பஹல்காம் தாக்குதல்: உயிர் பிழைத்தவரின் செல்போனில் பதிவான வீடியோ! நடுங்க வைக்கும் காட்சிகள்..

Viral Video Tourist In Zipline Captures Pahalgam Terror Attack : நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது பஹல்காம் தாக்குதல். ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி நடந்த இந்த அசம்பாவிதம் குறித்து இந்தியர்கள் பரபரப்பாக பேசி வரும் நிலையில் இன்னொரு வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பஹல்காம் தாக்குதல்:

ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் பஹல்காம் பள்ளத்தாக்கில் இந்த தாக்குதல் நடந்தது. சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் கூடும் இந்த இடத்தில், மர்ம நபர்கள் வந்து வெளியூர் மற்றும் உள்ளூர்வாசிகளை துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும், அதில் 26 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் புதிதாக திருமணமான இந்தியகடற்படை வீரர், உளவுத்துறை அதிகாரி, திருமணத்திற்கு சென்றவர்கள், நண்பர்களுடன் சுற்றுலா சென்றவர்கள் என பலியாகி இருக்கின்றனர்.

இந்த தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், பாகிஸ்தானில் சேர்ந்த ஒரு தீவிரவாத அமைப்புதான் இதை நிகழ்த்திருப்பதாகவும் இந்தியா கூறி வருகிறது. இதையடுத்து இந்தியாவில் இருக்கும் பாகிஸ்தானியர்கள் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என இந்திய அரசாங்கம் உத்தரவிட்டது.

வைரலாகும் வீடியோக்கள்..

பஹல்காம் தாக்குதல் நடந்த பிறகு, ராணுவ வீரர்கள், உள்ளூர்வாசிகள் சேர்ந்து சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் வீடியோக்களும், அடிப்பட்டு சிலர் ஓடி வந்த வீடியோக்களும் வைரலானது. இப்போது புதிதாக ஒரு சுற்றுலா பயணியின் செல்போனில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோவும் வெளியாகி இருக்கிறது.

Warning: Disturbing video

An Ahmadabad tourist Rishi Bhatt on zipline caught the most chilling video of the Pahalgam Terror attack. Based on this video, the zipline operator reportedly has been summoned by the investigating agencies. pic.twitter.com/pzHViLvesy

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 29, 2025