/ விசாகப்பட்டினம் அருகே பயங்கரம்: இரும்பு ஆலையில் கொள்கலன் வெடித்து சிதறி 8 பேர் பலி

Visakhapatnam Steel Factory Blast: ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான இரும்பு உருக்கு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த உருக்கு ஆலையில் SMS-2 மற்றும் STC-3 ஆகிய பிரிவுகளில் பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று (ஜூன் - 8) வழக்கம்போல் பணிகள் நடந்துக் கொண்டிருந்தது. அப்போது மிக அதிக வெப்பநிலையில் உருக்கிய இரும்பு குழம்பை ஒரு பெரிய கொள்கலன் எடுத்துச் சென்றது. அப்போது அந்த கொள்கலன் எதிர்பாராதவிதமக பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது. வெடித்த வேகத்தில் அந்த இரும்பு குழம்பு அங்கு பணியில் இருந்த தொழிலளர்கள் மீது பட்டது. அது மட்டுமன்றி தொழிற்சாலை முழுவதும் பரவிய நிலையில் அங்கு தீப்பற்றி எரிய ஆரம்பித்தது.
இரும்பு உருக்காலையில் உருக்கப்பட்ட இரும்பு குழம்பை வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும்போது கொள்கலனில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. கொள்கலனில் ஏற்பட்ட கசிவை அதிகாரிகள் கவனிக்காததால் அடுத்த சில விநாடிகளிலேயே அந்த கொள்கலன் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறியது. வெடித்துச் சிதறிய அடுத்த சில நொடிகளில் இரும்புக் குழம்பு ஆலை முழுவதும் பரவியது.
இந்த விபத்தில் பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். இதில் 5 பேர் நிரந்தர பணியாளர்கள், 3 பேர் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் ஆவர். பணி நேரத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த 6 பேரை மீட்பு படையினர் விரைந்து வந்து மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
விசாகப்பட்டினம் இரும்பு ஆலை தீ விபத்தில் பலியானவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் குறிப்பில் "விசாகப்பட்டினம் உருக்கு ஆலை விபத்து மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்"
மேலும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு பிரதமரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து 2 லட்ச ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாயும் நிவாரண நிதியாக அறிவித்துள்ளது. படுகாயம் அடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய தேவையான சிகிச்சைகளை விரைந்து வழங்கவும் மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அறிவித்துள்ளது.
விபத்து நடந்த இரும்பு உருக்காலையில் ஆந்திர மாநில உள்துறை அமைச்சர் வங்களபுடி அனிதா மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி எம்.பி.ஸ்ரீபரத் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். விபத்து எவ்வாறு நடந்தது என்பது குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டு தெரிந்துக் கொண்டனர். மேலும் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு சார்பில் அனைத்து உதவிகளை செய்யும் எனவும் உறுதியளித்தார். மேலும் இந்த விபத்துக் குறித்து போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.