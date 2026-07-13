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ஓடும் ரயிலில் பூஜை! ஆத்தாடி இத்தனை லட்சம் செலவா? வைரலாகும் வீடியோ

Train Ritual Viral Video: ரயில் பெட்டியின் ஒரு கேபின் முழுமையாக பூஜை அறையாக மாறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஓடும் ரயிலில் பூஜை செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பல்வேறு விமர்சனங்களை எழுப்பி உள்ளது. மேலும், இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:49 PM IST
ஓடும் ரயிலில் பூஜை! ஆத்தாடி இத்தனை லட்சம் செலவா? வைரலாகும் வீடியோ
Image Credit: Train Ritual Viral VideoSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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