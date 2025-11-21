கர்ப்பமான நாய்..வளைகாப்பு நடத்திய உரிமையாளர்! வைரலாகும் வீடியோ..

Dog Baby Shower Viral Video : நம்மை சுற்றி பலர், செல்ல பிராணிகளை வளர்ப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். ஒரு சிலர், ‘குழந்தைகளே வேண்டாம்’ என்று முடிவு செய்து விட்டு, செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பர். அவற்றின் பிறந்தநாள், தத்தெடுத்த நாள் என அனைத்து நாட்களையும் விமரிசையாக கொண்டாடுவர். இங்கும், ஒரு நாயின் உரிமையாளர் அப்படி செய்த ஒரு விஷயத்தை பற்றிதான், தற்போது அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
நாய்க்கு வளைகாப்பு:
வழக்கமாக நாய் வளர்ப்பவர்கள், தங்களின் செல்ல பிராணி கர்ப்பமாகிவிட்டால், கடுப்பாகி விடுவர். குட்டிகள் பிறந்த பின்பு, அவற்றை வேறு எங்காவது விற்று விடுவர். பின்பு, தங்கள் நாய்க்கு கருத்தடை செய்வர். ஆனால், இங்கு இந்த உரிமையாளர், கர்ப்பமான தனது நாய்க்கு, புதுத்துணி உடுத்தி, மஞ்சள் பூசி, ஆடை ஆபரணங்கள் அணிவித்து வளைகாப்பு நடத்தி இருக்கிறார். அனைத்து கர்ப்பிணிகளுக்கும் எப்படி வளைகாப்பு நடக்குமோ அதே போல இந்த செல்ல நாய்க்கும் நடந்துள்ளது.
தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில், அந்த நாயின் உரிமையாளர், க்யூட்டாக இருக்கும் தனது செல்ல நாய்க்கு மஞ்சள் பூசி வளைகாப்பு செய்கிறார். மாலை அணிவித்து, க்யூட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த நாயின் கண்கள் பார்க்கவே அவ்வளவு அழகாக இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் பலரும் பேசி வருகின்றனர். விளக்கேற்றி, நெக்லஸ் போட்டு அழகாக இருக்கும் அந்த செல்ல நாய்க்கு பூமாலை அணிவித்து அழகாக போட்டோ ஷூட் எடுத்துள்ளனர். இது, இணையவாசிகள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.
நெட்டிசன்களின் ரியாக்ஷன்:
மேற்குறிப்பிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை அடுத்து, நெட்டிசன்கள் பலரும் இது குறித்து தங்களது கருத்துகளை கூறி வருகின்றனர். ஒரு சிலர் இந்த செல்ல நாயை “அழகுக்குட்டி” என்று கொஞ்சி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், “இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. அவள் முகத்தில் சிரிப்பை பாருங்கள்” என்று கூறியிருக்கின்றனர். இன்னும் சிலர், “இந்த குட்டி அழகாக பிறக்கட்டும். அவை நன்றாக ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும்” என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த வீடியாே, தற்போது பல இணையவாசிகளின் மனதை கொய்துள்ளது.
