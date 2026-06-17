/தண்ணீர் குடிக்க வந்தவருக்கு நேர்ந்த கதி! அலட்சியத்தால் பிறபோன உயிர்..ஷாக் சம்பவம்

Viral Video : சமீபத்தில், விருந்தாவனில் 21 வயது நபர் ஒருவர், தண்ணீர் குடிக்க சென்ற இடத்தில் ஷாக் அடித்து இறந்த சம்பவம், கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சமீபத்தில் விருந்தாவனில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அபிக்யான் குப்தா என்கிற 21 வயது நபர், தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வாட்டர் கூலரை தொட்டிருக்கிறார். ஆனால், தொட்டவுடன் அவருக்கு கொடூரமான ஷாக் அடித்துள்ளது. அதை இரு கைகளால் பிடித்தவாறு அவர் நின்றுகொண்டே மயங்கினார். இதையடுத்து, அவரை காப்பாற்ற பலர் முயற்சி செய்தாலும் அவரைத்தொட்டால் தங்களுக்கும் ஷாக் அடிக்கும் என்பதால் அவர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
அபிக்யானின் தந்தை, அவரைவிட முன்னர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். ஏதோ தவறாக நடக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொண்ட அவர், உடனடியாக வாட்டர் கூலரை தன் ஷூ அணிந்த கால்களால் எட்டி உதைத்தார். ஆனால், அந்த வாட்டர் கூலர் மீண்டும் அபிக்யான் மேல்தான் விழுந்தது.
அபிக்யான், உயிரிழக்கும் முன்பு வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக தலையில் கேப் அணிந்திருக்கிறார். இதனால்தான் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக அந்த வாட்டர் கூலர் அருகிலும் வந்திருக்கிறார். தண்ணீர் குடிக்க வந்த இடத்தில், இப்படியொரு சம்பவம் நடக்கும் என்பதை அங்கிருந்த யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை.
SHOCKING | 21-year-old Abhigyan Gupta dies of electrocution after coming into contact with a water cooler in Vrindavan pic.twitter.com/lqCNXh4A5q— The Tatva (@thetatvaindia) June 17, 2026
தற்போது வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில் அபிக்யான் தண்ணீர் குடிக்க வருவதும் அவருக்கு ஷாக் அடிப்பதும், அவர் கம்பியை பிடிப்பதும் பதிவாகி இருக்கிறது. அவருக்கு ஷாக் அடிப்பது தெரிந்ததும் அருகில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் விலகிச்சென்று அவரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றனர். முன்னாள் இருந்த அவருடைய தந்தை ஷாக் அடித்த போது, தன் மகனை காப்பாற்ற நினைத்து, அதனை எட்டி உதைப்பதும், அது அவர்கள் இருவரின் மேலேயே விழுவதும் பதிவாகியிருக்கிறது. ஒரு இளைஞரின் உயிர் போனதாேடு மட்டுமல்லாமல், அவரை காப்பாற்ற முயன்ற தந்தையின் முயற்சியும் வீணாகி, ஒரு உயிர் பரிதாபமாக போயிருக்கிறது.
இந்த வீடியோ வைரலாவதை தொடர்ந்து, இது நெட்டிசன்கள் மத்தியிலும் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. இதை பார்க்கும் நெட்டிசன்கள், பப்ளிக் ஆக வைக்கப்பட்டிருக்கும் வாட்டர் கூலரில், ஏன் இத்தனை பாதுகாப்பற்றத்தன்மை, இதனால்தானே இப்போது ஒரு உயிரே பறிபோயிருக்கிறது என அனைவரும் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம், ஷாக் அடிக்கும் தொழில்நுட்பங்களை மக்கள் பயன்பாட்டில் வைக்கும் போது அவை பழுதடைந்தால் அதனை எப்படி கையாள்வது என்பது உரிய அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர். இச்சம்பவம், சம்பந்தப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் மட்டுமன்றி, இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்களையும் சோகத்திற்குள்ளாக்கியுள்ளது.