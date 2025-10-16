English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • முரட்டு முத்தம்... வக்கீல் செய்த செயல்; நீதிபதி வராத நேரத்தில் சேட்டை - Viral Video

முரட்டு முத்தம்... வக்கீல் செய்த செயல்; நீதிபதி வராத நேரத்தில் சேட்டை - Viral Video

Viral Video: டெல்லி உயர் நீதிமன்ற ஆன்லைன் வழக்கு விசாரணையின்போதே, வழக்கறிஞர் ஒருவர் பெண்ணுக்கு முத்தமிடும் சம்பவத்தின் காட்சிகள் தற்போது வைரலாக பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:19 PM IST
  • இந்த வீடியோவில் இருக்கும் வழக்கறிஞர் யார் என்று தெரியவில்லை.
  • அந்த பெண்ணின் அடையாளமும் உறுதியாகவில்லை.
  • இச்சம்பவம் கடந்த செவ்வாய்கிழமை நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

முரட்டு முத்தம்... வக்கீல் செய்த செயல்; நீதிபதி வராத நேரத்தில் சேட்டை - Viral Video

Lawyer Kissed Woman In Online Court Proceedings, Viral Video: டெல்லி உயர் நீதிமன்ற ஆன்லைன் வழக்கு விசாரணையின்போதே, வழக்கறிஞர் ஒருவர் பெண்ணுக்கு முத்தமிடும் சம்பவத்தின் காட்சிகள் தற்போது வைரலாக பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பணி நேரத்தில் வழக்கறிஞர் செய்யும் செயலை பலரும் கண்டித்துள்ளனர்.

Viral Video: வைரலாகும் வீடியோ 

காணொளி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட்ட ஒரு வழக்கின் ஆன்லைன் விசாரணையின் போது, இந்த சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 14) நடந்ததாகவும், நீதிமன்றம் அமர்வில் தொடங்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. நீதிபதி வருவதற்காக அனைவரும் காத்திருந்த நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. காணொளி காட்சியில் நீதிபதி இணையவில்லை என்பதும் அந்த வீடியோவில் தெரிகிறது. 

Viral Video: நடந்தது என்ன?

வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில், வழக்கறிஞர் ஒருவர் நீதிமன்றத்திற்கான தனது ஆடையுடன் ஒரு அறையில், நாற்காலியில் கணினி கேமராவின் முன் அமர்ந்துள்ளார்.  அதேநேரத்தில், சேலையில் இருக்கும் பெண் ஒருவர் அவர் முன் நிற்கிறார். அப்போது அந்த பெண்ணின் கையை பிடித்து, தனக்கு நெருக்கமாக அந்த வழக்கறிஞர் இழுப்பதை வீடியோவில் பார்க்க முடிந்தது. 

அந்த பெண் அவரின் செயலுக்கு தயக்கம் காட்டுவதும் வீடியோவில் தெரிகிறது. அவரிடம் இருந்து நழுவ அந்த பெண் முயற்சிக்கிறார். அப்போது அந்த வழக்கறிஞர் வலுவாக அந்த பெண்ணின் கையை பிடித்து இழுத்து அவரை முத்தமிடுகிறார். உடனே அந்த பெண்மணியும் பின்னால் சென்றுவிடுகிறார். அத்துடன் அந்த வீடியோ பதிவு நிறைவடைகிறது. இந்த வீடியோவை யாரோ தங்களின் லேப்டாப் திரையில் தெரிந்த வீடியோ காலை, மொபைல் கேமராவில் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். அந்த வீடியோ தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. மேலும் அந்த லேப்டாப்பில் 2025ஆம் தேதி அக். 14ஆம் தேதி என்றும் தெரிகிறது.

Viral Video: வீடியோவின் நம்பகத்தன்மை உறுதிசெய்யப்படவில்லை

அந்த வீடியோவில் இருக்கும் வழக்கறிஞர் யார், அந்த பெண்மணி யார் என்பது உறுதிசெய்யப்படவில்லை. டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையில் தான் நடந்ததா என்பதும் உறுதிசெய்யப்படாத தகவல்தான். அதேநேரத்தில் அந்த வீடியோ குறித்த நம்பகத்தன்மையையும் Zee Tamil News உறுதிசெய்யவில்லை. 

நெட்டிசன்கள் இந்த வைரல் வீடியோவின் கமெண்ட்ஸ்களில் தங்களின் அதிருப்தியையும், விமர்சனங்களையும் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இது வெட்கக்கேடான செயல் ஒன்று ஒரு பதிவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். மற்றொரு பதிவர், "வீட்டில் இருந்து வேலைப் பார்ப்போர் பெரும்பாலும் இப்படிதான். என்ன, இவர் மாட்டிக்கொண்டுவிட்டார்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ரோஹித் சர்மா-வா? மிர்ச்சி சிவா-வா? இந்த நபர் யார்? வைரலாகும் படத்தின் காட்சி..

மேலும் படிக்க | கணவர் ஆயுளுக்காக வேண்டிக்கொண்ட மனைவி.. விரதம் முடிக்கையில் உயிரிழப்பு! வைரல் வீடியோ..

மேலும் படிக்க | ரசிகர்களின் செயலால்..சட்டென கோபப்பட்ட அஜித்! வைரலாகும் வீடியோ..

