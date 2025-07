தங்கத்தால் கட்டப்பட்ட வீடு! கதவு, ஸ்விட்ச்..எல்லாமே தங்கம்..வைரல் வீடியோ

Watch Video Indore Gold Mansion : மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூர் பகுதியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர், தன்னுடைய வீட்டு பொருட்களை தங்கத்தால் உருவாக்கி அனைவரையும் திரும்பிப்பார்க்க வைத்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

சமூக வலைதள பிரபலமான பிரியம் சரஸ்வத் என்பவர் அந்த வீட்டை சுற்றிக்காட்டி, ‘இந்தியாவின் இந்தூரில் தங்கத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வீடு’ என்னும் தலைப்பில் வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார்.

வீடியோ வெளியிட்ட ஒரே நாளிலேயே 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பார்வைகளை பெற்றுள்ளது. அதில் வீட்டுக்கு வெளியே பசு மாடுகளுக்காக மின்விசிறி வசதியுடன் தொழுவம் ஒன்றை அமைத்துள்ளனர். 1936ஐ சேர்ந்த அரிதான மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் ஒன்று வாசலில் நிற்கிறது. வீட்டுக்குள் ஸ்விட்ச் தொடங்கி வாஷ் பேசின் வரை அனைத்து பொருட்களும், 24 காரட் தங்கத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. அதாவது அந்த வீட்டுக்குள் எங்கு பார்த்தாலும் தங்கம் தான் காணப்படுகிறது.

Now the owner of the 'Golden Home' of Indore is saying that it is not the real gold and sent a legal notice to the video creator.

