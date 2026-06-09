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விசாகப்பட்டினம் அருகே பயங்கரம்: இரும்பு ஆலையில் கொள்கலன் வெடித்து சிதறி 8 பேர் பலி

Visakhapatnam Steel Factory Blast: விசாகப்பட்டினம் அருகே, இரும்பு உருக்கு ஆலையில் நடைபெற்ற கோர சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது. உருக்கப்பட்ட இரும்பு குழம்பு ஏற்றிச் சென்ற கொள்கலன் வெடித்துச் சிதறியதில் 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST
விசாகப்பட்டினம் அருகே பயங்கரம்: இரும்பு ஆலையில் கொள்கலன் வெடித்து சிதறி 8 பேர் பலி
Image Credit: Vishakapatnam Iron Factory Blast

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