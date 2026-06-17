Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /தண்ணீர் குடிக்க வந்தவருக்கு நேர்ந்த கதி! அலட்சியத்தால் பிறபோன உயிர்..ஷாக் சம்பவம்

தண்ணீர் குடிக்க வந்தவருக்கு நேர்ந்த கதி! அலட்சியத்தால் பிறபோன உயிர்..ஷாக் சம்பவம்

Viral Video : விருந்தாவனில், 21 வயது நபர் ஒருவர், தண்ணீர் குடிக்க சென்ற போது, வாட்டர் கூலரை தொட்டதால் ஷாக் அடித்து இறந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:17 PM IST
தண்ணீர் குடிக்க வந்தவருக்கு நேர்ந்த கதி! அலட்சியத்தால் பிறபோன உயிர்..ஷாக் சம்பவம்
Image Credit: Vrindavan Viral Video | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்
TN Powercut17 min ago
2
Viral Video18 min ago
3
TN Govt26 min ago
4
crime50 min ago
5
Guru2 hrs ago