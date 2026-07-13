/ஓடும் ரயிலில் பூஜை! ஆத்தாடி இத்தனை லட்சம் செலவா? வைரலாகும் வீடியோ

Train Ritual Viral Video: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவரின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ரயில்களில் சாதாரண பெட்டி, ஏசி முதல் வகுப்பு, ஏசி இரண்டாம் வகுப்பு, ஏசி மூன்றாம் வகுப்பு, விஐபி பெட்டி என தனித்தனியாக இருக்கிறது.
அவ்வப்போது, ஓடும் ரயில்களில் சில அசம்பாவித சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது. அண்டையில், ரயிலின் முதல் ஏசி வகுப்பு பெட்டியில் முதலிரவுக்கான அறையாக மாற்றப்பட்டிருந்தது. இந்த வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், டிடிஇ சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில், மற்றொரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, ரயிலில் விஐபி பெட்டியை பூஜை அறையாக மாற்றிய சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது. ஓடும் ரயிலில் பூஜை செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
After honeymoon coach, now worship rituals in saloon coach of Indian Railways. Indian Railway is becoming circus. pic.twitter.com/5UwZIJAdGb— VIZHPUNEET (@vizhpuneet) July 12, 2026
வைரலாகும் வீடியோவில், ஓடும் ரயிலில் 5க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வெள்ளை நிறை உடை அணிந்து கொண்டு, பூஜை அறையில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற இருக்கின்றனர். ரயிலில் மந்திரம் சொல்லி, பூஜை நடத்துகின்றனர். 5க்கும் மேற்பட்ட பூசாரிகள் அமர்ந்து, மந்திரம் ஓதுகின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதள்ஙகளில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்தக் காணொளி இணையத்தில் பரவிய பிறகு, வடக்கு ரயில்வே தனது அதிகாரப்பூர்வ X கணக்கு மூலம் ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டது. இந்த பூஜை வழக்கமாக பயணிகள் பெட்டிக்குள் நடைபெறவிலலை. மாறாக தனியாருக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு saloon car ரயில் பெட்டியில் நடைபெற்றது. saloon car ரயில் பெட்டியில் ஐஆர்சிடிசி மூலம் ஒரு தனியார் தரப்பினரால் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த saloon car ரயில் பெட்டியில் பூஜை நடைபெற்றாக வடக்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
The Saloon Car was booked by IRCTC on 08.07.26.The party made an advance payment of Rs 3,08,580— Northern Railway (@RailwayNorthern) July 12, 2026
as commercial booking. The Saloon Car was to be attached in Train No. 12926 Paschim Express on one way journey from New Delhi (NDLS) to Mumbai (BDTS) on 10.07.2026.
NR issued…
சலூன் பெட்டி என்பது உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் மற்றும் சொகுசான ரயில் பெட்டியாகும். இதில் குளிரூட்டப்பட்ட படுக்கையறைகள், ஒரு சிறு சமையலறை, வரவேற்பறை மற்றும் உணவருந்தும் அறை, இணைக்கப்பட்ட குளியலறைகள் மற்றும் பிற வசதிகள் அடங்கும்.
வடக்கு ரயில்வேயின்படி, ஜூலை 8ஆம் தேதி ஐஆர்சிடிசி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்டது. வர்த்தக முன்பதிவாக இது இருந்தது. ரூ.3.08 லட்சம் முன்பணம் செலுத்தப்பட்டது. இந்த சம்பவம் ஜூலை 10 அன்று டெல்லியில் இருந்து மும்பைக்கு இடையே இயக்கப்படும் பச்சிம் விரைவு ரயிலில் நடந்துள்ளது. இந்த ரயில் பெட்டி ஜூலை 8 அன்று ஐஆர்சி.டிசி-யால் முன்பதிவு செய்யப்பட்டதாக வடக்கு ரயில்வே தெரிவித்தது.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் வணிக முன்பதிவாக ரூ. 3,08,580 முன்பணம் செலுத்தியதாகவும், அந்த செடான் கார் ஜூலை 10 அன்று புது தில்லியிலிருந்து (NDLS) மும்பைக்கு (BDTS) ஒருவழிப் பயணத்திற்காக ரயில் எண் 12926 பச்சிம் எக்ஸ்பிரஸுடன் இணைக்கப்பட இருந்ததாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.