English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • தங்கத்தை திருட முயன்ற பெண்.... பளார் பளார் என அறைந்த கடைக்காரர் - சிசிடிவி வீடியோ வைரல்

தங்கத்தை திருட முயன்ற பெண்.... பளார் பளார் என அறைந்த கடைக்காரர் - சிசிடிவி வீடியோ வைரல்

Viral Video: நகைக் கடையில் மிளகாய் பொடியை முகத்தில் வீசி திருட முயன்று பெண்ணை, நகைக் கடைக்காரர் கன்னத்திலேயே பளார் பளார் என அறைந்த சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:47 PM IST
  • இச்சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்துள்ளது.
  • நவம்பர் 3ஆம் தேதி இச்சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.
  • ஆனால் இச்சம்பவம் குறித்து புகார் அளிக்கப்படவில்லை.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாள்...?
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
budh
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Most Gold Countries
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
camera icon7
Old Rupee Note
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
தங்கத்தை திருட முயன்ற பெண்.... பளார் பளார் என அறைந்த கடைக்காரர் - சிசிடிவி வீடியோ வைரல்

Gujarat Jewellery Owner Slapped Woman Viral Video: திருட்டு என வந்துவிட்டால் நூதன முறையில் திருடுவது நெடுங்காலமாக நடப்பது. மக்கள் எவ்வளவு உஷாராக இருந்தாலும் அவர்களிடம் இருந்து பணம் பிக்பாட் அடிப்பது, செயின் பறிப்பது, பூட்டிய வீட்டில் திருடுவது என விதவிதமாக திருடுபவர்களை பார்த்திருப்பீர்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Viral Video: 25 நொடிகளில் 17 முறை அறைந்த கடைக்காரர்

அந்த வகையில், தற்போது நகைக் கடையில் நூதன முறையில் திருட வந்த பெண்ணுக்கு தர்ம அடி கிடைத்திருக்கிறது, இதுகுறித்த வீடியோவும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. குஜராத்தின் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நகைக் கடை ஒன்றில் நுழைந்த பெண், கடைக்காரரின் கண்களில் மிளகாய் பொடி தூவி நகைகளை திருட முயற்சித்துள்ளார். ஆனால் உஷாரான கடைக்காரர் அந்த பெண்ணை கையோடு பிடித்தார். பிடித்தது மட்டுமின்றி 25 நொடிகளில் சுமார் 17 முறை அந்த பெண்ணின் கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார்.

Viral Video: நடந்தது என்ன?

கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று மதியம் 12.30 மணியளவில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் இந்த சம்பவம் முழுமையாக பதிவாகி உள்ளது. அகமதாபாத்தின் ராணிப் காய்கறி சந்தை பகுதியில் உள்ள அந்த நகைக்கடைக்குள் துப்பட்டாவை வைத்து முகத்தை மூடிக்கொண்டபடி ஒரு பெண் கடைக்குள் நுழைகிறார்.  சில நொடிகளில் அந்த பெண் தனது கையில் இருந்த மிளகாய் பொடியை எடுத்து கடைக்காரரின் முகத்தில் வீச முயற்சிக்கிறார். 

ஆனால், அந்த மிளகாய் பொடி அவர் முகத்தில் பெரிதாகப்படவில்லை. உடனே உஷாராகி, அந்த பெண் திருட வந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்துகொண்ட கடைக்காரர், அந்த பெண்ணை பிடித்து பளார் பளார் என கன்னத்தில் அறைந்தார். அதாவது 25 நொடிகளில் 17 முறை கன்னத்தில் அறையும் அளவிற்கு கோபமாக இருந்துள்ளார். கவுண்டரில் இருந்து வெளியே வந்து, அந்த பெண்ணை கடைக்குள் வெளியே தள்ளிய அவர் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணை தாக்கினார். இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

Viral Video: புகார் கொடுக்காத கடைக்காரர் 

இச்சம்பவம் குறித்து போலீசாரிடம் விசாரித்ததில், நகைக் கடைக்காரர் புகார் ஏதும் கொடுக்கவில்லை என்றும் ஆனால் கிடைத்திருக்கும் சிசிடிவி வீடியோ காட்சிகளை வைத்து அந்த பெண் யார் என கண்டுபிடிக்க தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து இரண்டு முறை நகைக் கடைக்காரரை புகார் அளிக்கும்படி போலீசார் அறிவுறுத்தியும் அவர் மறுத்துவிட்டதாக அகமதாபாத் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் என தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1500... இதை செய்யாவிட்டால் பணம் வராது - கடைசி நாள் இதுதான்!

மேலும் படிக்க | சிறுநீர் கழித்ததால் உயிரிழப்பு.. இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்... அதிர்ச்சி பின்னணி!

மேலும் படிக்க | 8,00000 தெருநாய்கள்.. தங்குமிடங்கள் எங்கே? உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை கேள்வி எழுப்பிய மேனகா காந்தி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Viral VideoGujaratAhmedabadViral newsCCTV video

Trending News