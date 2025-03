கடிக்க வந்த வெறி நாய்-தடுத்த முதியவரை அடித்த இளைஞர்! அதிர்ச்சியூட்டும் சிசிடிவி காட்சிகள்..

Viral Video Of Watchman Who Got Beaten Up By Dog Lover : இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோக்கள், பல சமயங்களில் நம்ப முடியாதவையாக இருக்கின்றன. இவற்றில் ஒரு சில, “மனிதர்கள் இப்படியும் இருப்பார்களா?” என்று நம்மை கேள்வி கேட்க வைக்கிறது. மிருகங்களுக்கு எதிராக மனிதர்கள், பல்வேறு வன்கொடுமைகள் செய்வதை பார்த்திருப்போம். மனிதர்களை மிருகங்கள் கடித்து குதறுவதை பார்த்திருப்போம். ஆனால் நாய்கள் தன்னை கடிக்க வந்ததை ஒருவர் தடுக்கும் போது, அப்படி தற்காத்து கொள்பவரை அடித்து யாரேனும் பார்த்துள்ளீர்களா? அது குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள்தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சிசிடிவி காட்சிகள்:

இந்த வீடியோ மும்பையில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ் தளம் என அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாகி வரும் இந்த வீடியோவில் சில அதிர்ச்சியுறும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

#Mumbai, Maharashtra: A security guard was attacked by a dog lover for using a stick in self defence after being attacked by a pack of dogs in a residential building complex in Mumbai.

True animal life is more precious than human in #NewIndia pic.twitter.com/sOpMHzqhw8

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) March 7, 2025