள்ள அந்த தொடர்பை காண்பிக்க கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது.

உலகிற்கு இன்னும் எவ்வளவு ஆதாரம் தேவை?

இந்த வீடியோவை பார்த்த இந்திய அரசியல் தலைவர்கள் கடுமையாக பாகிஸ்தானை விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ குறித்து சிவசேனா எம்பி மிலிந்த் தியோரா தனது சமூக வலைத்தளத்தில் "சதித்திட்டம். உதவுதல். கொலை செய்தல். தூண்டுதல். கேடயம். பயிற்சி. ஆயுதம் வழங்குதல். வளர்ப்பது. P-A-K-I-S-T-A-N உண்மையில் அதைத்தான் குறிக்கிறது. 9/11, 26/11, அபோட்டாபாத் மற்றும் இப்போது #பஹல்காம் ஆகியவற்றிற்குப் பிறகும், உலகிற்கு இன்னும் எவ்வளவு ஆதாரம் தேவை?" எனக் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Plotting. Assisting. Killing. Inciting. Shielding. Training. Arming. Nurturing.

⁰That’s what P-A-K-I-S-T-A-N really stands for.

Even after 9/11, 26/11, Abbottabad & now #Pahalgam, how much more proof does the world need? pic.twitter.com/mA1yRjN1kT

— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) May 7, 2025